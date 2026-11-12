Светлана Стулова: «Принято похвалиться филлерами в губах, но промолчать о дискомфорте в интимной зоне»

«Женщины годами терпят сухость в менопаузе, думая, что это норма, хотя сегодня есть невероятно эффективные аппаратные инструменты»

Если мы делаем губы и подтягиваем овал лица, почему мы до сих пор боимся заниматься биохакингом в интимной зоне? Почему женщины готовы тратить сотни тысяч на косметолога, но годами терпят физический дискомфорт?

Биохакинг здесь правильнее заменить на простое словосочетание — «забота о здоровье». Почему не принято открыто говорить об интимной сфере? Косметология лица в привычном нам понимании вошла в обиход всего 20–25 лет назад, за это время сформировалась культура ухода. Уход за интимной зоной неизбежно следует за ней, но тема остается табуированной, потому что «это не видно». Принято похвалиться филлерами в губах, но промолчать о дискомфорте в интимной зоне. Так и выходит, что женщины годами терпят сухость в менопаузе, думая, что это норма, хотя сегодня есть невероятно эффективные аппаратные инструменты.

И еще о больном! Как поддержать женское здоровье, если хочется максимально отсрочить менопаузу с помощью современных протоколов?

Мировая медицина постепенно расширяет рамки применения биоидентичной заместительной гормонотерапии для тех, кто в ней нуждается. Мужчинам и женщинам по достижении возраста снижения функции половых гонад нужно принимать биоидентичные гормоны — и сегодня есть огромный спектр качественных препаратов.

Но важно понимать: искусственно подстегивать организм и заставлять яичники работать вечно нельзя. Сохранять фертильность нужно только в том случае, если женщина планирует беременность. Помочь организму бережно заместить угасающую функцию — да, но пытаться отменить биологические часы избыточными дозами опасно. Например, сейчас популярны высокие дозы тестостерона, особенно в спортивной среде. Но пока нет достаточной доказательной базы, подтверждающей их безопасность для молочной железы. Физиологически это неженская история, и увлекаться этим без назначения врача точно не стоит.

Мне важно понять, как женщина чувствует себя в повседневной жизни: что происходит со сном, работоспособностью, настроением, какие симптомы мешают ей больше всего. Учитываем заболевания, принимаемые препараты и семейный анамнез. При необходимости подключаем эндокринолога или другого специалиста. В «Нью Лайф» такая командная работа помогает связать рекомендации в понятный план. Он должен учитывать привычный ритм жизни и помогать заботиться о себе последовательно, без ощущения бесконечного лечения.