Светлана Стулова: «Принято похвалиться филлерами в губах, но промолчать о дискомфорте в интимной зоне»

Обсуждать «уколы красоты» — хороший тон, а говорить вслух о сухости или потере чувствительности в интимной зоне — стыд? Мы против такого подхода! Гинеколог и эксперт превентивной медицины Светлана Стулова из клиники «Нью Лайф» разрушает многолетние табу: разбираем возможности безоперационных технологий в гинекологии, учимся слышать свое тело и узнаем, почему ежегодный чекап — это про любовь к себе, а не про страх перед врачами.
«Женщины годами терпят сухость в менопаузе, думая, что это норма, хотя сегодня есть невероятно эффективные аппаратные инструменты»
Если мы делаем губы и подтягиваем овал лица, почему мы до сих пор боимся заниматься биохакингом в интимной зоне? Почему женщины готовы тратить сотни тысяч на косметолога, но годами терпят физический дискомфорт?
Биохакинг здесь правильнее заменить на простое словосочетание — «забота о здоровье». Почему не принято открыто говорить об интимной сфере? Косметология лица в привычном нам понимании вошла в обиход всего 20–25 лет назад, за это время сформировалась культура ухода. Уход за интимной зоной неизбежно следует за ней, но тема остается табуированной, потому что «это не видно». Принято похвалиться филлерами в губах, но промолчать о дискомфорте в интимной зоне. Так и выходит, что женщины годами терпят сухость в менопаузе, думая, что это норма, хотя сегодня есть невероятно эффективные аппаратные инструменты.
И еще о больном! Как поддержать женское здоровье, если хочется максимально отсрочить менопаузу с помощью современных протоколов?
Мировая медицина постепенно расширяет рамки применения биоидентичной заместительной гормонотерапии для тех, кто в ней нуждается. Мужчинам и женщинам по достижении возраста снижения функции половых гонад нужно принимать биоидентичные гормоны — и сегодня есть огромный спектр качественных препаратов.
Но важно понимать: искусственно подстегивать организм и заставлять яичники работать вечно нельзя. Сохранять фертильность нужно только в том случае, если женщина планирует беременность. Помочь организму бережно заместить угасающую функцию — да, но пытаться отменить биологические часы избыточными дозами опасно. Например, сейчас популярны высокие дозы тестостерона, особенно в спортивной среде. Но пока нет достаточной доказательной базы, подтверждающей их безопасность для молочной железы. Физиологически это неженская история, и увлекаться этим без назначения врача точно не стоит.
Мне важно понять, как женщина чувствует себя в повседневной жизни: что происходит со сном, работоспособностью, настроением, какие симптомы мешают ей больше всего. Учитываем заболевания, принимаемые препараты и семейный анамнез. При необходимости подключаем эндокринолога или другого специалиста. В «Нью Лайф» такая командная работа помогает связать рекомендации в понятный план. Он должен учитывать привычный ритм жизни и помогать заботиться о себе последовательно, без ощущения бесконечного лечения.
«Поверьте, интимная зона отвечает на уход гораздо быстрее, чем лицо!»
Можно ли «подкрутить» настройки своей чувствительности с помощью аппаратов, не прибегая к радикальной хирургии? А когда без хирургии уже не обойтись?
С помощью современных безоперационных технологий в гинекологии возможно не только остановить время, но и вернуть женщину в ее самый расцвет. Настолько податлива, настолько отзывчива ткань интимной зоны на любые наши воздействия. Каждая капля, которая поступает в эту область, превращает ее в настоящий оазис. Ткань расцветает буквально на глазах — и мы видим этот результат и в 30, и в 50, и в 60, и в 70 лет. Поверьте, интимная зона отвечает на уход гораздо быстрее, чем лицо!
Можно ли улучшить сексуальную чувствительность без радикальной хирургии? Да, вполне — если только нет глубоких стадий пролапса, когда стенки влагалища уже выходят за пределы половой щели.
В остальных случаях великолепно работают аппаратные технологии: мы сужаем просвет вагинальной трубки, уплотняем ее стенки и обновляем рецепторный аппарат за счет улучшения кровоснабжения и стимуляции неоколлагенеза. Уже через шесть месяцев после курса лазерной терапии на аппарате Fotona мы видим, как женщина преображается и обретает абсолютно иное качество сексуальной жизни. Как сказала одна из моих пациенток: «Все, что было до этого, — просто было зря!»
А если мы говорим о ярких ощущениях здесь и сейчас, то лидер здесь — бережная RF-технология Forma V. Она повышает чувствительность слизистой при близости и дает невероятно тесный контакт. Мы между собой даже называем ее «процедурой перед свиданием».
Целесообразность всегда определяет сама пациентка. Конечно, большего эффекта достигают те, кто делает это для себя, а не в угоду партнеру. Когда женщина приходит с запросом «муж ничего не чувствует», это более долгий путь, потому что в интимной жизни есть масса сцепленных психологических нюансов. Мы работаем прежде всего для пациентки — и когда добиваемся комфорта и уверенности у нее, гармония в паре наступает сама собой.
Важно понимать — передовые технологии сейчас доступны недалеко от нашего дома, за ними не надо лететь в неизведанные места, они не требуют от нас заметной реабилитации, и не приходится терпеть боль и выпадать из напряженного графика! Не это ли привилегия современности?
Почему ежегодный чекап должен стать обязательным ритуалом для каждой женщины? Три главные причины.
Первая — раннее выявление возможных онкологических заболеваний и не только. Вторая — своевременное обнаружение гормональных сбоев и возможность быстро их скорректировать. Третья — сохранение репродуктивного здоровья и способности к зачатию и вынашиванию. Регулярный чекап с учетом показаний и грамотная работа с его результатами — залог долголетия, а также здоровой, продуктивной и качественной жизни.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Дарья Мищенко
Стилист: Полина Дьякова
Макияж: Валентина Реброва (парикмахерская «Люди»)
Прическа: Алена Пельменева (парикмахерская «Люди»)
Фотостудия: «Импульс»
Комментарии (0)