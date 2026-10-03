Кристина Емшанова-Надоненко: «Нереально превратить Ларису Долину в Кейт Мосс!»

На бизиках! Топовый пластический хирург-косметолог, многодетная мама (четверо детей!), успешная бизнесвумен и человек, чье утро начинается со спорта и чашки крепкого кофе (обязательно марагоджип!). Кристина Емшанова-Надоненко уже несколько лет доказывает, что современная эстетическая медицина — не про «больше и лучше», а про «сохранение индивидуальности».
«Если честно, я и вас разобрала буквально за первую минуту нашего общения! И это ужасно!»
Вы уже много лет работаете в индустрии эстетической медицины. Как изменились ваши представления о красоте? Есть ли убеждения, от которых вы отказались?
В эстетической медицине тренды постоянно сменяют друг друга. Если раньше было «чем больше, тем лучше», то сейчас мы все больше стремимся к естественности и индивидуальности. И это не может не радовать, потому что прежде с многими модными тенденциями я была категорически не согласна. Очень часто приходили и просили сделать чересчур крупные губы, но мы так или иначе ориентируемся на то, чего хочет пациент. Радует, что сегодня наши взгляды на красоту наконец совпали!
Что лично вам ближе: решиться на пластику, чтобы соответствовать стандартам красоты, или найти в себе силы увидеть в «недостатке» изюминку?
Мне ближе увидеть прекрасное в своей уникальности, и сейчас запросы наших пациентов во многом этому кредо соответствуют. Они приходят со своими фотографиями, где им по 20–25 лет, и просят вернуть их к этому состоянию. Ни больше ни меньше. Люди перестали приходить с запросами в духе: «Я хочу выглядеть как Мэрилин Монро или Дженнифер Лопес». Хотя раньше это было повсеместно! Пациенты показывали снимки совершенно другого человека и просили: «Сделайте меня такой, как она», — не понимая, что это невозможно. Нереально превратить Ларису Долину в Кейт Мосс! Мы отказывали в таких запросах, они уезжали в столицу и уже там пытались себя перекроить. А сейчас все больше людей из других городов и стран приезжают ко мне, чтобы сохранить свою индивидуальность.
Насколько тяжело лицу организации и главврачу нести ответственность за все, что происходит в клинике?
Конечно, бывают сложности. Если я вижу, что моему сотруднику не хватает опыта или знаний, мы обязательно отправляем его переучиваться. Я сама часто провожу для своих докторов обучение и делюсь с ними практикой. Мы постоянно посещаем клиники в других городах и учимся у топовых специалистов страны. К тому же я сама регулярно повышаю квалификацию. Мы всегда в развитии!
Часто бывает, что профессия сильно влияет на личность и на жизнь в целом. Скажите, ловили ли вы себя на профдеформации? Когда работа уже окончена, а Кристина-хирург осталась?
Да, да и еще раз да! Если честно, я и вас разобрала буквально за первую минуту нашего общения! И это ужасно! Я все пытаюсь избавиться от этой привычки, но не могу. Иногда, когда я знакомлюсь с новыми людьми, они ловят меня на этом моменте и шутят: «Ну что, разбор прошел? Что мне нужно сделать?» Обычно я свои рекомендации не озвучиваю, но если кто-то сильно настаивает, то могу и поделиться.
«Для мужчины на сантиметр шов больше или меньше — не принципиально, а для нас важен каждый миллиметр»
Какой совет вы дадите женщине, которая только начала строить карьеру в эстетической медицине? Стоит ли вообще сейчас заходить в эту сферу?
Обучение в медицинском с дальнейшей отработкой — история непростая. Тебе необходимо окончить университет, пройти ординатуру — от двух до пяти лет в зависимости от направления — и еще три года отрабатывать. Итого мы тратим около 15 лет только на учебу! Если человек готов отдать столько времени, то почему бы и нет. Сама профессия, к примеру, косметолога, очень красивая, но в этой сфере нужно учиться непрерывно.
Сегодня мы думаем, куда хочет поступать моя старшая дочь, и медицинский мы однозначно отсеиваем. Потратить столько лет на учебу, а потом отрабатывать в госучреждениях без возможности сразу уйти в частную практику по профилю — очень тяжело, и я бы не хотела такого пути для своей дочери. Поэтому однозначно рекомендовать идти в эту сферу всем подряд я не могу. Если за плечами уже есть оконченный медицинский вуз и возможность переквалифицироваться — конечно. Но совсем молодым людям нужно хорошо подумать и взвесить все за и против. Это главный совет.
Хочется немного заглянуть за кулисы: расскажите, как проходит идеальный день Кристины Емшановой-Надоненко?
Утром — чашка любимого черного кофе марагоджип, дальше час на силовые и гимнастические тренировки, потом обязательно в операционную, после — в косметологию наводить красоту, а вечером — дом и семья.
Нечасто получается встретить человека, в чей идеальный день входит работа.
Я искренне не могу представить свой день без любимой работы. Операционная — это святое!
Хирургия, и в том числе пластическая, долгое время воспринималась как традиционно мужская профессия. А сейчас? Что изменилось?
Если мы говорим про общую хирургию, то, возможно, такое мнение еще относительно актуально. Хотя все на самом деле упирается в силу характера. Но пластическая хирургия — это тонкое искусство, где все должно быть предельно аккуратно. На мой взгляд, то, как работают пластический хирург-женщина и хирург-мужчина, — это две совершенно разные техники исполнения.
У меня есть ассистент-мужчина, и я долгое время учила его работать более мягко. В пластической хирургии всегда видно, чья рука была приложена к итоговой работе — мужская или женская. Для мужчины шов на сантиметр больше или меньше может быть не принципиален, а для нас важен каждый миллиметр. Это ювелирная работа, требующая абсолютного перфекционизма.
«В каких городах я только не была и где мне только не предлагали остаться работать — я не могу уехать из Самары»
Можно ли сказать, что все ваши мечты и планы уже осуществились?
Однозначно еще не все! У меня очень много планов, к которым мы постепенно идем. Сейчас строим свою большую клинику, и это будет совершенно другой уровень! Если сейчас у нас всего шесть кабинетов, то в новом медцентре под нас выделен целый этаж в 400 квадратных метров, где будут работать специалисты из самых разных областей медицины. Мы стремительно растем и, несмотря на то, что нашей нынешней клинике всего три года, уже строим новую.
Планируете изучить еще одно направление в медицине или погрузиться в совсем новую для себя сферу?
Из новых хобби у меня будет управление новой клиникой! Одно дело — быть просто врачом и руководить небольшой организацией, и совсем другое — когда у тебя огромный медцентр. Это два разных мира, и придется глубже погружаться в правовую часть. Как раз для этих целей в этом году я окончила юридический университет и в планах еще поступить в школу бизнеса.
Кристина, нужен один совет! Как совмещать роль мамы четверых детей, бизнесвумен, врача, жены и спортсменки (видели, что вы занимаетесь спортом в шесть утра несколько раз в неделю!)?
Времени всегда не хватает, главное — правильно его распределить! Встать пораньше и идти по четко составленному плану. У меня есть ежедневник, где все расписано буквально по минутам. Для меня принципиально важно утром уделить время спорту и уже заряженной идти по графику. Я начала формировать эту дисциплину еще во время учебы на пластического хирурга. По-другому просто не успеть. Если хоть немного выбиваешься из ритма, весь день пойдет наперекосяк. Так что весь секрет — в дисциплине и тайм-менеджменте.
За что вы больше всего благодарны Самаре?
Я обожаю Самару! В каких городах я только не была и где мне только не предлагали остаться — я не могу уехать отсюда. Энергетически это полностью мой город. Люди у нас очень приятные и красивые (и не только благодаря моей деятельности!), сам город чистый и ухоженный. Дороги бы еще доделали — и вообще было бы идеально. А летом Самара — просто роскошь! Каждый день с семьей гуляем по набережной, и глаз радуется таким восхитительным закатам. Я считаю Самару самым классным городом!
Текст: Екатерина Узилова
Укладка и макияж: Екатерина Сапогова
Продюсер: Елизавета Петухова
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