Кристина Емшанова-Надоненко: «Нереально превратить Ларису Долину в Кейт Мосс!»

«Если честно, я и вас разобрала буквально за первую минуту нашего общения! И это ужасно!»

Вы уже много лет работаете в индустрии эстетической медицины. Как изменились ваши представления о красоте? Есть ли убеждения, от которых вы отказались?

В эстетической медицине тренды постоянно сменяют друг друга. Если раньше было «чем больше, тем лучше», то сейчас мы все больше стремимся к естественности и индивидуальности. И это не может не радовать, потому что прежде с многими модными тенденциями я была категорически не согласна. Очень часто приходили и просили сделать чересчур крупные губы, но мы так или иначе ориентируемся на то, чего хочет пациент. Радует, что сегодня наши взгляды на красоту наконец совпали!

Что лично вам ближе: решиться на пластику, чтобы соответствовать стандартам красоты, или найти в себе силы увидеть в «недостатке» изюминку?

Мне ближе увидеть прекрасное в своей уникальности, и сейчас запросы наших пациентов во многом этому кредо соответствуют. Они приходят со своими фотографиями, где им по 20–25 лет, и просят вернуть их к этому состоянию. Ни больше ни меньше. Люди перестали приходить с запросами в духе: «Я хочу выглядеть как Мэрилин Монро или Дженнифер Лопес». Хотя раньше это было повсеместно! Пациенты показывали снимки совершенно другого человека и просили: «Сделайте меня такой, как она», — не понимая, что это невозможно. Нереально превратить Ларису Долину в Кейт Мосс! Мы отказывали в таких запросах, они уезжали в столицу и уже там пытались себя перекроить. А сейчас все больше людей из других городов и стран приезжают ко мне, чтобы сохранить свою индивидуальность.

Насколько тяжело лицу организации и главврачу нести ответственность за все, что происходит в клинике?

Конечно, бывают сложности. Если я вижу, что моему сотруднику не хватает опыта или знаний, мы обязательно отправляем его переучиваться. Я сама часто провожу для своих докторов обучение и делюсь с ними практикой. Мы постоянно посещаем клиники в других городах и учимся у топовых специалистов страны. К тому же я сама регулярно повышаю квалификацию. Мы всегда в развитии!

Часто бывает, что профессия сильно влияет на личность и на жизнь в целом. Скажите, ловили ли вы себя на профдеформации? Когда работа уже окончена, а Кристина-хирург осталась?

Да, да и еще раз да! Если честно, я и вас разобрала буквально за первую минуту нашего общения! И это ужасно! Я все пытаюсь избавиться от этой привычки, но не могу. Иногда, когда я знакомлюсь с новыми людьми, они ловят меня на этом моменте и шутят: «Ну что, разбор прошел? Что мне нужно сделать?» Обычно я свои рекомендации не озвучиваю, но если кто-то сильно настаивает, то могу и поделиться.