Кристина Емшанова-Надоненко: «Сильному доктору нужны передовые инструменты»

Когда клиника носит имя главного врача, через нее проходят не пациенты, а маленькие личные истории. Кристина Емшанова-Надоненко — косметолог и пластический хирург настоящей медицинской вселенной «Доктор Надоненко» — рассказала Собака.ru, почему людей здесь ставят выше маркетинга, безопасность — выше хайпа, а команда работает как единый организм — без внутренней борьбы за каждого пациента.
Название клиники носит вашу фамилию. И это, как мне кажется, колоссальная личная ответственность перед каждым пациентом. Какие три главные ценности вы заложили в бренд и как вы следите за тем, чтобы вся команда разделяла их?
Прежде всего, это люди. Никогда не стоит забывать, что именно люди идут на людей. Все начинается с человека. Наши пациенты — это наша семья, наш главный стимул развиваться, ежедневно приходить на работу и делать их чуточку счастливее. Ответственность для нас не просто слово: я как главный врач отвечаю за все, что происходит в клинике: за медицинский персонал, его профессиональный рост и обучение. И, безусловно, это ответственность перед пациентами — за их здоровье и итоговый результат.
Также мы уделяем особое внимание безопасности (и она всегда идет рука об руку с ответственностью!). Приходя к нам, пациенты уверены, что они в надежных руках: у нас строго соблюдаются все медицинские регламенты, а прием ведут только профессионалы своего дела.
Спектр ваших услуг огромен: от деликатной косметологии до сложнейших пластических операций. Как пластические хирурги и косметологи работают в тандеме, усиливая результаты друг друга?
Сообща. Перед пластической операцией мы обязательно направляем пациента к косметологу на подготовку. Это может быть плазмотерапия, биоревитализация, светотерапия на аппарате Heleo — план всегда составляется индивидуально. Чаще всего первичные консультации мы проводим совместно: хирург и косметолог коллегиально разрабатывают для пациента его дальнейший пошаговый путь. Реабилитацию мы, несомненно, тоже проводим у себя. Нам повезло, что для этого у нас есть все необходимые ресурсы, колоссальный опыт, большой парк аппаратов и специалисты, готовые бережно вести пациента на каждом этапе восстановления.
Когда в вашем графике находится время на себя, что делаете в первую очередь?
При выборе оборудования для клиники я ориентировалась исключительно на доказанную эффективность: например, наш пикосекундный лазер PicoSure используем не только для удаления татуировок и перманентного макияжа, но и для деликатного омоложения кожи. В качестве «процедуры на выход» часто прибегаю к 4D-омоложению на аппарате Fotona (после него никакой реабилитации!). А для комплексной работы с качеством кожи в наш парк оборудования недавно вошла система Heleo, которая позволяет решать самый широкий спектр дерматологических задач.
Как вам удалось выстроить культуру, в которой специалисты не конкурируют за пациента, а доверяют профессионализму друг друга и искренне сотрудничают?
У каждого нашего врача есть своя ниша и направление, в котором он силен больше всего. При этом мы постоянно работаем над тем, чтобы специалисты росли, развивались и расширяли свои компетенции. Не стоит забывать и о том, что пациент всегда интуитивно выбирает «своего» доктора, поэтому внутренней конкуренции у нас нет — мы работаем как единый, слаженный механизм.
Собрать команду профессионалов — сложная задача, но еще сложнее найти людей, близких по духу. По каким критериям, помимо дипломов и регалий, вы выбираете врачей и технологии для их работы?
Как показывает практика и многолетний опыт — одно не работает без другого: сильному доктору нужны передовые инструменты. При формировании команды и технического оснащения я всегда действую последовательно, исходя из общей философии лечения. Именно поэтому, наряду с сильными специалистами, я собрала большой парк аппаратов, которые идеально дополняют и взаимозаменяют друг друга для достижения результата.
Знаем, что совсем скоро вы открываете вторую клинику! Каким должен быть специалист, чтобы вы с уверенностью сказали: «Да, наш!»?
Нам подойдут только те, кто стремится обучаться и делать эту жизнь лучше, кто поставил перед собой множество целей и готов работать.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Михаил Денисов
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