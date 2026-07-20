Кристина Емшанова-Надоненко: «Сильному доктору нужны передовые инструменты»

Название клиники носит вашу фамилию. И это, как мне кажется, колоссальная личная ответственность перед каждым пациентом. Какие три главные ценности вы заложили в бренд и как вы следите за тем, чтобы вся команда разделяла их?

Прежде всего, это люди. Никогда не стоит забывать, что именно люди идут на людей. Все начинается с человека. Наши пациенты — это наша семья, наш главный стимул развиваться, ежедневно приходить на работу и делать их чуточку счастливее. Ответственность для нас не просто слово: я как главный врач отвечаю за все, что происходит в клинике: за медицинский персонал, его профессиональный рост и обучение. И, безусловно, это ответственность перед пациентами — за их здоровье и итоговый результат.

Также мы уделяем особое внимание безопасности (и она всегда идет рука об руку с ответственностью!). Приходя к нам, пациенты уверены, что они в надежных руках: у нас строго соблюдаются все медицинские регламенты, а прием ведут только профессионалы своего дела.

Спектр ваших услуг огромен: от деликатной косметологии до сложнейших пластических операций. Как пластические хирурги и косметологи работают в тандеме, усиливая результаты друг друга?

Сообща. Перед пластической операцией мы обязательно направляем пациента к косметологу на подготовку. Это может быть плазмотерапия, биоревитализация, светотерапия на аппарате Heleo — план всегда составляется индивидуально. Чаще всего первичные консультации мы проводим совместно: хирург и косметолог коллегиально разрабатывают для пациента его дальнейший пошаговый путь. Реабилитацию мы, несомненно, тоже проводим у себя. Нам повезло, что для этого у нас есть все необходимые ресурсы, колоссальный опыт, большой парк аппаратов и специалисты, готовые бережно вести пациента на каждом этапе восстановления.

Когда в вашем графике находится время на себя, что делаете в первую очередь?

При выборе оборудования для клиники я ориентировалась исключительно на доказанную эффективность: например, наш пикосекундный лазер PicoSure используем не только для удаления татуировок и перманентного макияжа, но и для деликатного омоложения кожи. В качестве «процедуры на выход» часто прибегаю к 4D-омоложению на аппарате Fotona (после него никакой реабилитации!). А для комплексной работы с качеством кожи в наш парк оборудования недавно вошла система Heleo, которая позволяет решать самый широкий спектр дерматологических задач.