Путь к трансформации: объясняем, почему за переменами к хирургу Павлу Степанову летят через всю Россию

К нему идут за идеальной фигурой и даже едут из самых отдаленных регионов России! И именно он помогает людям измениться, делая их счастливее и увереннее в себе. И да — Павел Степанов точно знает, как добиться того самого — гармоничного и максимально естественного результата! — без гипер и макси.