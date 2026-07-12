Путь к трансформации: объясняем, почему за переменами к хирургу Павлу Степанову летят через всю Россию

Манифестируем: ведущий пластический хирург многофункционального медицинского центра А2Med Павел Степанов не просто врач, а визионер, который меняет жизни через лапароскопию, бариатрию и маммопластику, оставаясь верным принципу: самая лучшая работа та, о которой никто не догадается.
К нему идут за идеальной фигурой и даже едут из самых отдаленных регионов России! И именно он помогает людям измениться, делая их счастливее и увереннее в себе. И да — Павел Степанов точно знает, как добиться того самого — гармоничного и максимально естественного результата! — без гипер и макси.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
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