Елена Кириллова: «Мне кажется, сегодня пациенты выбирают не город, а экспертизу. Люди готовы приехать даже из другого региона ради специалиста, которому доверяют»

Москва, Петербург (да и другие города России!) перенасыщены клиниками эстетической медицины, но пациенты из столиц все равно летят к вам в Самару. Как вам кажется, почему?

Мне кажется, сегодня пациенты выбирают не город, а экспертизу. Люди готовы приехать даже из другого региона ради специалиста, которому доверяют. Ключевую роль играют опыт врача, современные технологии и индивидуальный подход.

Сегодня в тренде «невидимая» и интеллектуальная противовозрастная косметология. Как вам удается стереть следы усталости и возраста, но сохранить при этом абсолютную индивидуальность?

На мой взгляд, лучший результат в косметологии — когда окружающие замечают, что человек выглядит свежее и моложе, но не могут понять, почему. Поэтому мои главные помощники в этой непростой задаче — современные технологии и индивидуально подобранные протоколы. Помимо инъекционных направлений сегодня в моем распоряжении есть широкий набор технологий нового поколения: лазер Fotona SP Dynamis, ультразвуковой СМАС-лифтинг Ultraformer MPT, фотоомоложение Lumecca и игольчатый RF-лифтинг Virtue RF. Они позволяют работать с возрастными изменениями комплексно, добиваясь выраженного омоложения без операции и явной реабилитации, но при этом сохраняя главное — естественность и индивидуальность лица, давая возможность отсрочить необходимость хирургии.

Какую главную ошибку в домашнем уходе вы чаще всего вынуждены исправлять у пациенток?

Самостоятельное назначение себе активного ухода. Особенно это касается ретинола, кислот и других сильнодействующих компонентов, которые требуют индивидуального подбора. Не менее часто я вижу косметику, которая просто не соответствует типу и потребностям кожи пациента.

Пациенты из других регионов обычно ограничены во времени. Как вы выстраиваете экспресс-программы «выходного дня» в «Нью Лайф», чтобы человек уехал в свой город с видимым и пролонгированным результатом?

Такие программы всегда подбираются индивидуально. Мы стараемся за один визит решить сразу несколько эстетических задач, поработав с разными зонами, чтобы пациент увез домой не одну процедуру, а комплексный и долгосрочный результат.