Юрий Диков: «Люди готовы преодолеть тысячи километров ради хирурга, чьему вкусу и профессионализму доверяют»

Пластическая хирургия — суперконкурентная сфера! Из каких самых неожиданных географических точек к вам прилетали пациенты за вашим «авторским почерком»?

Самая отдаленная точка, откуда ко мне прилетала пациентка, — это Австралия. Хотя сегодня география уже не так важна, как раньше. Люди готовы преодолеть тысячи километров ради хирурга, чьему вкусу и профессионализму доверяют. Как правило, личность самого хирурга тоже должна быть для них привлекательной.

Я достаточно открыто и подробно рассказываю о своей работе: веду сайт, социальные сети и каналы. Поэтому пациенты могут заранее познакомиться с моим подходом, увидеть результаты операций и понять, насколько им близка моя философия работы и комфортно ли им доверить мне свое преображение.

Для пациентов из других городов критически важен период реабилитации. Какие передовые технологии в «Нью Лайф» позволяют вам свести восстановительный период к минимуму?

Мы подбираем программу восстановления каждого пациента индивидуально, исходя из объема операции, особенностей заживления и этапа реабилитации. Помимо медикаментозной поддержки, активно применяем ботулинотерапию, плазмотерапию, полинуклеотиды, препараты гиалуроновой кислоты и другие решения, которые помогают улучшить качество заживления тканей и снизить риск формирования грубых рубцов.

Ключевую роль играет и аппаратная реабилитация. В клинике представлен один из крупнейших парков оборудования в Поволжье, что позволяет нам комбинировать различные технологии. Микротоковая терапия и фотобиомодуляция Heleo помогают уменьшить отеки и ускорить восстановление тканей, IPL-терапия Lumecca воздействует на сосудистый компонент рубцов, лазер Fotona способствует улучшению их качества и внешнего вида, а игольчатый RF-лифтинг Virtue помогает выровнять структуру рубцов и тканей в зоне вмешательства. После липосакции или абдоминопластики дополнительно подключаем ручной и LPG-массаж. В отдельных случаях рекомендуем курсы гипербарической оксигенации. Такой комплексный подход позволяет максимально сократить период восстановления и быстрее вернуть пациента к привычному образу жизни.

Пациенты-путешественники часто хотят сделать «все и сразу» за один визит. Как вы относитесь к таким совмещенным операциям и где проходит ваша личная граница?

Мы часто проводим комплексные операции, так как они позволяют решить множество проблем и в то же время получить очень яркие результаты всего за один приезд. Но для меня на первом месте всегда стоит безопасность, так что перед операцией все пациенты проходят тщательное обследование. К тому же мы никогда не превышаем разумную продолжительность операции и обязательно используем все передовые средства для уменьшения травматичности и кровопотери во время хирургических вмешательств. Особенно важным после таких комплексов является чуткое послеоперационное сопровождение и соблюдение реабилитации. Мы можем отпустить пациента домой только тогда, когда убедимся, что у него не возникло никаких осложнений. В случае комплексных операций это обычно происходит не ранее, чем через несколько дней. После выписки мы находимся на связи с пациентом и днем, и ночью, ведем его по индивидуальной программе реабилитации, независимо от того, где он находится. Также в течение первого года — каждые несколько месяцев! — все пациенты проходят очные или онлайн-осмотры.