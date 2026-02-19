Оксана Туктарова: «Есть фраза, к которой я часто обращаюсь и в жизни, и в работе: «Нужно очень много и быстро бежать, чтобы оставаться на месте»

Что самое эффективное в профилактике возрастных изменений? Как сохранить и восстановить качество кожи, вылечив акне и розацеа? Какие процедуры помогут от пигментации и расширенных сосудов? Руководитель бьюти-хаба Skincosmo clinic, врач – дерматовенеролог и косметолог Оксана Туктарова объяснила, почему единый стиль в работе – это сверхважная история, и как вклад в развитие команды помогает расти – и специалистам, и целой клинике.
Хотели бы начать именно с философии клиники – ее фундамента. Какой вы задумывали философию Skincosmo clinic на старте проекта и как она изменилась (и изменилась ли!) за все время работы?
С самого основания клиники я придерживалась одного принципа: главное – создать доверие между пациентом и врачом. Этот пункт является ключевой частью нашей работы. Мы разговариваем с пациентами на понятном для них языке, объясняем все нюансы оказываемой помощи, рассказываем про эффекты от процедур, консультируем во время реабилитации и честно отвечаем на все интересующие вопросы. В определенные моменты – и это важно! – мы можем отговорить человека от тех или иных косметологических вмешательств, если заранее знаем, что они будут неэффективны. Результат для нас важнее выгоды.
Какие ваши личные принципы помогают клинике из года в год поддерживать высокие стандарты в городе?
Начнем с того, что абсолютно каждый специалист проходит стажировку при приеме в команду – обучение провожу лично я. Старательно слежу за стилем работы в клинике: признаюсь, что у меня есть идея (отчасти фанатичная!), что в Skincosmo clinic мы должны работать в едином стиле, чтобы каждый пациент, приходя на прием к врачу внутри клиники, не ощущал разницы и оставался доволен.
Как философия и ценности клиники влияют на выбор специалистов? Сколько сейчас человек в команде?
Сейчас в команде клиники работают восемь специалистов, еще двое – с нами вне штата. При выборе «своих» сотрудников я обращаю внимание на ответственность, честность, эмпатичность, а также умение работать в режиме многозадачности. Именно эти качества создают идеальную атмосферу в коллективе, когда все сотрудники могут и умеют работать на общее развитие. Да, мы готовы обучать и давать знания, но только при одном условии – если сотрудник готов их принимать.
Рост команды может быть не только горизонтальным, но и вертикальным – и этого можно добиться с помощью обучений и постоянного повышения опыта. Какие обучения проходят ваши специалисты?
Обучений у нас действительно много: мы часто отправляем специалистов в другие города и страны. За 2025 год врачи прошли девятнадцать программ, а администраторы – пять. Самые крупные были в Японии, Турции и Азербайджане, в пределах России мы побывали в Москве, Казани и Волгограде. Есть фраза, к которой я часто обращаюсь и в жизни, и в работе: «Нужно очень много и быстро бежать, чтобы оставаться на месте». В нашей отрасли все меняется и развивается с космической скоростью, и без непрерывного обучения ни я, ни наши специалисты не сможем оказывать помощь на высоком уровне.
И, конечно, еще один фактор роста – это постоянный апгрейд клиники. Расскажите о трех изменениях, которые случились со Skincosmo clinic за последний год. И какую главную цель вы поставили перед собой в 2026-м?
Самая большая гордость – это расширение аппаратного парка! За два года существования клиники в нашем штате появились четыре современные «машины»: это IPL-терапия, микроигольчатый RF-лифтинг, фотодинамическая терапия Heleo4 и Ultraformer. Прошлый, 2025-й, мы провели под девизом «Ремонт, покупка оборудования и расширение штата!» – и все это уже дало свои результаты. В этом году мы продолжим расширять автопарк: часто шучу, что машинная болезнь неизлечима! Хотим, чтобы наши пациенты могли получать эффективные, а главное – безопасные результаты.
