Оксана Туктарова: «Есть фраза, к которой я часто обращаюсь и в жизни, и в работе: «Нужно очень много и быстро бежать, чтобы оставаться на месте»

Хотели бы начать именно с философии клиники – ее фундамента. Какой вы задумывали философию Skincosmo clinic на старте проекта и как она изменилась (и изменилась ли!) за все время работы?

С самого основания клиники я придерживалась одного принципа: главное – создать доверие между пациентом и врачом. Этот пункт является ключевой частью нашей работы. Мы разговариваем с пациентами на понятном для них языке, объясняем все нюансы оказываемой помощи, рассказываем про эффекты от процедур, консультируем во время реабилитации и честно отвечаем на все интересующие вопросы. В определенные моменты – и это важно! – мы можем отговорить человека от тех или иных косметологических вмешательств, если заранее знаем, что они будут неэффективны. Результат для нас важнее выгоды.

Какие ваши личные принципы помогают клинике из года в год поддерживать высокие стандарты в городе?

Начнем с того, что абсолютно каждый специалист проходит стажировку при приеме в команду – обучение провожу лично я. Старательно слежу за стилем работы в клинике: признаюсь, что у меня есть идея (отчасти фанатичная!), что в Skincosmo clinic мы должны работать в едином стиле, чтобы каждый пациент, приходя на прием к врачу внутри клиники, не ощущал разницы и оставался доволен.

Как философия и ценности клиники влияют на выбор специалистов? Сколько сейчас человек в команде?

Сейчас в команде клиники работают восемь специалистов, еще двое – с нами вне штата. При выборе «своих» сотрудников я обращаю внимание на ответственность, честность, эмпатичность, а также умение работать в режиме многозадачности. Именно эти качества создают идеальную атмосферу в коллективе, когда все сотрудники могут и умеют работать на общее развитие. Да, мы готовы обучать и давать знания, но только при одном условии – если сотрудник готов их принимать.