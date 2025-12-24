Ольга Колсанова: «Ответственность клиники – помогать человеку заботиться о себе своевременно, грамотно и комфортно»

«Наша цель из года в год – не «обновляться ради обновления», а выполнять социальную миссию медицинского бизнеса»

Можно ли сказать, что 2025 год стал годом новых технологий для клиники «Нью Лайф»?

Я бы не выделяла 2025 год как «год технологий», потому что для клиники «Нью Лайф» это постоянная стратегия. Мы работаем двадцать три года, и вся наша деятельность построена на внедрении новых программ: в начале нулевых это были инъекционные, нитевые, уходовые протоколы, а когда появились серьезные аппаратные разработки, мы стали системно привозить и внедрять и оборудование.

Мы всегда стремились быть среди первых в регионе по новым решениям. Показательный пример – лазерная технология Fotona: мы внедрили эту систему в эстетической медицине первыми не только в Самаре, но и во всем регионе. При этом наша цель – не «обновляться ради обновления», а выполнять социальную миссию медицинского бизнеса: расширять возможности помощи, решать задачи за счет действительно эффективных, научно обоснованных технологий (но при этом комфортных для пациента!).

Сегодня дорогостоящие и передовые аппаратные технологии становятся привилегией современности: дают возможность получать результат точнее, глубже и ярче, часто без видимой реабилитации, при этом безболезненно или с наименьшей болезненностью по сравнению с конкурентами. Поэтому сейчас пациент может прийти на аппаратную безоперационную подтяжку лица в обеденный перерыв, а после – спокойно вернуться к привычным делам без очевидных внешних следов вмешательства.

Расскажите о двух главных аппаратных новинках этого года: почему были выбраны именно они?

В этом году мы привезли две аппаратные новинки, и Heleo – одна из них. Это аппаратная платформа для фотодинамической терапии и фотобиомодуляции. Важный плюс этой технологии в решении разных клинических задач: от улучшения качества кожи до поддержки реабилитации после операции и повышения эффективности комбинации программ. Для нас Heleo – это не аппарат для одной задачи, а технология, которая органично встраивается сразу в несколько отделений. Мы используем ее в косметологии, дерматологии, трихологии, пластической хирургии, гинекологии как элемент комплексного подхода. В нашей стране такой широкий сценарий применения встречается нечасто: как правило, Heleo используют более узко, тогда как мы выстраиваем на базе аппарата системные комбинации.

Ключевая новинка – Ultraformer MPT. Это самая новая версия ультразвуковой технологии SMAS-лифтинга для безоперационной подтяжки, уплотнения тканей, улучшения качества кожи и сокращения локальных жировых объемов. Эта технология – большой шаг вперед по сравнению с более ранними поколениями подобных технологий. Эффективность процедуры выросла в разы, а время процедуры сократилось, появились насадки дополнительной глубины, а также насадки для деликатных областей, включая полноценную возможность работы в зоне вокруг глаз и в тех участках, где объем подкожной клетчатки небольшой и требуется особенно бережный подход. Есть здесь и режим тонинга: помимо лифтинга и работы с плотностью тканей, мы получаем улучшение визуального качества кожи. Пациенту важен не только факт подтяжки, но и то, как кожа выглядит в зеркале: ровнее ли она, «свежее» ли, более ли ухоженная – и эти аспекты теперь выходят на иной уровень. Сегодня мы рассматриваем Ultraformer MPT как самую высокую ступень развития ультразвукового SMAS-лифтинга – по эффективности, возможностям, гибкости применения, комфорту и широте протоколов.

«Мы не гоняемся за премиями и не превращаем сбор отзывов в самоцель»

А теперь про команду! Знаю, что в этом году штат специалистов вырос: появились новые имена, которые перешли из статуса «ученик» в статус «врач клиники»…

К нам присоединились три специалиста: еще один массажист и два врача-гинеколога – Юлия Коновалова и Ирина Быстракова. Гинекологи в начале пришли как специалисты, которые готовы развиваться внутри нашей системы под наставничеством руководителя департамента гинекологии – Светланы Стуловой. Они росли быстро: много учились, впитывали новые технологии, выстраивали клиническое мышление внутри стандартов клиники. Сегодня это полноценные врачи клиники «Нью Лайф» – деликатные, точные, внимательные к деталям и к коммуникации, с высокой насмотренностью.

Один из ярких результатов – признание Ирины Быстраковой одним из трех лучших врачей-гинекологов в рамках премии «ПроДокторов» в Самарской области на основании отзывов пациентов. Ирина стала самым молодым лауреатом в регионе, если не самым молодым в стране! Для нас это важный маркер развития врача: специалист движется в правильном направлении, его работа понятна пациентам и ценится ими. При этом мы не гоняемся за премиями и не превращаем сбор отзывов в самоцель. Считаем, что признание врача складывается из уровня знаний и постоянного обучения, среды и команды, в которой он работает, инструментов и возможностей, которыми располагает клиника для диагностики и помощи, а также культуры общения с пациентом и качества результата.

«Наша задача – давать пациенту решение, но не «любой ценой», как это часто воспринимается в эстетической медицине до сих пор»

К чему готовиться самарцам в следующем году? Какие новинки ждут клинику в ближайшее время?

Мы уже можем сказать, что в начале 2026 года к нам приедет новая технология игольчатого RF-лифтинга – Virtue RF. Выбор между новым, но уже популярным решением, и уже знакомым Morpheus был тяжелым, однако для нас было принципиально важно взять более современную технологию с акцентом на комфорт пациента и управляемый, прогнозируемый результат. При выборе мы смотрели на несколько факторов: переносимость, итоговый эффект, риски, тип обезболивания, требования к подготовке, выраженность реабилитации и общую «стоимость пути» для пациента – не только финансовую, но и ресурсную. У Morpheus есть ограничения по переносимости: высокая болезненность требует сложной анестезии и вовлечения анестезиолога, что повышает и стоимость, и организационную сложность, и риски. Мы видим, как ряд клиник готовы жертвовать безопасностью процедуры и переносимостью для пациента, не привлекая анестезиолога, но это не наш путь.

С Virtue RF мы выбираем клиентоориентированный цикл: если можно получить сильный эффект не «одним крайне тяжелым визитом», а серией из двух-трех значительно более комфортных посещений с легкой анестезией и заметно более мягким восстановлением – мы выбираем именно такой вариант.

Параллельно мы покупаем новое диагностическое оборудование разных форматов. Новое УЗИ экспертного класса, а также диагностическую систему оценки лица, чтобы повысить качество сбора анамнеза и оценки состояния кожи. Новая система, особенно с модулем искусственного интеллекта, позволит нам точнее подбирать протоколы и решения запросов пациентов, усиливая результат без навязывания лишних процедур и затрат для пациента.

В чем главная социальная миссия клиники «Нью Лайф»? Что вы хотели бы изменить внутри центра в 2026 году, а что – укрепить и приумножить?

Наша задача – давать пациенту решение, но не «любой ценой», как это часто воспринимается в эстетической медицине до сих пор. Мы делаем акцент на том, чтобы предлагать не только эффективное, но и комфортное, сертифицированное, научно обоснованное решение.

С учетом того, что меняется окружающая среда, ухудшается качество факторов, влияющих на здоровье, в том числе качество питания, уровень стресса и экология, многие проблемы проявляются значительно раньше. Поэтому ответственность клиники – помогать человеку заботиться о себе своевременно, грамотно и комфортно. Мы продолжаем развивать наш клиентоориентированный путь, внедрять автоматизацию, много работаем с сервисом и процессами. Спим и видим, чтобы клиника была максимально приятной и понятной для пациента. Для нас это действительно важно: красоту и здоровье клинике «Нью Лайф» доверяют более полутора тысяч пациентов в месяц. В поддержку этой концепции мы и организовывали в сентябре «День Нью Лайф» в Lotte Hotel Samara – внутреннюю конференцию для двухсот гостей. Во время приветственного слова наш коммерческий директор сказал фразу: «Наша задача сегодня не что-то продать, а обратить внимание на то, какие вызовы нам выдвигает холодный сезон в связке с каждодневным стрессом, как можно бороться с этими вызовами, поговорить об этом на понятном для пациента языке».

Поход к врачу должен восприниматься как естественная, регулярная часть жизни, без стресса и без ощущения «жертвенности». Именно все это мы и хотим укреплять и приумножать в 2026 году.