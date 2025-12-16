Павел Степанов: «Операция – всего лишь толчок, помощь пациенту, чтобы он начал худеть и смог изменить свою жизнь»

К кому идут за идеальной (да, мы не боимся этого слова!) фигурой и даже едут из самых отдаленных регионов России? Кто помогает людям измениться, делая их счастливее и увереннее в себе? Ответов на эти вопросы будет немного – всего один: это ведущий пластический хирург многофункционального медицинского центра А2Med – визионер из мира лапароскопических операций, бариатрии, постбариатрии, маммопластики (и не только!) – Павел Степанов.
«Я, например, не могу позволить себе делать пятьсот операций в неделю, потому что мне надо каждого пациента пропустить через себя»
Наше большое интервью было полгода назад. И в прошлый раз вы сказали, что для вас постбариатрические операции сложнее послеродового восстановления. А если сравнивать бариатрию и постбариатрию?
Ничего сложнее общей хирургии просто не бывает. Хотя и пластические операции – это, конечно, тяжелый труд.
Все пациенты, которые обращаются к вам за постбариатрическими операциями, проходили у вас и бариатрию? Или же есть те, кто обращается к вам после других специалистов?
Пятьдесят на пятьдесят. Хотя последний год прослеживается такая тенденция, что большинство моих пациентов приезжают в Самару на пластику из других городов.
Именно вы тот самый человек, который видит лица пациентов после того, как они уже получили желаемый результат. Насколько для вас важен этот момент в работе?
Очень важен! Человеческий подход для меня – самое ценное. За каждого пациента мы действительно переживаем. Я, например, не могу позволить себе делать пятьсот операций в неделю, потому что мне надо каждого пациента пропустить через себя. Эмоции – это то, ради чего мы работаем, а радость пациентки после того, как она увидела себя в зеркале, – лучшая награда за труд. Никакие отзывы в интернете с этим не сравнятся.
А есть ли пациенты, которые не принимают себя после операции?
У меня таких не было. Безусловно, учитывая, сколько пластических операций делается в России ежедневно, такие случаи, скорее всего, есть. Но я с таким на практике не встречался.
А почему, как вам кажется?
Так сложилось, что мои пациентки – они осознанные и, можно сказать, серьезные. Это те женщины, для которых операция – большая цель, к которой они давно стремились. Хотя знаю, что бывают и менее ответственные в этом вопросе люди.
Многие, кто раньше увеличивал губы, сейчас наоборот их уменьшают, возвращают все к базовым настройкам. В мире маммопластики сегодня прослеживается такой же тренд?
В нашей сфере все работет немного не так. Если косметологическая процедура дает временный, зачастую незначительный эффект, то вот пластика меняет внешний вид надолго и основательно. Еще раз повторюсь, что мои пациенты решаются на пластику осознанно: они понимают, что после хирургического вмешательства мы не сможем вернуть все, как было.
Но есть ведь случаи, когда, например, удаление имплантов – это вынужденная мера, связанная с состоянием здоровья…
Бывает, что организм не воспринимает импланты – он просто их отторгает. Но с современными материалами это происходит крайне редко – один случай на тысячи пациентов. И это связано вовсе не с хирургической техникой, а, например, с поведением пациента: ранней нагрузкой на организм и преждевременными занятиями спортом.
Когда нужно реэндопротезирование – замена имплантов?
Когда мы устанавливаем импланты, предупреждаем человека, что с высокой вероятностью это не последняя операция в его жизни. Сам имплант имеет пожизненную гарантию, но гарантии на то, как материал поведет себя в теле конкретного пациента, никто не дает. Имплант устанавливается в тело, окружается мягкими тканями, которые с возрастом имеют свойство терять тургор и эластичность. Грудь под весом этого импланта может провисать и опускаться вниз. Соответственно, чаще всего на операцию по замене имплантов приводит именно эстетика. Бывает, что изначально врачи ставят имплант под железу, а не под мышцу – это зачастую и возвращает пациента на хирургический стол. Еще из причин – некорректный выбор хирургом импланта. Стоит отметить, что сам процесс подбора очень сложный: все пациенты приходят с фотографиями «хочу примерно так» – и уже от этого мы отталкиваемся.
Часто ли эти фотографии потом не превращаются в реальность? Другими словами – можете ли вы отговорить от того или иного референса?
Такое бывает нередко. Женщина показывает фотографию, и в ряде случаев мне приходится объяснять, что именно так мы сделать не сможем. Такое происходит, например, когда пациент выбирает либо очень большие импланты, либо очень маленькие. Со своей стороны я предлагаю другие варианты: если человека это не устраивает, то мы не начинаем совместную работу. Но бывает и так, что мы делаем операцию, а через полгода пациент говорит, что он хочет грудь на размер побольше. И вот это абсолютно нормально. Аппетиты приходят во время еды.
Можно ли говорить про тренды, когда речь заходит о коррекции груди?
Считаю, что все-таки трендов в вопросах коррекции груди нет. За все время моей практики было место и огромным, и небольшим имплантам. Здесь все-таки не так, как с губами. Мода на грудь, скорее всего, не пройдет никогда.
«Мы помогаем человеку избавиться от барьеров, которые мешают ему на пути к идеальному телу»
Можно ли считать постбариатрические операции «вторым этапом» бариатрической хирургии? Или это самостоятельное направление?
Это второй этап преображения человека, но точно не второй этап бариатрии.
Бывали ли случаи в практике, когда бариатрия просто не работала?
Случается, что после того, как человек похудел, вес может вернуться назад. Но, опять же, все это связано не с самой операцией, а с поведением пациента после хирургического вмешательства.
Есть булочки и лежать на диване целыми днями после бариатрии нельзя?
Здесь надо понимать, что человек после бариатрической операции не какой-то особенный. Это обычный человек! А операция – всего лишь толчок, помощь пациенту, чтобы он начал худеть и смог изменить свою жизнь. Мы помогаем человеку избавиться от барьеров, которые мешают ему на пути к идеальному телу. Но если человек сделает бариатрическую операцию, а после – не поменяет свое отношение к еде, не добавит в свою жизнь спорт и другие физические нагрузки, то лишний вес может и вернуться. И это не потому, что желудок растянется, а потому, что человек, сделав операцию, получив определенный эффект и скинув некоторое количество килограммов, перестанет работать над дальнейшим результатом.
После того, как человек прошел через бариатрическую операцию, советуете ли вы обратиться к нутрициологу и психологу? Какой дальнейший путь ждет такого пациента?
По-хорошему эта работа должна быть в тандеме: все пациенты, страдающие от избыточного веса, в большинстве своем, это пациенты, имеющие расстройства пищевого поведения. Бывает, что через полгода после операции пациенты приходят ко мне на прием и жалуются на то, что у них встал вес. Почему так происходит? Они «не могут найти времени на спорт» или «не успевают нормально питаться». Да, в таком случае, скорее всего, нужна будет помощь и психолога, и нутрициолога.
Есть такое убеждение, что если сделать бариатрическую операцию, то можно без особых усилий, не впуская в свою жизнь спорт и правильное питание, превратиться из размера XL в XS. Какие еще распространенные мифы, связанные с бариатрией, существуют?
Основной миф как раз вы только что и назвали. А еще я часто сталкиваюсь с мнением, что если провести резекцию, то из-за шва может развиться рак желудка. Но это абсолютная ерунда! Встречаюсь и с убеждениями, что жизнь после бариатрии – это жизнь с инвалидностью. Но и это неправда. Пациент после операции ничем не отличается от обычного здорового человека, который – к слову! – тоже должен периодически сдавать анализы, пить витамины и следить за своим здоровьем.
Интересно про онкологию: если, например, у ближайшего родственника пациента был обнаружен рак желудка, не является ли это противопоказанием к бариатрии?
Нет! Любой человек, родственники которого столкнулись с онкологией, должен быть насторожен: ему стоит наблюдаться у онколога, сдавать анализы, проходить обследования. Бариатрия не избавляет никого от необходимости наблюдения за своим здоровьем.
К чему стоит быть готовыми тем, кто решился на постбариатрию?
Постбариатрическая пластическая хирургия в разрезе именно всей пластики – это самая сложная операция. Пациенты здесь крайне особенные: во-первых, операция проходит намного тяжелее, чем у других людей, во-вторых, период реабилитации занимает больше времени, да и риск осложнений значительно возрастает. Это та операция, к которой нужно относиться максимально серьезно, и делать ее только там, где этим занимаются – можно сказать – на потоке.
Самый частый запрос пациентов после бариатрии: «Отрежьте мне сразу все за один наркоз!» И это беда, потому что делать за раз несколько операций таким пациентам, на мой взгляд, категорически нельзя.
Из-за сложного послеоперационного периода?
Конечно. Когда мы делаем большие операции, например, бодилифт, подтяжку бедер, рук и груди, все полученные раны надо заживлять и восстанавливать. И вот, когда мы проводим такие операции в комплексе, это зачастую не приводит ни к чему хорошему. У организма не хватает ресурса, чтобы заживить сразу нескольких больших травм.
Какие показания к бариатрии? Кажется, тут часто можно услышать советы из разряда: «Зачем тебе эта операция? Просто возьми себя в руки!»
Показания, когда вот эти советы «возьми себя в руки и похудей» уже просто не работают. Сначала любой человек пытается похудеть самостоятельно. Обычно бариатрия – это последняя инстанция: к ней обращаются после того, как пациент попробовал все диеты, обратился во многие клиники и центры здоровья.
А есть ли какой-то порог вхождения в бариатрию?
Есть: мы никогда не отталкиваемся от цифры, которую показывают весы, ориентируемся только на индекс массы тела – его можно посчитать в любом онлайн-калькуляторе. Если индекс массы тела больше сорока, можно делать бариатрию. Бывают и исключения: например, если индекс массы тела больше тридцати пяти, но при этом у пациента есть какие-то хронические заболевания, вызванные избыточным весом, то бариатрия тоже разрешена.
«Идеальный сценарий такой: похудение – беременность – роды – коррекция фигуры»
Плавно перейду к теме послеродового восстановления, но с отсылками к бариатрии: можно ли выполнять бариатрию девушкам, которые еще не рожали, но хотели бы этого?
Ко мне на консультацию часто приходят молодые девушки, которые никогда не беременели. И нередко это и вызвано тем, что они находятся в избыточном весе всю свою жизнь. У многих на фоне ожирения возникают вторичные проблемы с фертильностью. Так что бариатрическая операция зачастую и делается именно для того, чтобы женщина забеременела и наконец-то стала мамой. И бариатрия, и постбариатрические операции возможны в данном случае.
Может ли идти речь о естественных родах после бариатрии?
Безусловно. И после пластики тоже. Но тут очень много нюансов. В чем суть пластики тела после сильного похудения? Мы должны натянуть кожу так, чтобы получился красивый силуэт. Но вот о чем важно помнить: после операции такая кожа вряд ли сможет адекватно растянуться, поэтому предпочтительнее, конечно, делать пластику после того, как человек родит. Идеальный сценарий такой: похудение – беременность – роды – коррекция фигуры.
Ну и вопрос-миф, который хотя бы раз слышала каждая женщина: возможно ли грудное вскармливание после установки имплантов в груди?
Установка имплантов никак не отражается ни на родах, ни на кормлении. Но нужно понимать, что после кормления грудь сильно меняется: импланты остаются на своем месте, а вот молочная железа может «съехать». К этому стоит быть готовыми.
Не является ли кесарево сечение противопоказанием к коррекции тела?
Девяносто процентов пациенток, которые приходят ко мне за абдоминопластикой, прошли через кесарево сечение. Это не противопоказание.
«Я желаю себе баланса между обожаемой работой и семьей»
Время перед Новым годом – тот самый подходящий период для загадывания желаний. О чем мечтает хирург Павел Степанов?
Для меня самое главное в жизни – это семья. И в следующем году я желаю себе баланса между обожаемой работой и семьей, чтобы испытывать максимальное удовлетворение, восстанавливаться и созерцать.
А есть ли какие-то пожелания для пациенток?
Считаю своих пациентов достаточно осознанными людьми. Мне с ними всегда очень везет! Они с пониманием относятся к реабилитации, ответственно подходят ко всем процессам, поэтому я просто хотел бы пожелать им оставаться такими же прекрасными людьми. С правильными мыслями в голове!
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Алексей Герланц, Александр Некрасов, Иван Лобанов
Стиль: Анастасия Попова
