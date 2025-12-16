Павел Степанов: «Операция – всего лишь толчок, помощь пациенту, чтобы он начал худеть и смог изменить свою жизнь»

«Я, например, не могу позволить себе делать пятьсот операций в неделю, потому что мне надо каждого пациента пропустить через себя»

Наше большое интервью было полгода назад. И в прошлый раз вы сказали, что для вас постбариатрические операции сложнее послеродового восстановления. А если сравнивать бариатрию и постбариатрию?

Ничего сложнее общей хирургии просто не бывает. Хотя и пластические операции – это, конечно, тяжелый труд.

Все пациенты, которые обращаются к вам за постбариатрическими операциями, проходили у вас и бариатрию? Или же есть те, кто обращается к вам после других специалистов?

Пятьдесят на пятьдесят. Хотя последний год прослеживается такая тенденция, что большинство моих пациентов приезжают в Самару на пластику из других городов.

Именно вы тот самый человек, который видит лица пациентов после того, как они уже получили желаемый результат. Насколько для вас важен этот момент в работе?

Очень важен! Человеческий подход для меня – самое ценное. За каждого пациента мы действительно переживаем. Я, например, не могу позволить себе делать пятьсот операций в неделю, потому что мне надо каждого пациента пропустить через себя. Эмоции – это то, ради чего мы работаем, а радость пациентки после того, как она увидела себя в зеркале, – лучшая награда за труд. Никакие отзывы в интернете с этим не сравнятся.

А есть ли пациенты, которые не принимают себя после операции?

У меня таких не было. Безусловно, учитывая, сколько пластических операций делается в России ежедневно, такие случаи, скорее всего, есть. Но я с таким на практике не встречался.

А почему, как вам кажется?

Так сложилось, что мои пациентки – они осознанные и, можно сказать, серьезные. Это те женщины, для которых операция – большая цель, к которой они давно стремились. Хотя знаю, что бывают и менее ответственные в этом вопросе люди.

Многие, кто раньше увеличивал губы, сейчас наоборот их уменьшают, возвращают все к базовым настройкам. В мире маммопластики сегодня прослеживается такой же тренд?

В нашей сфере все работет немного не так. Если косметологическая процедура дает временный, зачастую незначительный эффект, то вот пластика меняет внешний вид надолго и основательно. Еще раз повторюсь, что мои пациенты решаются на пластику осознанно: они понимают, что после хирургического вмешательства мы не сможем вернуть все, как было.

Но есть ведь случаи, когда, например, удаление имплантов – это вынужденная мера, связанная с состоянием здоровья…

Бывает, что организм не воспринимает импланты – он просто их отторгает. Но с современными материалами это происходит крайне редко – один случай на тысячи пациентов. И это связано вовсе не с хирургической техникой, а, например, с поведением пациента: ранней нагрузкой на организм и преждевременными занятиями спортом.

Когда нужно реэндопротезирование – замена имплантов?

Когда мы устанавливаем импланты, предупреждаем человека, что с высокой вероятностью это не последняя операция в его жизни. Сам имплант имеет пожизненную гарантию, но гарантии на то, как материал поведет себя в теле конкретного пациента, никто не дает. Имплант устанавливается в тело, окружается мягкими тканями, которые с возрастом имеют свойство терять тургор и эластичность. Грудь под весом этого импланта может провисать и опускаться вниз. Соответственно, чаще всего на операцию по замене имплантов приводит именно эстетика. Бывает, что изначально врачи ставят имплант под железу, а не под мышцу – это зачастую и возвращает пациента на хирургический стол. Еще из причин – некорректный выбор хирургом импланта. Стоит отметить, что сам процесс подбора очень сложный: все пациенты приходят с фотографиями «хочу примерно так» – и уже от этого мы отталкиваемся.

Часто ли эти фотографии потом не превращаются в реальность? Другими словами – можете ли вы отговорить от того или иного референса?

Такое бывает нередко. Женщина показывает фотографию, и в ряде случаев мне приходится объяснять, что именно так мы сделать не сможем. Такое происходит, например, когда пациент выбирает либо очень большие импланты, либо очень маленькие. Со своей стороны я предлагаю другие варианты: если человека это не устраивает, то мы не начинаем совместную работу. Но бывает и так, что мы делаем операцию, а через полгода пациент говорит, что он хочет грудь на размер побольше. И вот это абсолютно нормально. Аппетиты приходят во время еды.

Можно ли говорить про тренды, когда речь заходит о коррекции груди?

Считаю, что все-таки трендов в вопросах коррекции груди нет. За все время моей практики было место и огромным, и небольшим имплантам. Здесь все-таки не так, как с губами. Мода на грудь, скорее всего, не пройдет никогда.