Форма для жизни: когда пластическая операция становится жизненно важным вопросом?

Пластическая операция – далеко не всегда вопрос про стремление к сверхидеалу: зачастую хирургические вмешательства могут не просто улучшить жизнь, но и спасти ее. Когда ринопластика и интимная пластика просто необходимы? Ищем ответ с настоящими профи – врачом акушером-гинекологом высшей категории и врачом-пластическим хирургом из Самары.
Светлана Стулова
кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей категории и врач клиники «Нью Лайф»
Это проблема
Интимная пластика – это, прежде всего, не про красоту, а про здоровье и качество жизни. Чаще всего женщины обращаются с такими проблемами, как дискомфорт, ощущение инородного тела, подтекание мочи, сложности при опорожнении кишечника. Все это – те нарушения базовых функций, которые не должны отвлекать или мешать жить. Многие отмечают и сексуальные затруднения: стеснение, ухудшение чувствительности, провисание тканей после родов или потери веса. Как правило, пациентки хотят «перестать ощущать» свою проблему, чтобы она не мешала вести привычный образ жизни и не влияла на самооценку и отношения.
Говорите громче
Вопрос интимной пластики с каждым годом становится менее табуированным, но перемены идут медленно. Это еще раз подтверждает факт, что это закрытая тема – она не обсуждается нашими пациентками даже с близкими людьми. За последние десять лет я заметила рост информированности и смелости – особенно у представителей молодого поколения, которые ценят свое качество жизни и не стесняются заботиться о себе. После первых родов они чаще обращаются за помощью и задумываются о профилактике. Однако старшее поколение по-прежнему редко говорит о подобных проблемах и чаще жалеет, что не решились на лечение раньше. Но главная положительная тенденция – спрос и доверие к этой сфере растут!
Юлия Лебедева
кандидат медицинских наук, врач-пластический хирург, доцент кафедры пластической и реконструктивной хирургии ФП и ДПО СПбГПМУ
Дышать глубже
Пластическая хирургия – это плановая эстетическая медицина, и показания тут порой достаточно субъективные. За исключением случаев, когда страдает качество жизни – при врожденных или приобретенных деформациях лица. Часто пациенты, которые приходят по поводу ринопластики, имеют зависимость от сосудосуживающих капель или нарушение носового дыхания. Как раз в этом случае мы также можем говорить об улучшении качества жизни после операции. Жизненная необходимость при блефаропластике бывает редко, например, в случаях истинного дерматохалязиса – избытков кожи, сужения полей зрения, а также наличия физического и психосоциального дискомфорта.
Уменьшаем риски
При проведении пластической операции пациент должен быть абсолютно здоровым. Для выявления противопоказаний к плановому эстетическому вмешательству всегда проводится предоперационное обследование – несколько видов анализа крови, анализ мочи, ЭКГ, УЗИ вен нижних конечностей, рентген или компьютерная томография легких. Этого перечня, как правило, достаточно для выявления опасных состояний. Если пациент имеет какие-то хронические заболевания, то обязательно потребуется дополнительно заключение профильного специалиста о том, что данному пациенту не противопоказана общая анестезия и плановая эстетическая операция на лице. Важно обязательно сообщать своему пластическому хирургу и врачу-анестезиологу обо всех своих заболеваниях, травмах, инъекциях и операциях: это поможет предотвратить общехирургические и эстетические осложнения, а также снизить анестезиологические риски.
