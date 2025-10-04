Форма для жизни: когда пластическая операция становится жизненно важным вопросом?

Светлана Стулова

кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог высшей категории и врач клиники «Нью Лайф»

Это проблема

Интимная пластика – это, прежде всего, не про красоту, а про здоровье и качество жизни. Чаще всего женщины обращаются с такими проблемами, как дискомфорт, ощущение инородного тела, подтекание мочи, сложности при опорожнении кишечника. Все это – те нарушения базовых функций, которые не должны отвлекать или мешать жить. Многие отмечают и сексуальные затруднения: стеснение, ухудшение чувствительности, провисание тканей после родов или потери веса. Как правило, пациентки хотят «перестать ощущать» свою проблему, чтобы она не мешала вести привычный образ жизни и не влияла на самооценку и отношения.

Говорите громче

Вопрос интимной пластики с каждым годом становится менее табуированным, но перемены идут медленно. Это еще раз подтверждает факт, что это закрытая тема – она не обсуждается нашими пациентками даже с близкими людьми. За последние десять лет я заметила рост информированности и смелости – особенно у представителей молодого поколения, которые ценят свое качество жизни и не стесняются заботиться о себе. После первых родов они чаще обращаются за помощью и задумываются о профилактике. Однако старшее поколение по-прежнему редко говорит о подобных проблемах и чаще жалеет, что не решились на лечение раньше. Но главная положительная тенденция – спрос и доверие к этой сфере растут!