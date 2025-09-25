Екатерина Вовк: «Женщины делают операции не ради кого-то, а для себя!»

«Женщины делают операции не ради кого-то, а для себя!»

Вы работаете пластическим хирургом уже более десяти лет: что изменилось в вашей сфере с тех пор, как вы провели свою первую «пластику»?

Я бы начала с того, что десять лет – это не так много, как может показаться. Но пластическая хирургия на самом деле сильно продвинулась за последнее десятилетие. И главное изменение, пожалуй, в том, что она стала намного доступнее: раньше пластические операции казались чем-то из области фантастики и многие считали, что позволить их могут разве что голливудские звезды и жены столичных дипломатов. Сегодня все намного проще. Может быть, потому что пластических хирургов стали готовить почти во всех медицинских вузах, потому что я в свое время ездила переучиваться в Санкт-Петербург: ни в одном из двух институтов нашего города нужной кафедры не было. Вот и получается: стало больше специалистов, изменились методики и подходы, которые стали более совершенными, выросло качество имплантов.

А о каких изменениях можно говорить с точки зрения выбора людей: с какими запросами к вам приходят сегодня?

Мы с вами живем в эпоху осознанности! Люди стали больше обращать внимание на свой образ жизни: чаще ходят в спортзал, правильно питаются и бережно ухаживают за собой. В сфере медицины то же самое: раньше было много запросов на огромную грудь, такую, знаете, «чтобы все видели, что я сделала!» В тренде естественная красота. Чаще всего ко мне обращаются женщины, которые хотят восстановить былую форму. После родов, например, потому что родила, откормила – и все, прощай красивая грудь. И даже если не кормила: в процессе беременности грудь «погуляла» в размере – и тоже ничего хорошего. Это самое частое, что я слышу: «Мне не нужно Памелу Андерсон, просто хочется, чтобы было приятно смотреть на себя в зеркало!» Понимаете, какое главное изменение? Женщины делают операции не ради кого-то, а для себя!