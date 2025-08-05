Какие борцы в мире красоты помогут омолодиться, подтянуться и восстановиться? Отвечает Ольга Колсанова!

«Могучая восьмерка» – уверены, что так бы назывался фильм, где в главных ролях были бы они – «вау»-аппараты клиники «Нью Лайф». И это лишь некоторые герои огромного аппаратного парка! Аппаратные технологии в наше время – привилегия современности, позволяющая получать результат без операции и заметной реабилитации. У штурвала инноваций и красоты – без боли! – стоит директор медицинского центра, главный внештатный врач-косметолог Минздрава Самарской области и кандидат медицинских наук Ольга Колсанова: именно она знает, как омолодиться и решить – казалось бы нерешаемые – вопросы всего за пару процедур.

Лазер Fotona SP Dynamis

Омолодить кожу и добиться комплексного обновления лица – лифтинга, разглаживания морщин, устранения гиперпигментации, сосудистых «звездочек» и купероза – можно благодаря европейской лазерной системе Fotona. И здесь сразу несколько причин (намного больше, чем пять!) довериться этому аппарату: он помогает сделать рубцы, постакне и другие несовершенства незаметными, возвращает коже гладкость и эластичность – и это далеко не все.

Аппарат применяется не только в косметологической, но и в гинекологической практике: комплексное внешнее и внутреннее интимное омоложение – это не фантастика, а реальность, на которую способен Fotona. Да, можно будет забыть про сухость и дискомфорт в интимной зоне и решить многие деликатные проблемы, например, подтекание и ослабление тканей, а взамен получить новый – совершенно иной! – уровень качества жизни, комфорта и уверенности в себе. Все это раньше было возможно только с помощью операций (и то с некоторыми бытовыми ограничениями), а теперь – тридцать безболезненных минут и можно возвращаться к делам.

На десять из десяти аппарат справляется и с трихологическими задачами: он борется с выпадением волос и нарушениями их структуры на разных стадиях. Раз – активирована микроциркуляция, два – простимулированы «спящие» волосяные фолликулы, три – усилен приток питательных веществ, что способствует росту новых и крепких волос.

IPL Аппарат INMODE Lumecca

Израильско-американская технология, чемпион среди систем интенсивного импульсного света по мощности и получаемому результату! К ней стоит присмотреться тем, кто задумывается над «перезагрузкой» для своей кожи: хочет удалить пигментные пятна и сосудистые проявления, вылечить фотостарение, акне и другие дефекты кожи. Аппарат помогает быстро и – что важно – безопасно выровнять тон лица и вернуть коже свежесть – без долгого восстановления.

RF Аппарат INMODE Forma V

Этот аппарат – настоящий мастхэв для всех, кому актуальны вопросы восстановления интимной зоны после родов или во время возрастных изменений. Легкий прогрев тканей – без выпаривания и реабилитации! – активирует синтез коллагена и эластина. Результат не заставит себя ждать: повысится упругость и естественный тонус, а также уйдет сухость. Я всегда говорю, что Forma V – это не только про эстетику, но и про заботу о женском здоровье, качестве жизни и психологическом благополучии.

Александритовый лазер Candela

Эпиляция на александритовом лазере – безопасный и самый эффективный способ надолго избавиться от нежелательных волос. В «Нью Лайф» мы выбираем американский аппарат Candela – «золотой стандарт» в своей отрасли. Мы – и наши пациенты! – любим его за то, что для достижения максимального результата не требуется слишком много времени, курс процедур позволяет попрощаться с волосами на длительный срок, а профилактические сеансы помогают продлить эффект на годы. Лазер эффективен и для удаления тонких и (!) светлых волос, он помогает обработать даже труднодоступные зоны. А о повреждениях, вросших волосах и гнойничковых повреждениях с ним можно будет просто забыть.

Ультразвуковой SMAS-лифтинг на аппарате Liftera

Омолодиться без операций? Да, возможно! Известная во всем мире корейская технология – это идеальное решение для тех, кто хочет сформировать или подтянуть контур лица, сократить «второй подбородок», избавиться от дряблости кожи лица и шеи, уменьшить выраженность морщин и глубоких носогубных складок. А что насчет участков с тонкой и плотной кожей? Для работы с ними у нас есть специальная насадка Pen, позволяющая обрабатывать участки там, где стандартные насадки менее эффективны или неудобны.

Игольчатый RF-лифтинг REGEN MIDI POLLOGEN

Бьюти-микс в израильской технологии из микропроколов и радиочастотного воздействия, которые стимулируют активную выработку собственного коллагена и обновление кожи. Программа справляется с морщинами, снижением тонуса, возрастными изменениями овала лица, а также подходит при работе с постакне и рубцами. Подстраивать жизнь под процедуру не придется – никакого длительного восстановления не предусмотрено: возможны лишь легкое покраснение и небольшая отечность, которые полностью пройдут в течение нескольких дней.

Аппарат LPG Cellu M6 Alliance

А что насчет коррекции фигуры? С этим поможет справиться оригинальный французский аппарат нового поколения от компании-создателя LPG-массажа: да, он хорош и в вопросах уменьшения жировых отложений, и в устранении целлюлита, и в активации лимфотока, и в улучшении качества кожи. Прогоняем лишнюю жидкость, избавляемся от отеков и вперед – покорять пляжи в шикарных купальниках!

Лазер More-Xel Dual Lumiere (Q-PTP) Bison

Представьте пилинг, который выравнивает тон лица, оказывает антибактериальное действие, улучшает текстуру кожи, уменьшает поры, мелкие морщины, пигментные пятна и – внимание! – не имеет реабилитационного периода. Все это уже давно возможно благодаря корейскому лазеру Bison, который справляется со всеми поставленными задачами на «отлично». Есть ли что-то еще? Да, он может удалить татуировки без шрамов, остаточных следов и волшебства!

Текст: Ксения Возгорькова

Фото: Дарья Мищенко