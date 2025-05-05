Одна в поле воин: возможно ли совмещать работу пластическим хирургом и косметологом?

Тест на совместимость

Сегодня - и последние несколько лет - миры косметологии и хирургии действительно крепко связаны: одно направление тесно соприкасается с другим. Я начинала свой путь как косметолог, но в какой-то момент поняла, что достигла многих вершин в этой специальности - мне захотелось двигаться дальше. К тому же, работая с другими специалистами из сферы хирургии, зачастую я была недовольна полученными результатами. Так я решила, что совмещу в себе две профессии - буду и косметологом, и хирургом - стану одним из ведущих специалистов в этих направлениях. Сложно ли совмещать? Для меня это оказалось просто и комфортно. Теперь в вопросах косметологии и хирургии мне не требуется дополнительная консультация других специалистов. Но я никогда не возьмусь за работу, если она не входит в зону моих компетенций: так, пациента с дерматологическими заболеваниями я направлю к соответствующим специалистам из своей клиники, а тех, кому необходима ринопластика или бариатрия, передам врачам, которые специализируются в этих видах пластических операций.