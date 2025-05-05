Одна в поле воин: возможно ли совмещать работу пластическим хирургом и косметологом?

Специалистов, совмещающих (и успешно практикующих!) несколько медицинских направлений, в Самаре можно посчитать по пальцам руки. Один из таких профессионалов работает в клинике пластической хирургии и косметологии Dr. Nadonenko. Собака.ru поговорила с Кристиной Надоненко – пластическим хирургом и косметологом в одном лице – и выяснила, насколько тяжело совмещать две разных специальности, которые, как выяснилось, во многом не могут существовать друг без друга.
Тест на совместимость
Сегодня - и последние несколько лет - миры косметологии и хирургии действительно крепко связаны: одно направление тесно соприкасается с другим. Я начинала свой путь как косметолог, но в какой-то момент поняла, что достигла многих вершин в этой специальности - мне захотелось двигаться дальше. К тому же, работая с другими специалистами из сферы хирургии, зачастую я была недовольна полученными результатами. Так я решила, что совмещу в себе две профессии - буду и косметологом, и хирургом - стану одним из ведущих специалистов в этих направлениях. Сложно ли совмещать? Для меня это оказалось просто и комфортно. Теперь в вопросах косметологии и хирургии мне не требуется дополнительная консультация других специалистов. Но я никогда не возьмусь за работу, если она не входит в зону моих компетенций: так, пациента с дерматологическими заболеваниями я направлю к соответствующим специалистам из своей клиники, а тех, кому необходима ринопластика или бариатрия, передам врачам, которые специализируются в этих видах пластических операций.
А всегда ли «под нож»?
Косметология - это не волшебная палочка, которая способна помочь в любой ситуации. В случаях, когда она бессильна, например, если отражение в зеркале перестало нравиться пациенту, и ему незамедлительно требуется подтяжка лица, косметолог может перенаправить обратившегося за помощью человека к другому специалисту - пластическому хирургу. В моей практике бывало - и довольно часто - что мне, совмещая позиции и косметолога, и хирурга, удавалось отговорить человека от хирургических вмешательств, убедив его, что с конкретной проблемой на «отлично» справится и косметология. Я тонко чувствую и понимаю, когда операция действительно необходима, а когда желание «идти под нож» - это результат закомплексованности и навязанных обществом стереотипов.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Дарья Мищенко
Стиль: Юлия Фаворова
Макияж, прическа: Валерия Бологова (True Beauty Project)
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