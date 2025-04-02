Союз косметолога и пластического хирурга: плюсы, минусы и подводные камни

Косметолог многофункционального медицинского центра A2Med

Эта эффективность обеспечивается тем, что работа идет рука об руку от момента начала операции и до полного восстановления, а проблемы пациента решаются системно и с учетом его индивидуальных особенностей. Важность подобного союза для самих специалистов заключается в том, что хирург доверяет косметологу, а косметолог - хирургу. В нашей клинике хирурги сразу после вмешательства спокойно направляют пациентов к косметологу, который знает все тонкости и нюансы реабилитационного периода и помогает выстроить правильный протокол восстановления. А так как все это происходит в соседних кабинетах одной клиники, все процедуры после выписки пациенты совмещают с осмотрами и очень этим довольны. Потому что реабилитационный период очень тонкий процесс, к которому пациенты подходят ослабленными и морально, и физически, а мы, благодаря слаженной командной работе и правильно выстроенной схеме процедур, перевязок и осмотров, делаем этот процесс быстрее и комфортнее. Примеров процедур, в которых без работы тандема хирурга и косметолога не обойтись, более чем достаточно. Например, косметологические процедуры не могут помочь при грыжах нижнего века и избытка кожи верхнего века, а вот хирурги блестяще справляются с этой задачей, доверяя нам, косметологам, реабилитационный процесс. Он начинается на следующий день после хирургического вмешательства, и пациент видит, как быстро сходят синяки и отеки. Еще один пример - это маммопластика. После нее пациентов в первые дни сильно мучают отеки на теле, особенно на груди и животе, поэтому косметологи сразу подключают процедуры на аппаратах для оттока лимфы. В итоге пациенту становится легче, его переживания уходят на задний план и вопросов к хирургу по дискомфорту становится меньше. Что самое важное в подобном союзе? Понимание, внимание и отношение: и к пациентам, и у специалистов внутри коллектива. Последнее, к слову, не стоит сбрасывать со счетов: приятная атмосфера и профессиональный подход добавляют пациентам уверенности в том, что они выбрали нашу клинику для осуществления мечты».