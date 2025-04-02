Союз косметолога и пластического хирурга: плюсы, минусы и подводные камни

Астрологи объявили эпоху синергетических эффектов: количество тандемов и союзов в различных сферах выросло в разы. В том числе и в эстетической медицине: у командной работы косметолога и хирурга так много плюсов, что отказываться от них было бы не очень разумно. Эксперты многофункционального медицинского центра А2Med – пластический хирург Кирилл Кучеренко и косметолог Юлия Лоцман – специально для Собака.ru подробно рассказали, о каких преимуществах идет речь и что подобный союз может дать пациенту и самим специалистам?
Кирилл Кучеренко
Пластический хирург многофункционального медицинского центра A2Med
Тандем косметолога и хирурга становится все более распространенным в современной эстетической медицине. И это легко объяснить, потому что пациент получает комплексное решение: хирург работает с глубокими тканями, обеспечивая структурные исправления, а косметолог занимается улучшением состояния кожи, восстанавливая ее тонус, текстуру и цвет. В итоге этот союз обеспечивает гармоничный и естественный результат, снижая риск осложнений и необходимость повторных процедур. Но это не все преимущества тандема: такое сотрудничество позволяет специалистам сконцентрироваться на своих сильных сторонах. Косметолог может оперативно выявлять проблемы, требующие хирургического вмешательства, а хирург, на основании косметологической оценки, точнее планирует оперативное вмешательство. Обмен опытом и совместное планирование лечения способствуют повышению профессиональной квалификации, ускоряют процесс диагностики и реабилитации, а также позволяют более эффективно решать сложные клинические задачи. Но важнее всего командная работа в после-операционном периоде, когда синергия между хирургом и косметологом обеспечивает контроль над заживлением тканей и своевременное выявление осложнений, проведение реабилитационных процедур, направленных на улучшение качества кожи и смягчение рубцов и поддержание длительного эффекта операции через комплексный уход. Такой подход снижает риск образования шрамов, обеспечивает более быстрый и стабильный результат, а также повышает удовлетворенность пациента. Фейслифтинг, коррекция рубцов и комплексное омоложение – вот три процедуры, в ходе которых ярче всего проявляются преимущества тандема пластического хирурга и косметолога. Например, после фейслифтинга пациенту часто требуются дополнительные косметологические процедуры по улучшению состояния кожи для усиления эффекта и сглаживания переходов между обработанными зонами. При возникновении гипертрофических рубцов или их неровного заживления косметолог может назначить аппаратные методики или инъекции для коррекции эстетики, дополняя работу хирурга, а в случаях значительного возрастного старения пациента работа хирурга и последующий курс косметологических процедур (например, коррекция цвета кожи, улучшение микроциркуляции) смогут обеспечить более естественный результат. Самое важное в союзе косметолога и хирурга – это доверие и взаимопонимание, позволяющие выстроить единый план лечения. Гармоничное сотрудничество обеспечивает последовательность действий и согласованность процедур, что напрямую влияет на конечный результат. Однако бывают случаи, когда специалисты имеют различия в подходах, методах или просто несовместимы с точки зрения коммуникации. В таких ситуациях можно перенаправить пациента к коллеге, с которым можно наладить эффективное взаимодействие, или разделить ответственность за разные этапы лечения, чтобы избежать конфликтов. Правда, такое решение может сказаться на качестве реабилитации.
Юлия Лоцман
Косметолог многофункционального медицинского центра A2Med
Эта эффективность обеспечивается тем, что работа идет рука об руку от момента начала операции и до полного восстановления, а проблемы пациента решаются системно и с учетом его индивидуальных особенностей. Важность подобного союза для самих специалистов заключается в том, что хирург доверяет косметологу, а косметолог - хирургу. В нашей клинике хирурги сразу после вмешательства спокойно направляют пациентов к косметологу, который знает все тонкости и нюансы реабилитационного периода и помогает выстроить правильный протокол восстановления. А так как все это происходит в соседних кабинетах одной клиники, все процедуры после выписки пациенты совмещают с осмотрами и очень этим довольны. Потому что реабилитационный период очень тонкий процесс, к которому пациенты подходят ослабленными и морально, и физически, а мы, благодаря слаженной командной работе и правильно выстроенной схеме процедур, перевязок и осмотров, делаем этот процесс быстрее и комфортнее. Примеров процедур, в которых без работы тандема хирурга и косметолога не обойтись, более чем достаточно. Например, косметологические процедуры не могут помочь при грыжах нижнего века и избытка кожи верхнего века, а вот хирурги блестяще справляются с этой задачей, доверяя нам, косметологам, реабилитационный процесс. Он начинается на следующий день после хирургического вмешательства, и пациент видит, как быстро сходят синяки и отеки. Еще один пример - это маммопластика. После нее пациентов в первые дни сильно мучают отеки на теле, особенно на груди и животе, поэтому косметологи сразу подключают процедуры на аппаратах для оттока лимфы. В итоге пациенту становится легче, его переживания уходят на задний план и вопросов к хирургу по дискомфорту становится меньше. Что самое важное в подобном союзе? Понимание, внимание и отношение: и к пациентам, и у специалистов внутри коллектива. Последнее, к слову, не стоит сбрасывать со счетов: приятная атмосфера и профессиональный подход добавляют пациентам уверенности в том, что они выбрали нашу клинику для осуществления мечты».
Фото: Архивы пресс-служб
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