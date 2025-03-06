Пластическая хирургия по фигуре

Аугментационная маммопластика, или, проще говоря, увеличение молочных желез силиконовыми имплантами, является самой ходовой и широко известной пластической операцией с давних времен. Особенностью этой процедуры можно считать тот факт, что у нее нет лучших возрастных промежутков, так как в большинстве случаев она проводится не по явным, как например, абдоминоплас-

тика или редукционная маммопластика, показаниям, а по желанию обрести более округлую форму груди или увеличить ее размер. А еще с этой процедурой связано много мифов, которые я сейчас постараюсь развеять.

Мне часто приходится слышать: «Чем больше цифра объема импланта, тем больше у меня будет размер». Это не так! Размер импланта подбирается индивидуально на консультации во время замеров исходя из конфигурации тела: на одной девушке объем 350 мл даст второй размер груди, на другой - четвертый. На итоговый результат влияет множество факторов: от роста и ширины грудной клетки до пятна молочной железы и исходного объема тканей. Поэтому задача врача – подобрать верный объем, который будет гармонично смотреться при том или ином телосложении.

Бывает, что к нам приходят с запросом «Мне нужен имплант только фирмы N, потому что подругa установила имплант S и ее результат мне не понравился». Но от производителя импланта результат не зависит! Тем более, что все импланты, которые доступны на российском рынке, выполнены из одного геля и на двух заводах!

А вот то, что импланты нужно менять каждые 10 лет, чистая правда! С одной стороны, десятилетняя гарантия от производителей имплантов не означает, что они не смогут прослужить двенадцать, к примеру, лет. С другой, делать УЗИ молочных желез и проверять целостность оболочки имплантата нужно ежегодно, потому что вечного, увы, ничего нет. Со временем имплант изнашивается и вероятность спонтанных разрывов увеличивается, что приводит к срочной операции по реэндопротезированию или удалению имплантов.