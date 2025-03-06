Пластическая хирургия по фигуре

Современная пластическая хирургия открывает безграничные возможности для всех, кто мечтает подарить себе идеальную фигуру. Попросили самарских экспертов помочь разобраться в разнообразии процедур для разного телосложения и развеять самые разнообразные мифы, которые с этими процедурами связаны.
Равнение на гармонию
Один из главных ориентиров современной пластической хирургии – гармония между здоровьем, пожеланиями и образом жизни пациентки.
Юрий Диков
Кандидат медицинских наук, пластический хирург
клиники красоты и здоровья «Нью Лайв»
Современная пластическая хирургия уделяет особое внимание гармонии и пропорциям, ведь каждая женщина – это уникальное произведение искусства природы. Поэтому я не говорю о создании «идеала», а стремлюсь подчеркнуть естественную красоту.
Для обладательниц стройного тело-сложения актуальными станут деликатные коррекции: маммопластика груди с установкой имплантов, подчеркивающая женственность, и липофилинг, создающий более плавные, мягкие линии силуэта. Женщинам с пышными формами часто подходит липосакция — техника глубокого моделирования контуров тела, а также абдоминопластика и подтяжка бедер. Эти операции помогают убрать избыток кожи и вернуть телу стройность, сохраняя его естественную красоту. Обладательницы спортивной фигуры могут заметно усилить эффект подтянутого тела с помощью липоскульптуры пресса и липофилинга ягодиц. Точечное вмешательство подчеркнет рельеф и силуэт в целом, сохранив при этом естественный баланс между формой и функциональностью.
Отдельно стоит сказать про подходящую для всех вариаций комплекции подтяжку груди без имплантов. Эта, популярная сейчас, операция восстановит форму и молодость груди. Лучший результат может быть достигнут с учетом не только физических параметров, но и важнейшего комплекса – пожеланий, образа жизни и здоровья пациентки.
Красота без мифов
Чтобы развеять все мифы, связанный с одной из самых востребованных операций во всем мире, мы пришли в Международноую Био Клинику IBC.
Валерия Соколова
Врач-косметолог, пластический хирург и куратор отделения
пластической хирургии Международной Био Клиники IBC
Аугментационная маммопластика, или, проще говоря, увеличение молочных желез силиконовыми имплантами, является самой ходовой и широко известной пластической операцией с давних времен. Особенностью этой процедуры можно считать тот факт, что у нее нет лучших возрастных промежутков, так как в большинстве случаев она проводится не по явным, как например, абдоминоплас-
тика или редукционная маммопластика, показаниям, а по желанию обрести более округлую форму груди или увеличить ее размер. А еще с этой процедурой связано много мифов, которые я сейчас постараюсь развеять.
Мне часто приходится слышать: «Чем больше цифра объема импланта, тем больше у меня будет размер». Это не так! Размер импланта подбирается индивидуально на консультации во время замеров исходя из конфигурации тела: на одной девушке объем 350 мл даст второй размер груди, на другой - четвертый. На итоговый результат влияет множество факторов: от роста и ширины грудной клетки до пятна молочной железы и исходного объема тканей. Поэтому задача врача – подобрать верный объем, который будет гармонично смотреться при том или ином телосложении.
Бывает, что к нам приходят с запросом «Мне нужен имплант только фирмы N, потому что подругa установила имплант S и ее результат мне не понравился». Но от производителя импланта результат не зависит! Тем более, что все импланты, которые доступны на российском рынке, выполнены из одного геля и на двух заводах!
А вот то, что импланты нужно менять каждые 10 лет, чистая правда! С одной стороны, десятилетняя гарантия от производителей имплантов не означает, что они не смогут прослужить двенадцать, к примеру, лет. С другой, делать УЗИ молочных желез и проверять целостность оболочки имплантата нужно ежегодно, потому что вечного, увы, ничего нет. Со временем имплант изнашивается и вероятность спонтанных разрывов увеличивается, что приводит к срочной операции по реэндопротезированию или удалению имплантов.
Текст: Денис Либстер
Фото: Архивы пресс-служб
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