Сколько раз в день стоит умываться? Разбираемся с руководителем отделения косметологии и детокса Международной Био Клиники IBC Ольгой Разумковой

Неожиданный вопрос: а прав ли был Мойдодыр, когда призывал умываться несколько раз в день да еще и с мылом? И как часто это все-таки нужно делать, чтобы не навредить коже и не довести ее до хелп-состояния? За ответами и советами обратились к врачу-дерматовенерологу, руководителю отделения косметологии и детокса Международной Био Клиники IBC Ольге Разумковой.

«Есть определенное правило, которое мы проговариваем со всеми нашими пациентами: очищение – этап, который необходим коже дважды в день – утром и вечером. В случае, когда пациент умывается часто со специализированными средствами, даже если их ph равен 5.5, его гидролипидная мантия – пленка, защищающая кожу, – будет постепенно разрушаться. Это касается любого типа кожи: и сухой, и чувствительной, и жирной – без исключений.

Очищение – утром и вечером – может отличаться. После сна нам достаточно одноэтапного очищения. А вот вечером, если пациент использует в уходе SPF или декоративную косметику, подход будет двухэтапным: первый – гидрофильное масло или мицеллярная вода, второй – непосредственно очищающее средство. Также могут меняться и средства для очищения: так, для жирной, пористой или проблемной кожи дважды в неделю мы можем вводить в уход более «агрессивное» очищение.

Те, кому все же хочется умываться чаще и больше, могут использовать термальную воду и различные минеральные спреи – особенно хороши они будут в летний период или во время длительных перелетов»



Текст: Ксения Возгорькова