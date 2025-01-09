Как правильно восстановиться после операции? Отвечают Павел Степанов и Наталья Синицына

Правда ли, что реабилитация после операции заканчивается выпиской из стационара? Действительно ли можно полностью избежать всех рисков и осложнений? И стоит ли откладывать «на потом» мысли по поводу послеоперационного периода? Ответами на эти частые вопросы делится пластический хирург Павел Степанов.

Без спешки

На заре своей «пластической карьеры» у меня еще не было четкого понимания, каким должен быть полноценный период реабилитации, действительно ли он может повлиять на результат проведенной работы. Естественно, были пациенты, которые выбирали меня как молодого пластического хирурга: у них не было ни большой суммы денег на проведение хирургического вмешательства у какого-либо «звездного специалиста» в Москве, ни средств на грамотный послеоперационный период. Некоторые пациенты пропадали сразу же после пластики и приходили только через пару месяцев на контрольный осмотр. Я наблюдал за тем, что отек в таких случаях не спадал, а рубец значительно отличался от того, который я видел на операционном столе. Понимание, что не стоит отказываться от современных косметических и физиотерапевтических методов во время реабилитации, пришло с опытом. И только тогда уже сложилась четкая последовательность действий.

Сейчас, после сотни выполненных операций и многолетней практики, когда пациент приходит на консультацию, первое, через что он проходит, это беседа со мной: я заранее предупреждаю, что есть определенный перечень процедур, которые нужно будет выполнять с четкой периодичностью. Если у человека нет финансовой возможности или времени для реабилитации, например, у него через месяц свадьба, то я буду вынужден отказать ему в проведении операции.

Послеоперационный период и то, как к нему относится пациент, — это ровно половина от всего успеха. Еще до пластической операции человек должен понимать, что для достижения результата недостаточно просто пройти через хирургическое вмешательство — следует после него еще и правильно восстановиться. Комплексный подход, использование аппаратной и инъекционной косметологии и физиотерапевтических методов — все это очень важно. Также я всегда советую не забывать про спорт: только он придает тонус мышцам и способствует появлению рельефа на животе. Ни одна контурная липосакция не даст такого выраженного эффекта тех самых кубиков, как правильно выполненная абдоминопластика и физическая активность.

Дело — в уходе

В финансы и время, которые пациент планирует затратить на саму операцию, нужно закладывать и определенный запас на последующую реабилитацию. Весь процесс: от проведения манипуляции до идеального заживления рубца, довольно длительный — обычно он занимает около года. И в течение этого времени каждый послеоперационный этап требует определенных мер.

Кстати, стационарный период — лишь верхушка айсберга. Чаще всего после пластических операций пациенты проводят от одного до трех дней в больнице, а после — отправляются домой, где и начинается не менее важный этап. На результат может повлиять и то, как тщательно человек следит за чистотой своего тела и зоны вокруг рубцов, насколько правильно он обрабатывает раны и швы, как носит защитные пластыри в течение трех месяцев после операции и прибегает ли к помощи различных косметологических процедур.

Я всегда предупреждаю пациентов о всех возможных осложнениях. Советую людям, которые только ищут «своего» специалиста, держаться подальше от тех врачей, которые дают стопроцентные гарантии того, что рубец сразу же после операции будет идеальным, а уже через месяц пациент побежит качаться в спортзал. Осложнения бывают разными: от послеоперационных кровотечений в полость в зоне оперативного вмешательства до более серьезных — некрозы участков кожи после операции, тромбозы и тромбоэмболии, которые, в том числе, могут привести к летальному исходу. Именно поэтому ни об одной пластической операции без полного предоперационного обследования не может идти и речи. Чаще подготовка к большим комплексным хирургическим вмешательствами длится около месяца. Для нас важно подготовить пациента настолько хорошо, чтобы он перенес операцию как можно менее дискомфортно, а после — быстро восстановился.