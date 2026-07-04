Фэшн-ликбез по церемонии награждения «ТОП50. Люди, которые меняют город»

Запомните эту дату: 11 июля в городе снова (уже третий раз подряд!) пройдет награждение лауреатов премии «ТОП50. Люди, которые меняют город». Специально для участников и приглашенных гостей Собака.ru подготовила короткий и понятный ликбез по дресс-коду — мы снова ждем всех в Creative black tie!

Строгие рамки отменяются! Время для красивых экспериментов (которые мы так любим!).