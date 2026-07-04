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Фэшн-ликбез по церемонии награждения «ТОП50. Люди, которые меняют город»

Запомните эту дату: 11 июля в городе снова (уже третий раз подряд!) пройдет награждение лауреатов премии «ТОП50. Люди, которые меняют город». Специально для участников и приглашенных гостей Собака.ru подготовила короткий и понятный ликбез по дресс-коду — мы снова ждем всех в Creative black tie!

Строгие рамки отменяются! Время для красивых экспериментов (которые мы так любим!).

Мужской гид: легальный пропуск в мир без скучных однотипных пиджаков

На что обратить внимание: глубокие благородные цвета (например, пиджак винного или изумрудного оттенков!), фактурный бархат, необычные рубашки, акцентные бабочки или концептуальные броши на лацкане. Строгий костюм заиграет по-новому, если добавить одну яркую деталь.

Женский манифест (и это карт-бланш!) 

На что обратить внимание: классические вечерние платья — база, но не стоит бояться смелых коктейльных нарядов, брючных костюмов, шелка, пайеток и даже перьев. 

Главный секрет: найти баланс между торжественностью и легким хулиганством. Дерзкий комбинезон или платье со сложным кроем и открытой спиной будут выглядеть свежо, остро и абсолютно уместно.

А черный цвет — это закон?

Вовсе нет! Название дресс-кода часто вводит в заблуждение, но black tie — это история про уровень торжественности события, а не про палитру. В общем, смело играем с цветом.

Красные флаги: что мы точно не хотим видеть на премии?

Повседневность во всех ее проявлениях. Скажите твердое «Нет!» стилю кэжуал, спортивным элементам, джинсам, базовым футболкам, кроссовкам и легким летним сарафанам «на каждый день».

Фото: Архивы пресс-служб

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