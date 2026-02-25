Дачакор, винтаж и камуфляжный низ: фэшн-рекомендации Томы Купцовой

Тренды сейчас пестрят многообразием – поэтому важно уметь выбирать не все подряд, а только то, что откликается именно вам и органично вписывается в гардероб. Я не буду затрагивать эстетику американских девяностых (отдельное спасибо за ее новую волну сериалу «Американская история любви»!). Вместо этого раскроем цвет и яркие акценты, которые я очень люблю.