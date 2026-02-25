Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Дачакор, винтаж и камуфляжный низ: фэшн-рекомендации Томы Купцовой

Весна близко. Еще ближе желание обновить гардероб с приходом нового фрэш-сезона. Собака.ru отправилась на поиски стильных находок вместе с основательницей бренда Vagtoma bags Томой Купцовой. Расставляем акценты, экспериментируем с сочетаниями цвета и текстур и едем за дикой модой на дачу! 

Тренды сейчас пестрят многообразием – поэтому важно уметь выбирать не все подряд, а только то, что откликается именно вам и органично вписывается в гардероб. Я не буду затрагивать эстетику американских девяностых (отдельное спасибо за ее новую волну сериалу «Американская история любви»!). Вместо этого раскроем цвет и яркие акценты, которые я очень люблю.

Красные джинсы или брюки 

Идеальный способ добавить акцент в базовый образ. Красный отлично сочетается с белым, серым и бежевым. Пример образа: красные джинсы, белая облегающая майка, бежевый плащ и клетчатая кепи. Кстати, удачные модели сейчас можно найти в MAAG, а интересные головные уборы – у российского бренда Nasspen.

Зеленый плащ из экокожи 

Он был заметен и в прошлом сезоне, но этой весной может окончательно заменить классический бежевый тренч. Глубокий зеленый легко комбинируется как с яркими, так и со спокойными оттенками.

Серебряная или золотая сумка 

В идеале – культовые модели от Chanel, но и в более демократичном сегменте можно найти достойные варианты. Металлизированная сумка – выразительный и при этом универсальный акцент.

Дачакор 

Резиновые сапоги и галоши выходят за пределы загородного гардероба и становятся частью повседневных образов. Практичный тренд для весны с ее переменчивой погодой – и, что немаловажно, максимально простой в уходе (помыл водичкой и все!).

Цветные колготки 

Тонкие, полупрозрачные, в сочетании с легкими тканями и даже босоножками. Смелый, но очень эффектный прием.

Винтажные сумки

Культовые модели старше вас – это не только про стиль, но и про характер. Ресейл-платформы позволяют найти по-настоящему уникальные экземпляры с историей.

Камуфляжный низ 

Тренд, который тянется из нулевых, но сегодня выглядит более выверенно. Современные камо-принты хорошо работают в сочетании с каблуками и спортивным верхом, создавая интересный контраст.

Текст: Елизавета Гончарова 
Фото: Архивы пресс-служб

