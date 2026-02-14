Примерка без полумер! Рассказываем, как студия свадебной моды Olivia смогла сделать процесс выбора платья историей без лишнего стресса

Для того, чтобы выбор свадебного платья не обернулся стрессом и не добавил проблем (в и так непростой период подготовки к торжеству!), важно доверить все вопросы по поиску, подгону и хранению брайдал-лука настоящим профессионалам. Знакомьтесь – Ирина Потемкина и Татьяна Курпешова – сооснователи студии свадебной моды Olivia: они знают, как найти подход к каждому гостю и превратить процесс примерки в приятное путешествие – к созданию идеального образа невесты.
Все мы любим вспоминать свой 2016 год (а сейчас особенно!): для вас он был действительно знаковым – вы открыли студию свадебной моды! Что стало основой для такого решения?
Татьяна: Это была моя детская мечта: всегда хотела открыть свой свадебный салон! Впервые столкнулась с этой сферой в 1996 году, когда сама выходила замуж и искала свадебное платье: ассортимент и выбор размеров были небольшими, а цены – просто космическими. «Свой» вариант нашла в маленьком салоне: мне понравились и само платье, и процесс его выбора! Тогда я впервые и задумалась о том, как было бы здорово помогать другим девушкам чувствовать себя невероятно красивыми и женственными!
Ирина: Своей мечтой мама поделилась со мной спустя двадцать лет! Мы рискнули и открыли очень маленькую (было около двадцати квадратов!) студию в офисном помещении, а в 2023 году переехали в пространство побольше и стали первой и единственной на сегодняшний день студией свадебной моды в Самаре.
Что стало фундаментом философии вашего проекта?
Татьяна: Семья: мы всегда считали, что к людям нужно относиться с теплом и добром, и тогда они будут отвечать тем же. Отдельное удовольствие наблюдать за тем, как расцветает невеста, когда она находит свое идеальное свадебное платье!
«Индивидуальный подход к каждой невесте» – что вы вкладываете в это понятие?
Ирина: Выбор свадебного платья, на наш взгляд, это что-то интимное и сокровенное для каждой девушки. Поэтому мы стараемся, чтобы невестам было с нами комфортно: понимаем, что одной важно, чтобы мы несколько раз повторили информацию, другой хочется побыть в тишине. И мы стараемся учитывать все пожелания. Но важно не только слушать невесту, а слышать ее и чувствовать, что ей на самом деле нравится.
Татьяна: Нам бы хотелось, чтобы каждая невеста спустя десять, двадцать, тридцать лет вспоминала выбор своего платья с теплом и добром. И, придя потом на примерку со своей дочерью, с особым трепетом наблюдала бы ту же картину.
Свадебных салонов в городе много! Как вы поддерживаете высокий уровень сервиса и качества в студии?
Ирина: Первое – мы делаем ставку на эксклюзивные бренды и дизайнеров, которых невеста не встретит в других салонах города. Все платья отличаются по стилю, тканям, фактурам, сложности выполнения и ценовому диапазону, а объединяет их высокое качество пошива. Второе – это команда, которая любит свое дело и получает удовольствие от обратной связи невест. Мы постоянно проводим работу над ошибками: стараемся улучшать качество услуг и прислушиваемся к отзывам.
Как вы обеспечиваете комфорт во время примерки?
Ирина: Мы уделяем внимание каждой детали: например, предлагаем гостям уютные меховые тапочки на входе, чтобы наша встреча прошла комфортно. В студии два раздельных зала с просторными примерочными: повторимся, что выбор свадебного платья – это нечто интимное, и нам бы не хотелось рушить эту сакральность. Важно и то, что рядом с невестами всегда находится стилист, который не только подберет свадебное платье, но и поможет определиться с полным образом: от фаты, украшений ручной работы, обуви и будуара для утра невесты до шубки или накидки для свадеб, организованных в холодное время года.
Татьяна: У нас есть услуга по хранению платья до мероприятия – и это наш подарок каждой невесте при покупке свадебного наряда. Кроме того, мы помогаем с подгоном платья по фигуре и росту невесты: наряд не нужно никуда везти, мы сделаем все на месте (а после – финально отпарим и дополнительно подготовим к самому важному дню!).
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Виктория Старосельская, Елена Топанцева
