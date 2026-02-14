Примерка без полумер! Рассказываем, как студия свадебной моды Olivia смогла сделать процесс выбора платья историей без лишнего стресса

Все мы любим вспоминать свой 2016 год (а сейчас особенно!): для вас он был действительно знаковым – вы открыли студию свадебной моды! Что стало основой для такого решения?

Татьяна: Это была моя детская мечта: всегда хотела открыть свой свадебный салон! Впервые столкнулась с этой сферой в 1996 году, когда сама выходила замуж и искала свадебное платье: ассортимент и выбор размеров были небольшими, а цены – просто космическими. «Свой» вариант нашла в маленьком салоне: мне понравились и само платье, и процесс его выбора! Тогда я впервые и задумалась о том, как было бы здорово помогать другим девушкам чувствовать себя невероятно красивыми и женственными!

Ирина: Своей мечтой мама поделилась со мной спустя двадцать лет! Мы рискнули и открыли очень маленькую (было около двадцати квадратов!) студию в офисном помещении, а в 2023 году переехали в пространство побольше и стали первой и единственной на сегодняшний день студией свадебной моды в Самаре.

Что стало фундаментом философии вашего проекта?

Татьяна: Семья: мы всегда считали, что к людям нужно относиться с теплом и добром, и тогда они будут отвечать тем же. Отдельное удовольствие наблюдать за тем, как расцветает невеста, когда она находит свое идеальное свадебное платье!

«Индивидуальный подход к каждой невесте» – что вы вкладываете в это понятие?

Ирина: Выбор свадебного платья, на наш взгляд, это что-то интимное и сокровенное для каждой девушки. Поэтому мы стараемся, чтобы невестам было с нами комфортно: понимаем, что одной важно, чтобы мы несколько раз повторили информацию, другой хочется побыть в тишине. И мы стараемся учитывать все пожелания. Но важно не только слушать невесту, а слышать ее и чувствовать, что ей на самом деле нравится.

Татьяна: Нам бы хотелось, чтобы каждая невеста спустя десять, двадцать, тридцать лет вспоминала выбор своего платья с теплом и добром. И, придя потом на примерку со своей дочерью, с особым трепетом наблюдала бы ту же картину.