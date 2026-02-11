Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Формула идеального свадебного платья «комфорт + красота» реально существует? Отвечает Елена Медведева

В 2026 году убираем в дальний ящик сверхпышные свадебные платья с перьями – достаем минимализм (без лишних деталей!), «русалку» или А-силуэт с кружевами. А заодно подбираем образ жениху и всем гостям в свадебном доме Elen​: здесь уже подготовили самые актуальные модели платьев, костюмов и аксессуаров – как для камерного торжества, так и для праздника с размахом. Руководитель пространства Елена Медведева помогла нам разобраться в волнующих вопросах свадебной моды: резюмируем – в этом сезоне не боимся экспериментировать, но и не забываем про собственный комфорт!

Свадебный сезон – 2026 уже на пороге! И первое (после предложения и выбора даты, конечно же!), о чем стоит задуматься, – это покупка свадебных нарядов. Что в тренде в этом году, если мы говорим про образ невесты? 

В тренде минимализм, но не банальный: сейчас невесты все чаще выбирают модели с оригинальными деталями. Драпировки, декор из бус, кружева – говорим «да!» всему необычному. Также мы наблюдаем, как миксуются стили: к атласному платью можно смело добавить перчатки и болеро – так образ невесты будет более сложносочиненным. Необычные силуэты – отдельные юбки и корсеты, объемные плечи и баски – все это будет только набирать популярность. Видим, что все чаще девушки хотят подчеркнуть свои красивые формы, например, силуэтными платьями и приталенными моделями – да, сейчас это особенно актуально.

От чего в плане свадебной моды мы отойдем в этом сезоне?

Сверхпышные (и сверхнеудобные!) платья отходят на второй план – комфорт невесты превыше всего! Уйдут в историю и платья с перьями, которые были на пике моды еще два года назад. Там же останутся излишне сверкающие модели, обильно усыпанные глиттером. 

С невестами все понятно, а что актуально для женихов? Можно ли разгуляться в мужских свадебных образах? 

Классика – вне времени и законов моды! Костюмы в черных оттенках и строгие смокинги – все это не потеряет своей актуальности в 2026-м. Из новых тенденций – высокий спрос на коричневые оттенки (идеальный вариант для тех, кто устраивает торжество на природе!). Цветовая гамма костюмов в нашем свадебном доме огромная: от черного и синего до бирюзового и цвета марсала. Но в выборе я призываю все же отталкиваться от концепции свадьбы и образа невесты. 

На ваш взгляд, какое оно – идеальное платье невесты? А костюм жениха?

Платье? То, которое отражает желания и мечты невесты. Главное в этом вопросе – не гнаться исключительно за модой, а найти то самое, свое, которое будешь вспоминать спустя много лет с теплом и любовью. Платье должно подходить и под концепцию свадьбы: если это камерное торжество, смотрим в сторону более сдержанных моделей, а если торжество с размахом, то суперминималистичные фасоны могут быть здесь не совсем уместны. Для банкетов на природе рекомендую выбирать легкие образы с элементами из кружева, а вот для свадьбы в городском ресторане подойдут классические модели с более пышной юбкой.

То же касается и свадебного костюма: он должен подходить жениху по его цветотипу и строению фигуры, но при этом не выходить за рамки концепции свадьбы и гармонично сочетаться с платьем невесты. Кстати, здесь же стоит сказать и про образы гостей: важно, чтобы все было продумано до мелочей. В этом мы тоже готовы прийти на помощь – подобрать наряды можем и для родных, и для друзей молодоженов.  

Примерка платья (и костюма!) может превратиться в стресс, если ее неправильно организовать. Как сделать этот процесс наиболее спокойным и комфортным? 

Выделю пять самых главных лайфхаков, и предварительное знакомство с ассортиментом салона – первый из них! Советую заскринить понравившиеся модели и показать их консультанту перед примеркой. Второе, на что стоит обратить внимание, – это выбор группы поддержки. Пригласить можно одного или двух близких, чьим вкусу и стилю доверяют невеста и жених. Большое количество советчиков может сбить с толку: мнения разойдутся, а риск упустить «свое» платье кратно возрастет.

Третья рекомендация – страхи и сомнения оставляем дома: не стоит бояться примерить что-то кардинально отличающееся от того, что представляла себе невеста. Нередко этот шаг становится решающим на пути к платью мечты. Четвертая ступень – правильно подобранное нижнее белье. Отдаем предпочтение телесным бесшовным вариантам. Если планируете использовать корректирующее белье, сразу берем его с собой на примерку! И, наконец, пятый совет – рекомендую заблаговременно перед встречей определиться с примерным образом – прической, фатой и аксессуарами, чтобы примерить и увидеть общую картину целиком.

Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Виктория Старосельская 

