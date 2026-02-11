Формула идеального свадебного платья «комфорт + красота» реально существует? Отвечает Елена Медведева

Свадебный сезон – 2026 уже на пороге! И первое (после предложения и выбора даты, конечно же!), о чем стоит задуматься, – это покупка свадебных нарядов. Что в тренде в этом году, если мы говорим про образ невесты?

В тренде минимализм, но не банальный: сейчас невесты все чаще выбирают модели с оригинальными деталями. Драпировки, декор из бус, кружева – говорим «да!» всему необычному. Также мы наблюдаем, как миксуются стили: к атласному платью можно смело добавить перчатки и болеро – так образ невесты будет более сложносочиненным. Необычные силуэты – отдельные юбки и корсеты, объемные плечи и баски – все это будет только набирать популярность. Видим, что все чаще девушки хотят подчеркнуть свои красивые формы, например, силуэтными платьями и приталенными моделями – да, сейчас это особенно актуально.

От чего в плане свадебной моды мы отойдем в этом сезоне?

Сверхпышные (и сверхнеудобные!) платья отходят на второй план – комфорт невесты превыше всего! Уйдут в историю и платья с перьями, которые были на пике моды еще два года назад. Там же останутся излишне сверкающие модели, обильно усыпанные глиттером.