Ольга Лашина: «Комфорт стал новой роскошью и новой нормой. Женщины больше не готовы терпеть «красиво, но неудобно»

«У нас каждый день как маленькая весна: женщина приходит с сомнениями, а уходит распустившейся»

Знаю, что ваша любимая сказка – «Двенадцать месяцев». Помните, когда вы (или вам!) прочитали ее впервые?

Я услышала эту сказку еще в детстве: в один из теплых вечеров мама читала мне ее вслух. Мы обе уже начали засыпать, но боялись упустить хотя бы единое слово! Тогда я восприняла эту сказку как историю о чуде, а сегодня понимаю – это сказка о поддержке. О том, как встреча с правильными людьми меняет весь ход событий, а еще о том, как тепло, внимание и уважение могут стать настоящей магией. И именно это перекликается с моей работой. Каждая встреча с женщиной в Esthetic Bra – маленькая версия той самой ночи у костра, когда один человек помогает другому легче пройти путь.

Какой ваш любимый месяц из сказки и почему?

Больше всего мне нравится апрель – месяц обновления и пробуждения. В сказке он как будто говорит: «Пора проявиться миру. Пора позволить себе расцвести». И это удивительно похоже на Esthetic Bra. У нас каждый день как маленькая весна: женщина приходит с сомнениями, а уходит распустившейся. А вот если бы я выбирала героя, то мне ближе всего Апрель – младший брат: мягкий, теплый, отзывчивый, тот, кто бережно направляет. И мы не требуем изменений, скорее, создаем условия, в которых они происходят сами.

Значит, можно сказать, что брафиттинг – это тоже своего рода волшебство?

Однозначно, брафиттинг – это волшебство, которое честно работает в реальности. Он делает женщину другой и возвращает ее настоящую. Женщина впервые за долгое время смотрит в зеркало и улыбается своему отражению – и если это не волшебство, то что?

Какая самая вдохновляющая история произошла в студии в этом году?

Однажды к нам пришла женщина после сложного периода в жизни. Она сказала: «Я просто хочу снова почувствовать себя… собой». Мы подобрали для нее пару моделей, и во время примерки она посмотрела в зеркало и замерла, а после – сказала фразу, которую я помню до сих пор: «Я думала, мое женское меня покинуло. Оказывается, оно просто спало». В тот момент мы обе чуть не прослезились. И это тот случай, когда белье стало не покупкой, а точкой возвращения к себе.

А какая история этого года стала для вас настоящим чудом?

Самым настоящим чудом для меня стала история двух сестер, которые пришли к нам впервые. Одна – уверенная и легкая. Другая – тихая, с заниженной самооценкой и ощущением, что красота – это не про нее. Мы подобрали им белье, и когда они впервые увидели себя в зеркале – уже иначе, уже правильно «поддержанными», уже в новом образе – обе изменились. Но самое чудесное произошло позже. Через пару месяцев младшая сестра написала нам: «Я начала нравиться себе. Я начала заботиться о себе. И самое удивительное – у меня появилась личная жизнь. Я встретила человека, который видит во мне то же самое, что я увидела в Esthetic Bra – женщину».

И таких историй было несколько в этом году. Женщины, которые раньше прятали себя за широкими одеждами, после правильно подобранного белья начинали носить платье, которое «всегда хотела, но стеснялась». Наши клиентки меняли прически, походку, взгляд. И да – встречали свою любовь.

«Мы создаем пространство, где женщина расцветает в своем темпе»

В какие месяцы женщины чаще всего приходят к вам за обновлением и почему?

Есть три ярких всплеска, и весенние месяцы – первый из них. Это пора обновления: женщина хочет чувствовать себя иначе – легче, нежнее, свежее. После наступает второй этап – лето: купальники, открытые платья, легкие ткани – это сезон уверенности в себе. А третий яркий период – с ноября по декабрь – время заботы о себе. В это время женщины выбирают комфорт, поддержку, уют и что-то очень красивое «для себя».

А настроение клиенток – оно меняется в зависимости от сезона?

Да, и очень явно: весна – про легкость, игру и эксперименты, лето – про уверенность, смелость и яркие цвета, осень – про собранность, гармонию и выбор базовых моделей, а зима – про мягкость, желание тепла и поддержки. Мы чувствуем сезон не по календарю, а по настроению женщин.

Можем ли мы хотя бы примерно посчитать, сколько клиенток вы встретили в студии в 2025 году?

Точно мы не считаем, но, по нашим внутренним данным и CRM – это несколько тысяч женщин в 2025 году. В этом году более четырех тысяч часов было уделено на консультации брафиттеров, и более тридцати регионов мы порадовали новым бельем. Каждая клиентка – со своей историей. Каждая – отдельная сказка. И каждая – главная героиня своего сюжета.

Какие основные ошибки женщины допускали в этом году при выборе белья? Меняются ли тенденции?

Самая частая ошибка – ориентирование на старый размер, который когда-то подошел. Но тело меняется – и это естественно. Еще из ошибок – брать чашку меньше, «чтобы грудь была выше», или выбирать объем больше, «чтобы не давило», останавливаться на мягких моделях там, где нужна конструкция, избегать примерки и покупать онлайн только по размеру, без учета формы груди. Но есть и хорошая новость: тенденция меняется – женщины стали более осознанными. Они готовы разбираться в себе.

Что изменилось в восприятии удобства? Как женщины стали относиться к комфорту?

Комфорт стал новой роскошью и новой нормой. Женщины больше не готовы терпеть «красиво, но неудобно». Теперь лозунг другой: «Красиво и удобно – это обязательно! И никаких компромиссов». Это меня радует, для меня это знак: женщины начали ставить себя на первое место.

Если продолжить метафору сказки, что вы считаете главной «мудростью» брафиттинга?

Главная мудрость брафиттинга звучит так: «У каждой женщины свой сезон, свой ритм и своя красота. И задача консультанта не менять ее, а поддерживать, раскрывать и подчеркивать». Как братья-месяцы в сказке деликатно помогали героине, так и мы не диктуем, не исправляем, не требуем. Мы создаем пространство, где женщина расцветает в своем темпе.

«Именно в 2025 году я наконец позволила себе сделать шаг к себе настоящей»

Декабрь – время, когда пора подводить итоги года! Расскажите, чему научил вас 2025 год как эксперта и руководителя?

Этот год научил меня слушать глубже не только слова, но и то, что между ними. Научил доверять своей команде и своим женщинам, помнить, что каждый кризис – это дверь, а не тупик. И самое главное: 2025 год напомнил мне, что Esthetic Bra – это не про белье, а про женскую силу, которую мы помогаем увидеть.

Весь год вы исполняли желания женщин – делали их счастливее и увереннее в себе. А была ли мечта, которая осуществилась лично у вас?

Да, в этом году осуществилась моя давняя, очень личная мечта. Я много лет хотела прийти к состоянию, когда чувствую свое тело легким, гармоничным и таким, каким всегда представляла его внутри. Но, как это часто бывает, мечта жила во мне очень долго и все никак не становилась реальностью. И вот именно в 2025 году я наконец позволила себе сделать шаг к себе настоящей. Не из желания соответствовать, не из критики, а из внутреннего уважения и любви к себе. И произошло чудо: я увидела в зеркале ту самую себя, о которой мечтала много лет. Спокойную, мягкую, уверенную. Без драм, без длинных историй – просто момент, когда мечта и реальность наконец совпали.

И мне бы очень хотелось, чтобы каждая женщина в 2026 году стала самой главной героиней собственной сказки, встретила в пути своих «месяцев» – поддержку, заботу, смелость, радость и красоту, в любую погоду знала, что чудо всегда на ее стороне. И чтобы каждый новый день начинался с чувства: «Я люблю себя. Я себе нравлюсь. И я достойна лучшего». А Esthetic Bra всегда будет рядом, как тот зимний костер, который согревает и помогает увидеть в себе свет.