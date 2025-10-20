Женственность нового времени и магия внутренней силы: разбираемся в волгакоре с Vagtoma Bags, MALOGLÁZKINA, Pays Des Merveilles и gupauler.

Ставим жирную точку в споре о существовании волжской моды – собрали самые яркие и убедительные доказательства того, что она давно вышла за рамки творческих экспериментов и готова блистать – и уже делает это! – на Неделях мод.
История бренда началась с туториала на «Ютубе»: Тома Купцова купила два мотка пряжи и связала свою первую сумку. Сегодня сумки, которые связывают с самыми лучшими моментами в жизни, прописались в гардеробах модниц всего мира. И это не красивые слова.
Когда фотограф Павел Губер устал искать подходящую одежду для своих проектов, он решил сделать ее своими руками. gupauler – это не просто одежда для всех, кто устал быть как все. Это философия.
Краеугольный камень философии бренда – это любовь к женщине. Его идейный вдохновитель и основатель Александра Малоглазкина создает свои романтичные и наполненные духом свободы образы, опираясь на сексуальность, скрытую в деталях, и женственность нового времени.
Алисия Фриева основала бренд, миссия которого основана на любви к жизни, свободе, творчестве и стремлении создать пространство, где девичьи мечты смогут воплотиться в реальность за счет ощущения своей магической внутренней силы. В этой уютной «Стране чудес» каждая девушка превращается в волшебницу и главную героиню своей истории.
Текст: Денис Либстер
Фото: Анастасия Орлова, Анастасия Загардинова, Елизавета Фурсова, Павел Губер, архивы пресс-служб
Комментарии (0)