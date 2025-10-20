Женственность нового времени и магия внутренней силы: разбираемся в волгакоре с Vagtoma Bags, MALOGLÁZKINA, Pays Des Merveilles и gupauler.

Vagtoma Bags

История бренда началась с туториала на «Ютубе»: Тома Купцова купила два мотка пряжи и связала свою первую сумку. Сегодня сумки, которые связывают с самыми лучшими моментами в жизни, прописались в гардеробах модниц всего мира. И это не красивые слова.