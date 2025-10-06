Знакомьтесь: трендсеттеры-бунтари Роман Пантюхин и Кристина Абросимова!

«Волжский гедонизм – это просто не про нас. Мы делаем акцент на европейский стиль»

Недавно завершился «ВолгаФест» – то событие, которое обычно становится центром притяжения модных и стильных горожан. Многих ли удалось встретить в одежде вашего бренда?

Роман: В этом году я видел лишь нескольких клиентов: мы не выставлялись с нашим брендом и пришли на сам фест на несколько минут.

Кристина: А вот год назад, когда мы зашли на «ВолгаФест» вместе с брендом VolgaMama, встречали «своих» буквально на каждом пятачке: люди покупали одежду и шли в ней дальше гулять.

А почему не выставлялись в этом году?

Роман: Маркеты – это немного рыночная история, на которую требуется много сил и энергии. Мы не позиционируем себя как офлайн-магазин, у нас другой формат – онлайн-продажи на всю Россию. Это нам гораздо ближе.

Одежда вашего бренда часто встречается на улицах Самары?

Кристина: Часто, но чаще всего у нас покупают вещи ребята из Москвы и Питера. Хотя нередко видим в нашем городе наши цветные лонгсливы! Но здесь нужно понимать, что есть еще и более минималистичные вещи, которые не сильно выделяются по цвету и дизайну.

Сначала – Москва и Питер, а потом Самара? Необычная комбинация для локального бренда.

Кристина: С момента основания Ratrace Studios мы выстраивали свою работу так, чтобы она была направлена на онлайн и выход в другие города.

Роман: Да и если посмотреть на этот вопрос со стороны бизнеса, у всех брендов, которые нацелены исключительно на самарского потребителя, с «волжским вайбом», небольшой охват. Локальный рынок ограничен, поэтому я сразу понял, что мне не хочется останавливаться на одном городе.

То есть тяги к волжскому гедонизму не было с самого начала?

Кристина: Никогда. Многие клиенты даже не знают, что мы из Самары. Волжский гедонизм – это просто не про нас. Мы делаем акцент на европейский стиль.

Роман: Стараемся частичку Европы принести в Россию, показать ее вайб, транслировать то, что близко именно нам. А я, например, не фанат той самой «волжскости».

Кем вдохновлялись?

Роман: Основа – Nude Project, Scuffers и Cold Culture – классные, вайбовые, молодежные. Они умеют производить интересную одежду. Для меня они как старшие братья, у которых хочется учиться.