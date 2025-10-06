Знакомьтесь: трендсеттеры-бунтари Роман Пантюхин и Кристина Абросимова!

Что будет, если совместить стиль, универсальность и продуманность, а после – приплюсовать к этому четко сформулированный концепт и свой собственный тон оф войс? Получится Ratrace Studios – бренд одежды с волжского берега, но не имеющий ничего общего с волжским вайбом. Основатели проекта – Роман Пантюхин и Кристина Абросимова уже второй год учат самарцев (и не только!) европейским фэшн-трюкам, при этом создавая одежду для жизни в балансе и комфорте.
«Волжский гедонизм – это просто не про нас. Мы делаем акцент на европейский стиль»
Недавно завершился «ВолгаФест» – то событие, которое обычно становится центром притяжения модных и стильных горожан. Многих ли удалось встретить в одежде вашего бренда?
Роман: В этом году я видел лишь нескольких клиентов: мы не выставлялись с нашим брендом и пришли на сам фест на несколько минут.
Кристина: А вот год назад, когда мы зашли на «ВолгаФест» вместе с брендом VolgaMama, встречали «своих» буквально на каждом пятачке: люди покупали одежду и шли в ней дальше гулять.
А почему не выставлялись в этом году?
Роман: Маркеты – это немного рыночная история, на которую требуется много сил и энергии. Мы не позиционируем себя как офлайн-магазин, у нас другой формат – онлайн-продажи на всю Россию. Это нам гораздо ближе.
Одежда вашего бренда часто встречается на улицах Самары?
Кристина: Часто, но чаще всего у нас покупают вещи ребята из Москвы и Питера. Хотя нередко видим в нашем городе наши цветные лонгсливы! Но здесь нужно понимать, что есть еще и более минималистичные вещи, которые не сильно выделяются по цвету и дизайну.
Сначала – Москва и Питер, а потом Самара? Необычная комбинация для локального бренда.
Кристина: С момента основания Ratrace Studios мы выстраивали свою работу так, чтобы она была направлена на онлайн и выход в другие города.
Роман: Да и если посмотреть на этот вопрос со стороны бизнеса, у всех брендов, которые нацелены исключительно на самарского потребителя, с «волжским вайбом», небольшой охват. Локальный рынок ограничен, поэтому я сразу понял, что мне не хочется останавливаться на одном городе.
То есть тяги к волжскому гедонизму не было с самого начала?
Кристина: Никогда. Многие клиенты даже не знают, что мы из Самары. Волжский гедонизм – это просто не про нас. Мы делаем акцент на европейский стиль.
Роман: Стараемся частичку Европы принести в Россию, показать ее вайб, транслировать то, что близко именно нам. А я, например, не фанат той самой «волжскости».
Кем вдохновлялись?
Роман: Основа – Nude Project, Scuffers и Cold Culture – классные, вайбовые, молодежные. Они умеют производить интересную одежду. Для меня они как старшие братья, у которых хочется учиться.
«Хотим держать аудиторию на расстоянии»
Ваш бренд появился в 2024 году?
Роман: Идею мы сформировали 1 января 2024 года: вместе с Кристиной поняли, что Новый год – тот самый повод попробовать что-то новое. Через две недели мы впервые поехали на наше первое производство, а примерно через три дня после запуска проекта нам написали ребята из VolgaMama, пригласили познакомиться и выставить наши вещи у них в магазине.
А были ли другие варианты – не бренд одежды?
Роман: Кажется, нет. Я полтора месяца лежал с больной спиной, у меня было достаточно сильное выгорание и апатия ко всему. В какой-то момент Кристина предложила мне заняться бизнесом – шить штаны…
Кристина: Знали бы вы, как долго я его уговаривала! Каждый день я говорила Роме о том, что нужно создавать что-то свое. А после уверенно сказала, что сделаю все сама!
Роман: Меня тогда это и раззадорило! Лед тронулся: во время долгих прогулок, которые были необходимы для восстановления моей спины, мы бесконечно обсуждали все подробности и концепт. На старте вложили 300 000 рублей и разработали первую линейку из худи, лонгов, шортов, штанов и футболок.
Вещи от Ratrace Studios – унисекс. Почему важно было вообще уйти в такой концепт?
Роман: Кристина – метр пятьдесят пять, а мой рост – метр девяносто. Нам хотелось бы носить вещи одного дизайна, поэтому в итоге мы разработали четыре размера. Да и я бы не смог, скорее всего, создавать только женскую, а Кристине было бы неинтересно работать только с мужской линейками.
То есть платьев от вашего бренда точно не будет?
Кристина: Смотря какие платья! Все может быть (но точно не очень скоро!)
Какой период в развитии за эти полтора года был самым тяжелым?
Кристина: Был сложный период, который пришелся на наш второй дроп: мы распродали все вещи настолько быстро, что склад просто опустел. Мы ничего не могли сделать, у нас упали охваты, начался застой. Для того, чтобы вернуться к прежним результатам, нам потребовалось много времени.
Сразу ли вы нашли своих производителей и поставщиков?
Роман: На это ушел не один месяц. Но нам все-таки удалось найти хороших ребят, которые сейчас работают над всеми нашими дропами: от наших ровесников до уже взрослых женщин, которые мастерски отшивают нашу одежду. Хотя, не скрою, до сих пор мы сталкиваемся с безответственностью некоторых людей.
Рынок в Самаре ограничен в плане технологий, много чего в нашем городе не умеют делать.
Например?
Роман: Зимние куртки у нас никто не делает, а еще свитеры. Шелкография, качественное нанесение принтов – этого крайне мало.
Какие смыслы вкладывались в проект на старте?
Роман: Мы их придумали случайно: смотрели на сайте американские сленговые слова, складывали, придумывали новые сочетания. Так и получился Ratrace Studios – на сленговом – «бардак», «беспорядок», «бунтарство». А на другой перевод – «крысиные бега» – сначала мы как-то и не обратили внимания. После того, как наша аудитория начала писать нам об этом, мы были вынуждены адаптировать концепт под название: сделали акцент на том, как важно выстраивать границы между работой и отдыхом и хотя бы иногда вырываться из этих «бегов».
Концепт за все время существования проекта уже успел модернизироваться?
Кристина: Основа осталась неизменной, потому что мы изначально понимали, каким брендом хотим быть. А в процессе поменялось только взаимодействие с аудиторией и позиционирование: если сначала мы хотели быть супер-френдли-ребятами, то сейчас нам ближе более дерзкий формат. Хотим держать аудиторию на расстоянии.
Роман: Если посмотреть на многие известные бренды, они именно такие. И нам это нравится.
Не было ли идеи уйти в сторону премиум-сегмента?
Кристина: Мне кажется, рынок этим перенасыщен. А вот в том направлении, в котором двигаемся мы, конкурентов практически нет. Люкс-сегмент – это не про нас. Наш бренд транслирует то, как живем – прежде всего – мы.
«Нам важно, чтобы в этот момент звучало имя нашего бренда»
Бизнес в паре – сложная история?
Кристина: Все бизнесмены советуют разделять личное и рабочее, но для нас это просто невозможно. Как минимум на старте, когда у тебя крайне мало сотрудников, которым ты можешь делегировать свои задачи, работа занимает у тебя практически все время. Бренд – это часть нашей жизни и то, что нас связывает. Стресс Ромы по поводу работы – это мой стресс, а мой стресс – это его стресс.
В чем ваша, как вам кажется, суперсила как пары?
Кристина: Во взаимопонимании и сформированности двух взрослых и самостоятельных личностей. Мы вовремя встретились, у нас полная гармония. Мы никогда не ругаемся: не было таких ссор, чтобы мы друг с другом не разговаривали…
Роман: Часок как-то был!
Кристина: Я такого не помню.
А в чем ваша суперсила как бизнес-команды?
Роман: В разделении обязанностей. Есть вопросы, которые мы решаем совместно, например, вместе разрабатываем дизайн.
Кристина: Рома – душная дева: он дотошный и очень скрупулезный. А я – творческая личность – наоборот, могу что-то быстро придумать и легко сгенерировать.
Кто из вас в большей степени участвует в генерации новых дропов?
Роман: Поиском и разработкой в большей степени занимаюсь я. А Кристина отвечает за продвижение в социальных сетях.
Как часто в вашей жизни случаются эти самые новые дропы?
Роман: Стараемся выпускать их каждый месяц-полтора. Это очень тяжело. Мы в этом плане тоже равняемся на Европу: они держат такую планку постоянно. Так что за три месяца мы успеваем трижды обновить линейку. И это удобно: кому-то не подходит определенный дизайн – у него будет возможность выбрать что-то другое уже в ближайший месяц.
Были ли идеи по выходу на маркетплейсы?
Кристина: Мы не будем этого делать. Знаем, как маркетплейсы относятся к вещам. И мы не хотим, чтобы наши лонги и футболки приходили покупателям мятыми. Это не совпадает с нашей ценностью. Все вещи мы круто упаковываем и лично решаем все возникшие вопросы оперативно.
А еще, когда человек покупает что-то на маркетплейсе и у него спрашивают, откуда у него та или иная вещь, он отвечает, что приобрел ее, например, на Wildberries. А нам важно, чтобы в этот момент звучало имя нашего бренда.
«Произвести – это одно, а вот прокачаться, развить навыки съемки, насмотренность и вкус – совершенно другое»
Слоган Ratrace Studios – «Пора что-то менять». Что хотелось бы вам изменить в бренде?
Роман: Хочется как раз добавить какой-то дерзости в наш бренд. Хочу, чтобы мы задавали тренды. Один из слоганов, которые мы сейчас рассматриваем: «Трендсеттеры-бунтари со своим собственным взглядом на жизнь и стиль». И мы мечтаем, чтобы наш бренд был именно таким.
Мы сегодня говорили про ориентир на Европу в плане моды и трендов. А есть ли самарские бренды, на которые хочется смотреть?
Кристина: Я уважаю всех, кто чем-то занимается, но наблюдать за кем-то не хочется.
А российские?
Роман: Мне кажется, что в России есть интересные бренды, своеобразные и интересные. Например, ребята из XSAI – они очень крутые. А еще All. – мужской магазин из Перми.
Чего не хватает российским брендам?
Роман: Умения подавать свой продукт. Московские бренды делают симпатичный контент, а для регионов эта задача пока очень тяжела.
Кристина: Во время нашей последней поездки в Москву мы ходили по центру и удивлялись такому огромному количеству классных локаций. В Самаре, например, мы все объехали множество раз! Но найти варианты все равно можно: недавно мы ездили на съемку на аэродром.
Роман: Произвести – это одно, а вот прокачаться, развить навыки съемки, насмотренность и вкус – совершенно другое.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Алина Листай
Макияж: Валентина Реброва (LU:DI)
Прическа: Вероника Сафина (LU:DI)
Комментарии (0)