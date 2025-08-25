Каков он – волжский визуал? Рассказывает Дарья Львова!

Почему именно такие символы и образы у тебя ассоциируются с Самарой?

Мое первое детское воспоминание о Самаре – это поездка с папой на набережную. Тогда было пасмурно, но именно тогда Волга и стала для меня символом первого впечатления о городе. Позже, когда я была чуть постарше, Самара для меня стала ассоциироваться с фирменным пенным и классической закуской к нему – раками. А потом – в пляжный сезон – я увидела на набережной ряды загорелых тел на песке – и это впечаталось как образ курортного города. Поэтому, размышляя над визуальным образом Самары, я хотела передать чувство жаркого, знойного лета: людей, отдыхающих на солнце, и саму Волгу, которая задает ритм всему вокруг.

Для меня Самара – это не ракета, не козел с герба, не костел и не Ладья. Это лето, медленное течение и ощущение почти курортной неспешности.

Какие идеи хотелось воплотить в дизайне, но от них пришлось отказаться?

Было много идей: губернский рынок, трамвай №20 как символ бесконечного маршрута, образ трамвайного билетика, визуальный образ Самары как города-космоса. Но в процессе я постепенно все упрощала – хотелось оставить только главное: лето, тепло и локальную иронию. Некоторые элементы отпали из-за визуальной перегрузки, другие – потому что ассоциативно вызывали спорные чувства и «ломали» цельность.

Как проходил конкурс? Делился ли он на этапы?

Для меня главный этап был – внутренний. От сбора ассоциаций и идей, их отбора, и осмысления до визуальной подачи. Я долго перебирала возможные образы и в итоге отправила три разных концепта. Победил Volga&Chill – тот, в котором я просто доверилась настроению.

Сам же конкурс проходил в один этап. Самым волнительным моментом была модерация – я дотянула до самого края дедлайна и отправила работу за три часа до окончания приема заявок. После уже началось двухнедельное голосование, и по его итогам организаторы выбрали не шесть, как планировалось, а сразу четырнадцать победителей.

Ощущалась ли конкуренция? Какие работы зацепили больше всего?

Да, конкуренция ощущалась – было много сильных и искренних работ. Я в какой-то момент даже засомневалась в своей, потому что не думала, что смогу победить. Очень понравились «Без кнута и с пряником/Тула» и «Полосатая душа Курска» – они были супер-аутентичные, и я действительно волновалась, когда увидела их.

Из победителей запомнилась «TATARSTAN LOVERS CLUB» – не только из-за дизайна, но и потому, что я всей душой обожаю эчпочмаки.

Когда можно будет примерить футболку с твоим дизайном в Befree?

Очень надеюсь, что уже совсем скоро. Пока нет точного анонса, когда коллекция поступит в продажу, но верю, что ждать осталось недолго. Хочется, чтобы эту футболку хотелось надеть не потому, что «прикольно», а потому, что в ней можно почувствовать, как пахнет горячий воздух Самары летом.

Текст: Елизавета Гончарова

Фото: Дарья Львова