Фэшн-ликбез от Анастасии Рашевской: что такое creative black tie и обязательно ли быть в черном?

До нашей встречи на торжественной церемонии награждения лауреатов ежегодной премии «ТОП-50. Люди, которые меняют город» осталось всего несколько дней. Уже в субботу, 12 июля, мы соберемся вместе: это будет шумно, это будет ярко и – мы уверены! – это будет очень красиво!
Дресс-код? Есть! И мы будем рады, если все гости его поддержат. Отвечаем на главные вопросы: «И что это такое – ваш Creative black tie?», «А смокинг – обязателен?» и «Нужно быть в черном?» вместе со стилистом Анастасией Рашевской.
Эксперименты? Такое мы любим!
Анастасия Рашевская
Стилист
Как одеться мужчинам на премию «ТОП-50. Люди, которые меняют город»?
Creative black tie – это шанс выйти за пределы черного смокинга. Допустимы цветные пиджаки, бархат, фактурные ткани, интересные рубашки, необычные бабочки или галстуки, а также выразительная обувь. Хороший пример – темно-зеленый или бордовый смокинг, строгий костюм с ярким акцентом: принтованным платком, украшением на лацкане или рубашкой без классического воротника.
Женские образы: что подойдет под дресс-код?
У женщин здесь гораздо больше вариативности, чем у мужчин: уместны не только вечерние платья в классическом понимании, но и смелые коктейльные наряды, брючные костюмы, топы с перьями, шелк, бархат, пайетки. Главное – найти баланс между игрой и элегантностью.
Можно акцентировать образ фактурой, цветом или необычным кроем. Например, платье с открытой спиной или эффектный комбинезон – все это будет смотреться свежо, но все еще в рамках формата.
А черный цвет – он обязателен?
Вовсе нет. Black tie – это вовсе не про цвет, а про уровень торжественности. Можно и нужно играть с цветами: темные, насыщенные оттенки, металлик, контрасты. Черный – это база, а creative – дает свободу.
Так чем же отличается creative black tie от классического black tie?
Black tie – это строгий вечерний дресс-код: смокинг, бабочка, черно-белая гамма, лаконичный образ. Creative black tie – это та же торжественность, но с добавлением фантазии и индивидуальности. Можно играть с цветом, формой, деталями. И в этом вся прелесть!
Creative black tie – отличный повод выразить себя через образ. Он требует вкуса и чувства меры, но дарит пространство для творчества. Главное – помнить о балансе: вы не на показе, но и не на деловой встрече. Это вечер, который запомнится – и ваш образ пусть тоже станет частью этого впечатления.
Что точно не подойдет под формат?
Спорт, кэжуал и откровенная небрежность. Избегайте повседневных вещей вроде футболок, простых джинсов, слишком легких платьев «на каждый день». Образ должен быть собранным и праздничным, даже если вы экспериментируете.
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