Фэшн-ликбез от Анастасии Рашевской: что такое creative black tie и обязательно ли быть в черном?

До нашей встречи на торжественной церемонии награждения лауреатов ежегодной премии «ТОП-50. Люди, которые меняют город» осталось всего несколько дней. Уже в субботу, 12 июля, мы соберемся вместе: это будет шумно, это будет ярко и – мы уверены! – это будет очень красиво!

Дресс-код? Есть! И мы будем рады, если все гости его поддержат. Отвечаем на главные вопросы: «И что это такое – ваш Creative black tie?», «А смокинг – обязателен?» и «Нужно быть в черном?» вместе со стилистом Анастасией Рашевской.

Эксперименты? Такое мы любим!

Анастасия Рашевская Стилист

Как одеться мужчинам на премию «ТОП-50. Люди, которые меняют город»?

Creative black tie – это шанс выйти за пределы черного смокинга. Допустимы цветные пиджаки, бархат, фактурные ткани, интересные рубашки, необычные бабочки или галстуки, а также выразительная обувь. Хороший пример – темно-зеленый или бордовый смокинг, строгий костюм с ярким акцентом: принтованным платком, украшением на лацкане или рубашкой без классического воротника.