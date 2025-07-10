Три дня с YULIAWAVE: Модный Дом откроет pop-up в Самаре

Бутик Galore предлагает познакомиться с коллекциями и эксклюзивными моделями из новой линейки бренда.

Лето создано для новых впечатлений! 11 июля бутик Galore на три дня откроет pop-up YULIAWAVE: создать ощущение полного погружения в истории новых коллекций помогут изысканный кейтеринг, профессиональный фотограф и диджеи. Не стоит упускать возможность познакомиться с одним из самых ярких современных брендов, получить подарки за покупки и завести новые знакомства.