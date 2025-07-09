Фэшн с секретом: самарские дизайнеры делятся профессиональными тайнами

В честь Международного дня моды Собака.ru попросила самарских дизайнеров – Машу Горячеву, Марию Казак, Светлану Черкашину и Яну Кузнецову – поделиться источниками вдохновения и ответить еще на парочку вопросов.

Маша Горячева

Есть ли у вас любимые места в Самаре, которые вдохновляют на создание новых коллекций?

Определенно, есть. Во-первых, Волга: вода всегда меня тянет к себе. В ней есть спокойствие и умиротворение – это важный баланс для создания коллекций. Далее хочется выделить аллею с цветущими каштанами. Я знаю одно местечко, где каштаны создают арку, и там так красиво. Ну и, конечно же, аллея с цветущими липами – ароматы моментально уносят в какой-то совершенно другой мир.

Самый недооцененный элемент гардероба?

Корсет. Про него совсем забыли, а ведь в нем столько сексуальности и интересных линий. Раньше корсеты были элементом гардероба, который добавлял структуру в образ, корректировал фигуру и притягивал взгляды мужчин своими кокетливыми рюшами.

Самый сложный вызов, с которым вы столкнулись как дизайнер в Самаре?

Я начинала свою карьеру восемнадцать лет назад, когда слова «Сделано в Самаре» звучали для клиентов как что-то постыдное. Годами мы стирали эти стереотипы, и думаю, что справились с этим. Самара – небольшой город, и такие столичные развлечения, как показы мод все еще довольно сложные мероприятия для самарских женщин. Так что настоящим вызовом для меня было привить культуру и показать, что фэшн-шоу Masha Goryacheva – это большой двухчасовой спектакль со своей внутренней историей. Но и с ним мы успешно справились.

Ваш любимый материал для работы? И почему именно он?

Костюмные ткани, которые держат форму, и креп-жоржет, который тает в руках.

Мария Казак

Есть ли у вас любимые места в Самаре, которые вдохновляют на создание новых коллекций?

Одно из самых моих любимых мест – это сквер имени Пушкина за драматическим театром. Видовая обзорная площадка в этом скверике служит для меня настоящим местом силы и максимально отражает энергию нашего города! Отсюда открывается вид на Иверский монастырь, известный своими мастерицами-золотшвейками, которые делали уникальные вышивки, на величественную Волгу и Жигулевское ворота, на завод Альфреда фон Вакано – промышленника и мецената. А еще отсюда виден зеленый массив на другом берегу и Струковский парк, в котором когда-то бывали императоры России. Замыкает круговой обзор – театр драмы. А еще меня очень вдохновляют самарские театры. Причем не только их атмосфера и постановки, но и их зрители: мне нравится разглядывать публику, приходящую в театр, нравится смотреть, как меняется гардероб театралов в зависимости от той постановки, куда они приходят. Меня это интересует и заставляет работать творческую мысль, причем довольно часто мне хочется многих переодеть, добавить элементов, соответствующих тематике постановки, и большей уместности.

Самый недооцененный элемент гардероба?

Мне сложно выделить какой-то недооцененный элемент, скорее скажу про недооцененный материал – это натуральный мех, исторически – и климатически! – контекст давным-давно сделал пушнину гордостью нашей страны, поэтому очень жаль, что сегодня мировые тренды стараются отменить мех, заменив искусственными аналогами. На самом деле, сравнивая экологический урон, который наносит изготовление синтетического меха с вредом от производства – и дальнейшей утилизации! – меха натурального, можно понять, что носить классические меха гораздо экологичнее. А еще можно отметить натуральные ткани из волокон конопли: сейчас в профессиональных кругах ведутся дебаты и дискуссии о возрождении производства и переработки, уже есть пробные посадки и примеры международных компаний, которые делают тончайшие волокна и ткани из конопли. Считаю, что эти материалы могут придать новый импульс для производства и творчества всем представителям индустрии моды.

Самый сложный вызов, с которым вы столкнулись как дизайнер в Самаре?

У меня этот вызов периодически повторяется, когда ко мне обращаются с запросом на создание костюмов в народной стилистике с опорой на нашу региональную идентичность. Дело в том, что у нас нет типичного регионального костюма, который бы в полной мере был узнаваем как самарский: наш регион населен различными этносами – получился такой плавильный котел, в котором смешались очень разные культуры. Я для себя нашла такой выход: перепридумывать костюм, опираясь на исторические факты, предания и легенды, элементы архитектуры, бионику природного и растительного мира. Каждый раз источником моего вдохновения становятся какие-то типичные региональные моменты, которые я «перекладываю» на костюм. Например, для одного из последних проектов я вдохновлялась книгой Вагана Каркарьяна, нашего известного архитектора, который очень кропотливо и умело сделал зарисовки наших деревянных домов и элементов резьбы, зачастую уже утраченных.

Ваш любимый материал для работы? И почему именно он?

Ну, мне, конечно, трудно выделить какой-то один материал для работы: в каждом проекте я использую множество для создания того или иного эффекта. Но мне нравятся материалы, обладающие повышенной формоустойчивостью, которые позволяют создать интересный объем костюма и его элементов. То есть это может быть ригелин, который позволяет создавать каркасы юбок, необычные формы лифов и объемных деталей, ткань тафта, которая тоже отлично «держит» объем, или сухая и ломкая плащевая ткань.

Светлана Черкашина

Есть ли у вас любимые места в Самаре, которые вдохновляют на создание новых коллекций?

Люблю Самару, особенно старый город. Очень полюбились старые купеческие здания и дворянские усадьбы: и восстановленные, и заброшенные.

Самый недооцененный элемент гардероба?

Сейчас, наверное, не осталось предметов гардероба без внимания. Профессиональные стилисты не позволят что-то недооценить, поэтому в ходу вещи разных социальных слоев и эпох: кокошники, корсеты, футболки, джинсы, сарафаны, передники и кимоно – список можно продолжать бесконечно.

Самый сложный вызов, с которым вы столкнулись как дизайнер в Самаре?

Самым сложным вызовом для меня является необходимость сочетания уникальности и доступности. В нашем городе богатая культура и разнообразие стилей, но многие люди ищут что-то, что будет не только красивым, но и практичным. Я стремлюсь создавать коллекции, которые отражают русские традиции и современные тренды, но при этом остаются стильными и удобными в носке. Люблю вдохновляться шедеврами мировой художественной культуры, но воспроизводить все это в текстиле достаточно сложно, трудоемко и затратно В конечном итоге, моя цель – вдохновлять людей через моду и делать ее частью их индивидуальности.

Ваш любимый материал для работы? И почему он?

Сукно и пальтовые ткани, а также искусственный мех. Пару коллекций я сшила с применением настоящего шинельного сукна, солдатского и офицерского. Мне достались ценные отрезы ГОСТа 1941 года. Потрясающий в работе материал. Вообще, больше люблю верхнюю одежду.

Яна Кузнецова

Есть ли у вас любимые места в Самаре, которые вдохновляют на создание новых коллекций?

Для меня номер один это набережная, с нее я и начала свою визуальную коллекцию о Самаре в 2023 году. Для того, чтобы максимально точно описать, что такое набережная, я выбрала три ключевых архитектурных элемента: фонтан «Парус» на старой набережной, памятник князю Засекину на средней и монумент «Ладья» на третьей очереди. Эти элементы помогают понять, что это протяженный объект с немного разным характером. Что здесь царит атмосфера расслабленности, то что зовется волжским вайбом и в целом присуще менталитету самарца. Именно так я и придумала свой слоган «СЕйЧАСТЬЕ ЗДЕСЬ». Плюс набережная это люди, конечно. Их я изобразила в характерных сюжетах.

Самый недооцененный элемент гардероба?

Я впитываю опыт ведущих стилистов, и они все – как один – говорят о недооцененных аксессуарах. Я рада видеть, что платки, например, стали трендовым предметом гардероба: тут я интуитивно попала в тренд еще на его разгоне в 2023 году и собрала на сайте разные способы стилизации.

Еще могу отнести к недооцененным принт как элемент гардероба! Одна из моих миссий – расширить представления людей о принтах в одежде, поэтому для меня как адепта тканей с рисунком, было удивительно узнать о стилистических мифах вокруг принтов. А вообще, хочется нащупать что-то столь же классное, как платок, в наш зимний гардероб. Всегда готова выслушать новые идеи.

Самый сложный вызов, с которым вы столкнулись как дизайнер в Самаре?

Сложности и ограничения направляют путь творца, да и любого человека. В первую очередь, всплывает в памяти брак в печати на четыреста метров ткани, баланс себестоимости продукции и выбор принта для печати – это как ставку вслепую сделать! А еще сложно все успеть: учусь расставлять приоритеты, каждый день делать шаг по направлению к своей цели и отказывать.

Ваш любимый материал для работы и почему?

Последнее время я чаще всего рисую на планшете в векторе и растре, но это для работы, а вот свободное рисование без цели умиротворяет. Люблю карандашные наброски флоры: в этой технике выполнен один из принтов для бандан в коллабе с Volga Mama. Акварель тоже люблю – это очень быстросохнущая субстанция. Нужно успеть подобрать цвет, нанести точный мазок, растушевать край и послойно планомерно двигаться. А в недавней экспедиции по Алтаю я, вылавливая короткие промежутки между переходами, рисовала в скетчбуке. Недавно попробовала писать маслом и это совершенно противоположная акварели техника: медленносохнущая и предпочтительно в один слой цветотерапия. Люблю учиться и открывать для себя что-то новое!

Текст: Юлия Баранова

Фото: Павел Сульдин, Дарья Трофимчук, Мария Скобелева, Артем Арсентьев