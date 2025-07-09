Вещь с историей: юбка-удача Анны Толстовой

Где скрыто вдохновение: загадка для творческого человека, но мы нашли ответ! Вместе с Анной Толстовой – художницей-реставратором и создательницей керамического бренда Fairy Airy – слепили ключ к разгадке этой тайны. Ответ прост: концентрация идей в значимой вещи. Какой? В юбке!

«Еще со школьных времен я увлекалась работами художницы Елены Шейдлиной. Творчество меня очень вдохновляло, и я постоянно следила за ее новыми работами.

Как-то раз я была в Питере в командировке: листая ее аккаунт, наткнулась на неожиданное – Елена начала продавать вещи, которые привозит из своих путешествий. Среди них была эта потрясающая юбка! Я долго не думала, решила купить – уж очень она мне понравилась. Помню, что надела эту юбку на свой первый керамический маркет. Признаюсь, нервничала ужасно – все-таки дебют. Но в этой юбке я почувствовала себя увереннее. И маркет действительно прошел отлично!