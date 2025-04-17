18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Историческая вещь: Владимир Рябихин о бесценных винтажных очках

Очки с историей – именно такие – да вы просто посмотрите на фото! – мы нашли у Владимира Рябихина, совладельца бара «Тати Номи». Узнали ли мы, откуда они? И почему так дороги для нашего героя? Разумеется, да!

Я учился в Лондоне – там и купил эти классные винтажные очки. Нашел их на одном блошином рынке, который называется Портобелло. Марку не знаю – скорее всего, это абсолютный ноунейм. До сих пор – и довольно часто! – ношу их: они – мой небольшой телепорт и то самое воспоминание о студенчестве и времени, проведенном в Англии. Бесценные!

Фото: Архив пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: