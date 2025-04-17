Историческая вещь: Владимир Рябихин о бесценных винтажных очках

Я учился в Лондоне – там и купил эти классные винтажные очки. Нашел их на одном блошином рынке, который называется Портобелло. Марку не знаю – скорее всего, это абсолютный ноунейм. До сих пор – и довольно часто! – ношу их: они – мой небольшой телепорт и то самое воспоминание о студенчестве и времени, проведенном в Англии. Бесценные!