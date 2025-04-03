18+
  • Мода
  • Вещи
  • News
Вещи

Поделиться:

В СССР Адидас был: в музее имени Алабина открывается выставка «Советский Адидас»

Словосочетание «Советский Адидас» – это одновременно оксюморон, легенда, парадокс, а главное – ностальгия по времени, когда достать вещи этого бренда было крайне сложно (да, еще нереальнее, чем сейчас!).

Сегодня в музее имени Алабина откроется выставка «Советский Адидас»: основой экспозиции станет частная коллекция Ивана Борисова, владельца магазина обуви Queens. Самое время узнать – или в очередной раз вспомнить – как западный бренд стал частью поздней советской культуры и как эволюционировали кроссовки – от спортивных моделей до обуви, которую так любили носить каждый день. Вход свободный!

Фото: архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: