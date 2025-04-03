В СССР Адидас был: в музее имени Алабина открывается выставка «Советский Адидас»

Словосочетание «Советский Адидас» – это одновременно оксюморон, легенда, парадокс, а главное – ностальгия по времени, когда достать вещи этого бренда было крайне сложно (да, еще нереальнее, чем сейчас!).

Сегодня в музее имени Алабина откроется выставка «Советский Адидас»: основой экспозиции станет частная коллекция Ивана Борисова, владельца магазина обуви Queens. Самое время узнать – или в очередной раз вспомнить – как западный бренд стал частью поздней советской культуры и как эволюционировали кроссовки – от спортивных моделей до обуви, которую так любили носить каждый день. Вход свободный!