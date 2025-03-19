Дресс-код по-самарски: фантазируем, какими могли бы быть платья с волжских берегов

Я готовила лекцию о моде и архитектуре для проекта «Территория моды. Сделано в Самарской области» на Станкозаводе. Лекция и презентация были готовы, но им не хватало какого-то «десерта». Мне посоветовали посмотреть классные генерации одежды от архитектурного бюро Verlab – они разработали куртки с принтами в стиле станций московского метро. Я загорелась! И процесс пошел.

Так как лекция была на «Станкозаводе», я и взяла знаковые локации рядом: Дом промышленности, особняк Курлиных, творческий кластер «Станкозавод» и его пространство «ЦЕХ», а также костел. С помощью искусственного интеллекта сгенерировала иллюстраций: AI максимально упростил мне задачу – концепты были готовы за одну ночь.