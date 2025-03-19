18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Поделиться:

Дресс-код по-самарски: фантазируем, какими могли бы быть платья с волжских берегов

Лето – оно не за Жигулевскими горами! Готовимся к жаркому сезону заранее и продумываем образы уже сейчас. Своими идеями поделилась основатель бренда Buntarka Ирина Шарова: она сгенерировала пять классных концептов платьев на тему самарской архитектуры. Есть шанс, что эти фантазии смогут выбраться за пределы нейромира!

Ирина Шарова

Основатель бренда Buntarka 

Я готовила лекцию о моде и архитектуре для проекта «Территория моды. Сделано в Самарской области» на Станкозаводе. Лекция и презентация были готовы, но им не хватало какого-то «десерта». Мне посоветовали посмотреть классные генерации одежды от архитектурного бюро Verlab – они разработали куртки с принтами в стиле станций московского метро. Я загорелась! И процесс пошел.

Так как лекция была на «Станкозаводе», я и взяла знаковые локации рядом: Дом промышленности, особняк Курлиных, творческий кластер «Станкозавод» и его пространство «ЦЕХ», а также костел. С помощью искусственного интеллекта сгенерировала иллюстраций: AI максимально упростил мне задачу – концепты были готовы за одну ночь.

Сначала я думала, что просто интересно провожу время, но потом поняла, что чем больше смотрю на полученные концепты, тем больше хочу их сшить. Мы в Buntarka давно задумывались над выпуском собственной линейки одежды – уже и товарный знак зарегистрировали – не только на украшения. Вероятно, решимся и на такие эксперименты.

Целевая аудитория, как мне кажется, будет примерно такой же, как и у нашей самарской серии украшений. Девушки, которые любят Самару, и туристы – это уже довольно широкая аудитория! Платья со «Станкозаводом», например, можно было бы продавать прямо там, в «ЦЕХе». Кажется, проблемы с продажей могут возникнуть только у платьев в стиле Музея Модерна – остальные модели вполне актуальны и современны.

Текст: Ксения Возгорькова
AI-иллюстрации: Ирина Шарова
Фото: Архивы пресс-служб

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: