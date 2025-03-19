Дресс-код по-самарски: фантазируем, какими могли бы быть платья с волжских берегов

Лето – оно не за Жигулевскими горами! Готовимся к жаркому сезону заранее и продумываем образы уже сейчас. Своими идеями поделилась основатель бренда Buntarka Ирина Шарова: она сгенерировала пять классных концептов платьев на тему самарской архитектуры. Есть шанс, что эти фантазии смогут выбраться за пределы нейромира!
Ирина Шарова
Основатель бренда Buntarka
Я готовила лекцию о моде и архитектуре для проекта «Территория моды. Сделано в Самарской области» на Станкозаводе. Лекция и презентация были готовы, но им не хватало какого-то «десерта». Мне посоветовали посмотреть классные генерации одежды от архитектурного бюро Verlab – они разработали куртки с принтами в стиле станций московского метро. Я загорелась! И процесс пошел.
Так как лекция была на «Станкозаводе», я и взяла знаковые локации рядом: Дом промышленности, особняк Курлиных, творческий кластер «Станкозавод» и его пространство «ЦЕХ», а также костел. С помощью искусственного интеллекта сгенерировала иллюстраций: AI максимально упростил мне задачу – концепты были готовы за одну ночь.
Сначала я думала, что просто интересно провожу время, но потом поняла, что чем больше смотрю на полученные концепты, тем больше хочу их сшить. Мы в Buntarka давно задумывались над выпуском собственной линейки одежды – уже и товарный знак зарегистрировали – не только на украшения. Вероятно, решимся и на такие эксперименты.
Целевая аудитория, как мне кажется, будет примерно такой же, как и у нашей самарской серии украшений. Девушки, которые любят Самару, и туристы – это уже довольно широкая аудитория! Платья со «Станкозаводом», например, можно было бы продавать прямо там, в «ЦЕХе». Кажется, проблемы с продажей могут возникнуть только у платьев в стиле Музея Модерна – остальные модели вполне актуальны и современны.
Текст: Ксения Возгорькова
AI-иллюстрации: Ирина Шарова
Фото: Архивы пресс-служб
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