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Олд-стайл по-самарски: три винтажки, в которых нужно побывать каждому

Мода, как известно, циклична, а действительно стильные вещи и вовсе не имеют срока годности. Провели фэшн-расследование в мире винтажного шика со стилистом и продюсером съемок Юлией Фаворовой. Результаты – в нашей подборке: три винтажки – бескрайнее поле для фантазий и смелых образов!

Юлия Фаворова

Стилист и продюсер съемок

«Самара — город, где прошлое и настоящее переплетаются не только в архитектуре, но и в моде. Винтажные магазинчики здесь становятся настоящими сокровищницами для тех, кто ищет уникальные вещи с историей. Это не просто шопинг, а путешествие во времени: кожаные куртки 80-х, платья с цветочными принтами 60-х, джинсы из 90-х – каждая вещь хранит дух своей эпохи. Винтаж в Самаре – это не просто мода, а уже философия и напоминание о том, что настоящий стиль – он вне времени».

Rox

Скрытый от глаз бутик Rox в центре города находится в легендарном «Доме 77» на Ленинградской. За почти восемь лет существования Rox успел вырасти из одного рейла винтажных вещичек в 30 метров полноценного пространства.

Тут можно найти не только одежду, но и аксессуары, которые превратят любой образ в стильный стейтмент. Большая часть ассортимента – вещи брендов от мидл до люкс сегмента. Для Алины – создательницы пространства – принципиально важен состав и качество тканей. Особое очарование – внимание к деталям. Здесь есть возможность найти ту самую вещь, которая расскажет твою историю.

«БаБулин комод»

Винтажный магазин одежды, в котором можно найти все: от значков до верхней одежды. Большая часть ассортимента представлена в социальных сетях, а в магазине «Твоя полка» можно ознакомиться с винтажными открытками, украшениями и значками.

Тут собраны все самые необычные, притягательные и женственные вещи, а аккаунт – сборник референсов и вдохновения для модных экспериментов. Магазин, который еще раз доказывает, что винтаж в Самаре – это не просто тренд, а способ выразить индивидуальность и почувствовать связь с культурным наследием.

BlaBlaBlasecond

Здесь есть все: от винтажных блуз с воланами до аксессуаров. В одном месте можно собрать целый образ, который будет выделяться из массы однотипных луков масс-маркета. Сочетание винтажа с современными элементами – это уже не просто стиль, а настоящий арт.

Фото: Архивы пресс-служб

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