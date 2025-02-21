Олд-стайл по-самарски: три винтажки, в которых нужно побывать каждому

Rox

Скрытый от глаз бутик Rox в центре города находится в легендарном «Доме 77» на Ленинградской. За почти восемь лет существования Rox успел вырасти из одного рейла винтажных вещичек в 30 метров полноценного пространства.

Тут можно найти не только одежду, но и аксессуары, которые превратят любой образ в стильный стейтмент. Большая часть ассортимента – вещи брендов от мидл до люкс сегмента. Для Алины – создательницы пространства – принципиально важен состав и качество тканей. Особое очарование – внимание к деталям. Здесь есть возможность найти ту самую вещь, которая расскажет твою историю.