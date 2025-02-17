Правила классного пальто: как выбрать верхнюю одежду на весну и не прогадать

В этом сезоне я бы рекомендовал прикупить классическое пальто с английским воротником. Лацкан может быть широким или классическим: все зависит от того, насколько девушки и парни, которые будут выбирать себе пальто, любят оверсайз.

Присмотритесь к пальто в пол – визуально оно вытянет силуэт. Добиться этого помогут и вертикальные полосы. А еще мне очень нравится классическая история серого меланжа – он всегда выглядит стильно и достойно.

Силуэт кокона поможет выделиться в городской среде. Визуально это будет немного отличаться от классического понимания пальто – того, к которому мы все уже так привыкли. Дополнительные элементы, например, паты на рукавах или на плечах будут плюсом для тех, кто хочет быть заметным. Бонусом я бы добавил яркие аксессуары – получится интересно, весело и задорно.

Тем, кто ездит на автомобиле, я бы рекомендовал посмотреть в сторону полупальто со свободным силуэтом и немного увеличенными плечами. Под такое пальто получится надеть не только классическую тонкую одежду, но и теплую толстовку.

Самый удобный вариант – однобортное оверсайзное пальто-халат со спущенной линией плеча. В нем точно будет комфортно и удобно: накидываем его как на спортивные костюмы, так и на вечерние объемные наряды с массивным декором или подплечниками. Этот вариант я бы рекомендовал иметь в гардеробе каждому.