Стиль – с рождения: на какие самарские и российские бренды стоит обратить внимание

В очередной раз убеждаемся, что практичное может быть модным и вместе с Анной Ракитиной, Валерией Володиной, Катериной Ревинской и Мари Гато разбираемся, какие самарские и российские бренды делают стильную детскую одежду за адекватный прайс.
Анна Ракитина, основатель агентства БЮРО
Детские российские бренды, как и взрослые, сейчас здорово развиваются. У Агнии в гардеробе есть много вещей российских – возможно, и не особо известных – фирм. Все волшебные платья и карнавальные маски, в которых дочка бывает на праздниках, я покупаю именно у небольших локальных брендов. Классный пример – Bunny hill: помимо одежды я брала у них набор игрушек российского производителя и эко-посуду.
За последнее время классно выросла компания Gloria Jeans: перед Новым годом я купила Агнии пару классных пижам и платьев, а также заколочки от этого бренда. Еще в нашем гардеробе есть вещи от ребят Happy Baby – мне они очень нравятся. Кроме того, нас часто можно встретить в вещах из магазина Piccolo. И, конечно, от фирмы BASED kids с их оверсайз лонгами и штанами. В них Агния на рэпе!
Дочка – как и любая модница – любит миксовать: что-то у нее от кутюр, что-то – из масс-маркета. Радует, что российские и самарские бренды сейчас круто качают и ни на минуточку не уступают разным модным и дорогим зарубежным компаниям. К сожалению, я знаю не так много самарских брендов, но с удовольствием бы со всеми познакомилась.
Валерия Володина, основатель сети мастерских красоты «Рук не хватает»
Долго думала о том, какие же вещи есть у Семена от локальных производителей, и поняла, что Lime – они ведь из Самары! Так что на первом месте у нас именно этот бренд. Там мы собираем сразу целые капсулы и заказываем их онлайн: удобно, быстро и практично.
Еще одна находка – магазин Solomosha: там продаются оверсайз-вещи как для мальчиков, так и для девочек.
Катерина Ревинская, создатель агентства нестандартных экскурсий «Город-Курорт»
Детей одеваю исключительно в российские бренды, я фанат наших производителей, хотя много раз байеры предлагали мне заказать вещи через них, например, из Zara и H&M. Но я, если честно, просто не вижу в этом смысла.
Из самарских брендов всей душой люблю Skazka: у них самые лучшие костюмы из футера. Старшая дочка уже которую зиму ходит только в них. А перед днем рождения мы обязательно заходим в этот магазин за нарядными платьями – да, как у настоящей принцессы.
Из российских обожаю комбинезоны-«банглики» от бренда Bungly, а также вещи от Happy Baby и Loomknits – у них продается потрясающего качества трикотаж для малышей и – что важно – полностью отсутствуют ужасно-кислотные расцветки.
Мари Гато, фотограф
Если брать отделы в торговых центрах, то я отдаю предпочтения Gloria Jeans: там есть классные вещи для детей от года. В этом магазине мы постоянно находим и обувь, и верхнюю одежду, и майки, и джинсы. А еще – «Син»: там классное соотношение цены, качества и стильных принтов.
Из местного – нравятся ребята Solomosha: они находятся в шоу-руме Soul на улице Стара-Загора. Вещи там действительно стильные и не особо дорогие: там есть и повседневная одежда, и обувь, и теплые куртки.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Архивы пресс-служб
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