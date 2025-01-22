Стиль – с рождения: на какие самарские и российские бренды стоит обратить внимание

Анна Ракитина, основатель агентства БЮРО

Детские российские бренды, как и взрослые, сейчас здорово развиваются. У Агнии в гардеробе есть много вещей российских – возможно, и не особо известных – фирм. Все волшебные платья и карнавальные маски, в которых дочка бывает на праздниках, я покупаю именно у небольших локальных брендов. Классный пример – Bunny hill: помимо одежды я брала у них набор игрушек российского производителя и эко-посуду.

За последнее время классно выросла компания Gloria Jeans: перед Новым годом я купила Агнии пару классных пижам и платьев, а также заколочки от этого бренда. Еще в нашем гардеробе есть вещи от ребят Happy Baby – мне они очень нравятся. Кроме того, нас часто можно встретить в вещах из магазина Piccolo. И, конечно, от фирмы BASED kids с их оверсайз лонгами и штанами. В них Агния на рэпе!

Дочка – как и любая модница – любит миксовать: что-то у нее от кутюр, что-то – из масс-маркета. Радует, что российские и самарские бренды сейчас круто качают и ни на минуточку не уступают разным модным и дорогим зарубежным компаниям. К сожалению, я знаю не так много самарских брендов, но с удовольствием бы со всеми познакомилась.