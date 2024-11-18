Амбиции и рост: что стоит за успехом «Территории моды» в Самаре

Несмотря на то, что у локальных брендов уже есть своя лояльная аудитория, выход на новые рынки — это амбиция, которая точно будет реализовываться.

«Это не значит, что мы отказываемся от локальности, но рекомендации экспертов и укрепление позиций в сообществе дают нам новые идеи и решения для выхода на более широкую аудиторию», - представители бренда OLAMARIN.

С каждым годом фестиваль привлекает всё больше внимания как место для нетворкинга. В этом году, по мнению участников, фестиваль вошел в статус мощного бизнес-акселератора. Предприниматели получают практичные советы, которые можно сразу внедрять, не откладывая рост на потом.

Бренд OLAMARIN ориентирован на тех, кто любит быть в центре внимания и ценит сложный многослойный дизайн. Эксперты поделились рекомендациями по ассортименту, чтобы помочь бренду быстрее прокачать свою аудиторию на федеральном уровне.

«К нам напрямую подошли представители Fashion Hub, сделали мини-разбор и посоветовали, что нужно детальнее проработать базовые элементы. Мы сразу взяли на карандаш. Теперь хочется попасть на расширенный аудит от платформы. Стилисты в Самаре говорят, что у нашего бренда крутой потенциал для развития в Москве, не хочется откладывать это в долгий ящик, поэтому ценим экспертную обратную связь — с ней сможем расти еще быстрее», - добавляют представители бренда.