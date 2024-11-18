Амбиции и рост: что стоит за успехом «Территории моды» в Самаре

Самара давно уже не просто точка на карте, её модное сообщество — яркое подтверждение этого III Маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области» — это пространство для шопинга и важное событие, где локальные бренды представляют свои коллекции, заводят полезные связи и разрабатывают стратегии для выхода на федеральный и международный рынки.
Одна из особенностей фестиваля — образовательная программа, организованная с помощью Fashion Hub Russia под руководством Георгия Ростовщикова. Ценные инсайты и развернутый фидбэк от экспертов платформы — мощный инструмент для раскрытия потенциала брендов и их уверенного роста.
Яна Кузнецова
основательница бренда Yanik Art
«Мы получили конкретные советы, которые сразу можно применить в деле. Важно понимать, такую обратную связь нельзя игнорировать. Это момент, когда надо действовать, чтобы подняться на новый уровень. Георгий Ростовщиков открыл для нас перспективу, показал, что амбиции бренда не должны ограничиваться Самарой. Есть инструменты, которые помогают выйти на новые рынки, и ими точно стоит воспользоваться»
Георгий Ростовщиков
руководитель Fashion Hub Russia
«Наша цель — помочь брендам повысить свою коммерческую эффективность и укрепить их позиционирование на рынке. Мы стараемся создавать пространство, где бренды могут получить ценную обратную связь, узнать о лучших практиках и, главное, почувствовать уверенность для выхода на новые рынки. Ключевым моментом является работа с амбициями — если локальный бренд нацелен на расширение и развитие, наша задача — поддержать их на этом пути».
Без амбиции не бывает роста
Несмотря на то, что у локальных брендов уже есть своя лояльная аудитория, выход на новые рынки — это амбиция, которая точно будет реализовываться.
«Это не значит, что мы отказываемся от локальности, но рекомендации экспертов и укрепление позиций в сообществе дают нам новые идеи и решения для выхода на более широкую аудиторию», - представители бренда OLAMARIN.
С каждым годом фестиваль привлекает всё больше внимания как место для нетворкинга. В этом году, по мнению участников, фестиваль вошел в статус мощного бизнес-акселератора. Предприниматели получают практичные советы, которые можно сразу внедрять, не откладывая рост на потом.
Бренд OLAMARIN ориентирован на тех, кто любит быть в центре внимания и ценит сложный многослойный дизайн. Эксперты поделились рекомендациями по ассортименту, чтобы помочь бренду быстрее прокачать свою аудиторию на федеральном уровне.
«К нам напрямую подошли представители Fashion Hub, сделали мини-разбор и посоветовали, что нужно детальнее проработать базовые элементы. Мы сразу взяли на карандаш. Теперь хочется попасть на расширенный аудит от платформы. Стилисты в Самаре говорят, что у нашего бренда крутой потенциал для развития в Москве, не хочется откладывать это в долгий ящик, поэтому ценим экспертную обратную связь — с ней сможем расти еще быстрее», - добавляют представители бренда.
Масштаб культурного кода
Для многих участников фестиваль стал возможностью прокачать свои продажи и стать частью чего-то большего. Бренд Волга Мама уже 12 лет на волне успеха на федеральном уровне. Они действительно знают, как зацепить аудиторию и сделать свой продукт актуальным в условиях современного рынка.
Василий Румянцев
со-основатель бренда
«Наш бренд — про культурный код. Волга — наша родина, река, которая объединяет людей. По сути, все жители России — волжане, просто живут по разные стороны реки — Калининградцы на левой, жители Владивостока на правой. Мы не видим барьеров для развития бренда, потому что наша культура актуальна для всей страны, и значит, и бренд будет продолжать расти не только в регионе, но и за его пределами».
Бренд на фестивале демонстрирует силу коллабораций, объединившись с благотворительным фондом «Все Все Вместе».
«Мы хотим показать, что каждый имеет право на стиль и должен чувствовать себя частью общества, независимо от обстоятельств», — Василий Румянцев, со-основатель “Волга Мама”.
Показы самарских дизайнеров на фестивале — настоящий глубокий разговор о моде. Участникам фестиваля есть что сказать, и речь идет не только о одежде, но и о ценностях и убеждениях. Этот голос должен быть услышан по всей стране и за её пределами.
Георгий Ростовщиков подчеркивает, что мода уже давно перестала быть лишь набором трендов, она охватывает гораздо больше.
«Мода - это стиль жизни, который отражает твою индивидуальность, ценности и отношение к миру. Мода везде, в каждом аспекте нашей жизни».
Фестиваль еще раз доказал: fashion-сообщество в Самаре — это в первую очередь люди, которые разделяют культуру, верят в свое дело. На фестивале это ощущалось особенно ярко, ведь каждый участник был частью чего-то большого, готового поддерживать друг друга на пути к успеху.
Фото: Архивы пресс-служб
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