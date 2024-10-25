То, что спрятано под одеждой: какое нижнее белье в моде прямо сейчас

Стремиться к жизни в размере XS или быть фанатом plus-size? Выбирать красоту или комфорт? Елена Казеева, идейный вдохновитель концепт-стора «Будь…» поделилась с журналистом Собака.ru основными трендами в мире нижнего белья, рассказала про ушедшую моду на излишнюю худобу и бодипозитив и выделила топ-три любимых позиции, которые подойдут на любую фигуру.

Сейчас — то самое время, когда модно заниматься спортом и следить за своим здоровьем. Именно эти ценности стоят на первом месте. На мой взгляд, тренд на излишнюю стройность остался в прошлом. Точно так же как и бодипозитив: это больше про психологию и принятие себя. Да, принимать себя нужно всегда, но и забывать заботиться о своем здоровье — это не лучший выход.

Мы живем в необычное время: женщины выбирают и комфорт — для повседневной носки, и красоту — для настроения. И оба этих аспекта одинаково важны! В мире нижнего белья есть свои сезонные тренды. В последние годы особенно популярен будуар. Даже те бренды, которые были склонны к комфорту, сейчас используют это направление. Например, Love Stories добавили в коллекции будуарные элементы: ресничное кружево, минималистичные модели трусиков и соблазнительные детали. Также появляются инновационные материалы и технологии производства, обладающие сверхсвойствами: так, девушкам предлагают купальники из тканей с защитой от солнца или бюстгальтеры с эффектом пуш-ап без единой косточки и — что удивительно — самого пуш-апа. Никакой магии — эффект достигается за счет материалов и посадки.

Среди наших бестселлеров: одноразмерные купальники Bond-eye, выполненные из сирсакера. Модели от этого бренда отлично подходят сразу на несколько размеров. В топе — будуарные комплекты Bracli, способные подарить новые ощущения, и комфортные варианты от Love Stories, которые отличаются ярким дизайном — они не похожи ни на что другое. Явного лидера в этом рейтинге выделить сложно — все зависит от предпочтений клиента.