На чем базируется база волжского стиля? Отвечает Анна Чех

Волжане – непревзойденные мастера по раздаче стиля. Для всех, кто еще не осознал этот факт, мы собрали веские доказательства по правилам лифт-спича, который был придуман, чтобы убеждать за считанные секунды. А заодно помогли стилисту «Собака.ru» Анне Чех вывести лифтолук на уровень лучших подиумов мира.