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Вещи

На чем базируется база волжского стиля? Отвечает Анна Чех

Волжане – непревзойденные мастера по раздаче стиля. Для всех, кто еще не осознал этот факт, мы собрали веские доказательства по правилам лифт-спича, который был придуман, чтобы убеждать за считанные секунды. А заодно помогли стилисту «Собака.ru» Анне Чех вывести лифтолук на уровень лучших подиумов мира.

Волжский скаут

Походная эстетика Заволги с детства знакома каждому волжанину, но только самарские красавицы умеют даже в потертых трениках и батиной рубашке выглядеть, как королевы кутюрных подиумов.

Рубашка Martine Rose

Рубашка Martine Rose

Жилет Off-White

Жилет Off-White

Шорты-карго Etro

Шорты-карго Etro

Сандалии Ottolinger x Camper

Сандалии Ottolinger x Camper

Брюки-карго Entire Studios

Брюки-карго Entire Studios

Жилет WHO/AM

Жилет WHO/AM

Панама Lorena Antoniazzi

Панама Lorena Antoniazzi

Сандалии Suicoke

Сандалии Suicoke

Королева танцпола

Петь, танцевать и задавать тренды стиля полночных тусовок – это миссия, с которой она, дрейфуя с коктейлем – или бокалом настоящего «Жигуля» – от вечеринки к вечеринке, справляется на отличненько.

Куртка Halfboy

Куртка Halfboy

Платье-мини Diesel

Платье-мини Diesel

Очки Balenciaga

Очки Balenciaga

Ботфорты Mattia Capezzani

Ботфорты Mattia Capezzani

Сумка Diesel

Сумка Diesel

Бомбер Balenciaga

Бомбер Balenciaga

Брюки Ottolinger

Брюки Ottolinger

Моносерьга Justinе Clenquet

Моносерьга Justinе Clenquet

Рубашка Post Archive Faction

Рубашка Post Archive Faction

Юбка The Attico

Юбка The Attico

Колье Marni

Колье Marni

Клоги Coperni

Клоги Coperni

Юбка Manokhi

Юбка Manokhi

Мисс «Осознанность»

В перерывах между фитнесом и йогой она готова делиться секретами успеха и стиля, пока бариста в экокафе готовит ее тыквенный латте на соевом молоке.

Пижамная рубашка Carne Bollente

Пижамная рубашка Carne Bollente

Майка Coperni

Майка Coperni

Шорты-боксеры Carne Bollente

Шорты-боксеры Carne Bollente

Кроссовки Reebok

Кроссовки Reebok

Рубашка Coperni

Рубашка Coperni

Пижамные брюки Carne Bollente

Пижамные брюки Carne Bollente

Бейсболка N21

Бейсболка N21

Топ J.Kim

Топ J.Kim

Сумка-тоут Casablanca

Сумка-тоут Casablanca

Брюки Entire Studios

Брюки Entire Studios

Шлепки Maison Margiela

Шлепки Maison Margiela

Арт-дива

Она с закрытыми глазами может отличить Моне от Мане и умеет сочетать шмот из секонд-хэнда, находки с блошиных рынков и люксовые новинки лучших модных домов в шикарные образы, которые можно ставить на обложку.

Пальто Botter

Пальто Botter

Рубашка KidSuper

Рубашка KidSuper

Пиджак ADERERROR

Пиджак ADERERROR

Рубашка Dries Van Noten

Рубашка Dries Van Noten

Шорты ADERERROR

Шорты ADERERROR

Сумка-мини Ottolinger

Сумка-мини Ottolinger

Сабо Suicoke

Сабо Suicoke

Гольфы Maison Margiela

Гольфы Maison Margiela

Брюки KidSuper

Брюки KidSuper

Кеды Doublet

Кеды Doublet

Рубашка Casablanca

Рубашка Casablanca

Фото: Анастасия Пудинова

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Материал из номера:
Смр.Собака.ru – Стиль

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