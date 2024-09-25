На чем базируется база волжского стиля? Отвечает Анна Чех

Волжане – непревзойденные мастера по раздаче стиля. Для всех, кто еще не осознал этот факт, мы собрали веские доказательства по правилам лифт-спича, который был придуман, чтобы убеждать за считанные секунды. А заодно помогли стилисту «Собака.ru» Анне Чех вывести лифтолук на уровень лучших подиумов мира.
Волжский скаут
Походная эстетика Заволги с детства знакома каждому волжанину, но только самарские красавицы умеют даже в потертых трениках и батиной рубашке выглядеть, как королевы кутюрных подиумов.
Королева танцпола
Петь, танцевать и задавать тренды стиля полночных тусовок – это миссия, с которой она, дрейфуя с коктейлем – или бокалом настоящего «Жигуля» – от вечеринки к вечеринке, справляется на отличненько.
Мисс «Осознанность»
В перерывах между фитнесом и йогой она готова делиться секретами успеха и стиля, пока бариста в экокафе готовит ее тыквенный латте на соевом молоке.
Арт-дива
Она с закрытыми глазами может отличить Моне от Мане и умеет сочетать шмот из секонд-хэнда, находки с блошиных рынков и люксовые новинки лучших модных домов в шикарные образы, которые можно ставить на обложку.
Фото: Анастасия Пудинова
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