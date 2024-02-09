Там, где сердце: сумки, серьги и лонгсливы к празднику всех влюбленных

Решили воспользоваться поводом и собрали четырнадцать сердечек, которые спрятаны в сумках, украшениях и даже лонгсливах, чтобы добавить немного сердечности этому бессердечному миру. Не благодарите.
Пять разных цветов на выбор, модный деним и изящный тонкий ремешок – эта стильная каркасная сумка-сердце станет украшением весеннего гардероба и органично впишется в любой – и в пир, и в мир – образ.
Нежное и беззащитное розовое сердце-льдинка в состоянии сыграть главную роль и прекрасно смотрится в «массовке»: можно построить на нем свой весенний образ или носить с другими серьгами, цепями и каффами.
Сумасшедшая жилетка «Любовь» от «Кружок Комьюнити» может стать тем самым секретным ингредиентом бодрящего весеннего коктейля «Безумная влюбленность», который мы всем настоятельно рекомендуем попробовать.
Колье Nitti.jwls, 2 500 рублей
У стильного самарского сердца, которое украшает колье от самарских ювелиров, есть два преимущества: оно очень красивое и его невозможно – да, мы пробовали – разбить. Ищите его в шоуруме «Помещение».
Мягкий и нежный – как сама любовь – кардиган с ярким сердечным принтом из коллаборации Sela х Toyukulelee наш фэшн-редактор назвал одним из мастхэвов весеннего гардероба. И кто мы такие, чтобы с ней спорить?
Секси-футболка Heartbreaker – идеальный вариант для тех, у кого в списке to do на весну после пункта «пресс качат» идет «сердца разбиват».
Роскошное кольцо-перевертыш из белого золота переменчиво, как сердце красавицы, и прекрасно подходит на роль индикатора настроения. Да или нет? Решать только вам.
Для всех, кто мечтал о свидании в фэмили-луках, добавили в подборку ванильные худи с сердечным принтом из стопроцентного хлопка.
Принт на нежно-розовой футболке из итальянского хлопка красноречиво намекает, что ее хозяйка открыла сезон охоты на сердца.
Что это? Туфли Love Heel с верхом супермягкой бархатной ткани и резиновым каблуком в форме сердца? Со скидкой 30%? Такое мы покупаем!
Лонгслив SHEEP&GOAT, по запросу
Для всех, кто ценит личные границы и хорошее настроение, нашли на полках шоу-рума «Помещение» лонгслив с сердечком, на котором небрежно нарисовано направление движения для всех неприятных людей.
Вспомнили старую-старую песню про «два сердечка на брелке» и добавили в подборку красный брелок-ключницу, на котором можно носить ключи от покоренных сердец: вряд ли этой весной вы ограничитесь одним.
Ярко-красный трикотажный топ с вырезом в форме сердца поможет всем, кто стесняется сказать «Я люблю тебя».
Если какой-то ковер и может задать тон всей комнате, то это точно он – ковер «Сердце»! Тем более, что в комплекте идет розовая подушечка.
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