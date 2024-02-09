18+
  • Мода
  • Вещи
Вещи

Там, где сердце: сумки, серьги и лонгсливы к празднику всех влюбленных

Решили воспользоваться поводом и собрали четырнадцать сердечек, которые спрятаны в сумках, украшениях и даже лонгсливах, чтобы добавить немного сердечности этому бессердечному миру. Не благодарите.

Сумка Arny Praht, 8 900 рублей

Сумка Arny Praht, 8 900 рублей

Пять разных цветов на выбор, модный деним и изящный тонкий ремешок – эта стильная каркасная сумка-сердце станет украшением весеннего гардероба и органично впишется в любой – и в пир, и в мир – образ.

Моносерьга Rushev, 4 900 рублей

Моносерьга Rushev, 4 900 рублей

Нежное и беззащитное розовое сердце-льдинка в состоянии сыграть главную роль и прекрасно смотрится в «массовке»: можно построить на нем свой весенний образ или носить с другими серьгами, цепями и каффами.

Жилетка Kruzhok, 14 400 рублей

Жилетка Kruzhok, 14 400 рублей

Сумасшедшая жилетка «Любовь» от «Кружок Комьюнити» может стать тем самым секретным ингредиентом бодрящего весеннего коктейля «Безумная влюбленность», который мы всем настоятельно рекомендуем попробовать.

Колье Nitti.jwls, 2 500 рублей

Колье Nitti.jwls, 2 500 рублей

У стильного самарского сердца, которое украшает колье от самарских ювелиров, есть два преимущества: оно очень красивое и его невозможно – да, мы пробовали – разбить. Ищите его в шоуруме «Помещение».

Кардиган Sela, 4 599 рублей

Кардиган Sela, 4 599 рублей

Мягкий и нежный – как сама любовь – кардиган с ярким сердечным принтом из коллаборации Sela х Toyukulelee наш фэшн-редактор назвал одним из мастхэвов весеннего гардероба. И кто мы такие, чтобы с ней спорить?

Футболка Irnby, 5 200 рублей

Футболка Irnby, 5 200 рублей

Секси-футболка Heartbreaker – идеальный вариант для тех, у кого в списке to do на весну после пункта «пресс качат» идет «сердца разбиват».

Кольцо Avgvst, 76 800 рублей

Кольцо Avgvst, 76 800 рублей

Роскошное кольцо-перевертыш из белого золота переменчиво, как сердце красавицы, и прекрасно подходит на роль индикатора настроения. Да или нет? Решать только вам.

Худи Planta Rosa, 34 500 рублей

Худи Planta Rosa, 34 500 рублей

Для всех, кто мечтал о свидании в фэмили-луках, добавили в подборку ванильные худи с сердечным принтом из стопроцентного хлопка.

Футболка Nude Story, 8450 рублей

Футболка Nude Story, 8450 рублей

Принт на нежно-розовой футболке из итальянского хлопка красноречиво намекает, что ее хозяйка открыла сезон охоты на сердца.

Туфли Yume Yume, 31 460 рублей

Туфли Yume Yume, 31 460 рублей

Что это? Туфли Love Heel с верхом супермягкой бархатной ткани и резиновым каблуком в форме сердца? Со скидкой 30%? Такое мы покупаем!

Лонгслив SHEEP&GOAT, по запросу

Лонгслив SHEEP&GOAT, по запросу

Для всех, кто ценит личные границы и хорошее настроение, нашли на полках шоу-рума «Помещение» лонгслив с сердечком, на котором небрежно нарисовано направление движения для всех неприятных людей.

Ключница JENËK, 9000 рублей

Ключница JENËK, 9000 рублей

Вспомнили старую-старую песню про «два сердечка на брелке» и добавили в подборку красный брелок-ключницу, на котором можно носить ключи от покоренных сердец: вряд ли этой весной вы ограничитесь одним.

Топ lichi, 4 999 рублей

Топ lichi, 4 999 рублей

Ярко-красный трикотажный топ с вырезом в форме сердца поможет всем, кто стесняется сказать «Я люблю тебя».

Ковер Inmyroom, 20 136 рублей

Ковер Inmyroom, 20 136 рублей

Если какой-то ковер и может задать тон всей комнате, то это точно он – ковер «Сердце»! Тем более, что в комплекте идет розовая подушечка.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: