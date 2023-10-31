В ожидании «Круиза»

В «Меге» состоялось техническое открытие корнера Furla.

Команда корнера итальянского бренда Furla поделилось с редакцией маленьким секретом «для своих», но мы решили не хранить тайну: несмотря на то, что официальное открытие портала в солнечную Италию назначено на 9 ноября, он уже работает в техническом режиме, но с полным ассортиментом. А в уже в следующий понедельник ожидается поступление новой коллекции Cruise. Если кто-то спросит, откуда вы это знаете, мы вам ничего не говорили!