Джинс, джинс, джинс: вторая жизнь денима

Дизайнер Светлана Черкашина отправила «Джинсовый вернисаж» на фестиваль «Свой формат» и поделилась своим взглядом на развитие моды и безграничные возможности денима.
В воскресенье в Самаре стартует модный фестиваль «Свой формат», для которого дизайнер Светлана Черкашина со своим театром моды «Квадрат» представила сразу две деним-коллекции: RusSvet и «Джинсовый вернисаж». Перед тем, как познакомиться с оценками жюри, решили узнать у Светланы, почему она выбрала деним основным материалом, что такое экология в мире фаст-фэшн и когда о самарских молодых дизайнерах заговорит весь мир.
Почему вы выбрали именно джинсу и как пришла идея связать ее с работами мировых художников?
Джинса – это самая популярная и производимая одежда. На нашей планете около восьми миллиардов человек, и у каждого есть хотя бы одна вещь из денима. Но есть один нюанс: сегодня миллионы вещей выкидывается людьми и магазинами, которые не распродали товар, ставший немодным. А тема экологии меня всегда заботила: я еще в 2000 году, разглядывая упаковки различных продуктов, думала: «Какие прочные и красивые фантики, они производятся в огромном количестве, служат совсем недолго и потом отправляются гнить на свалку». Именно тогда я создала коллекцию «Бал на свалке». Из мусора. А потом придумала коллекцию «Блестящая война» из 6500 пивных пробок, основой для которой послужили старые джинсы. То есть идея совместить деним и апсайклинг появилась не просто так, а года четыре назад. Также я очень люблю искусство: в мазках мне видятся аппликации из лоскутков, в архитектурных сооружениях — кружева ковки. Так и получилось, что, распуская швы старых джинсов и складывая их в кучу, я увидела картину Джексона Поллока «№ 5». А «Демон сидящий» Врубеля вообще будто создана из кусочков ткани.
Как вы смотрите на теорию, что экологичнее всего вообще не производить одежду? Часто упоминание об апсайклинге или «зеленых» материалах кажется маркетингом и спекуляцией.
Звучит довольно абсурдно! Может, где-нибудь в тропиках прокатит «вообще не производить одежду», но в большинстве стран есть морозы и одежда необходима. Другой вопрос, нужна ли она в тех количествах, которые производятся? Но тут вступают законы рынка: объем мирового рынка одежды в 2022 году оценивался в более чем полтора триллионов долларов. Просто так от них никто не откажется, даже если Грета Тунберг будет громко плакать в платье из полиэтиленового пакета. Да и люди хотят самовыражаться, а одежда для такой цели — самый доступный инструмент.
У коллекции RusSvet есть какие-то референсы?
Эта коллекция родилась из моей любви к натуральным тканям и цветам. Очень нравится стиль а-ля рус, его кокошники. Не могу сказать, что у этой коллекции были конкретные референсы, но, естественно я много смотрела и читала о русском костюме.
Когда про самарских дизайнеров начнет говорить фэшн-мир? Что для этого нужно?
Думаю, что говорить о наших ребятах начнут уже в ближайшее время: в Самаре, да и в России много хороших и самобытных дизайнеров. А сейчас легкая промышленность в стране просто вынуждена начать развиваться. И для этого создаются экономические условия, ведь, чтобы стать известным дизайнером, надо, в первую очередь, быть предпринимателем.
Не было идеи или желания делать массовый стритвир?
Конечно, есть такое желание, но, как обычно, все упирается в деньги. А мечты создать свой бренд одежды меня преследуют очень давно.
Фото: Личные архивы
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