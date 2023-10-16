Джинс, джинс, джинс: вторая жизнь денима

Почему вы выбрали именно джинсу и как пришла идея связать ее с работами мировых художников?

Джинса – это самая популярная и производимая одежда. На нашей планете около восьми миллиардов человек, и у каждого есть хотя бы одна вещь из денима. Но есть один нюанс: сегодня миллионы вещей выкидывается людьми и магазинами, которые не распродали товар, ставший немодным. А тема экологии меня всегда заботила: я еще в 2000 году, разглядывая упаковки различных продуктов, думала: «Какие прочные и красивые фантики, они производятся в огромном количестве, служат совсем недолго и потом отправляются гнить на свалку». Именно тогда я создала коллекцию «Бал на свалке». Из мусора. А потом придумала коллекцию «Блестящая война» из 6500 пивных пробок, основой для которой послужили старые джинсы. То есть идея совместить деним и апсайклинг появилась не просто так, а года четыре назад. Также я очень люблю искусство: в мазках мне видятся аппликации из лоскутков, в архитектурных сооружениях — кружева ковки. Так и получилось, что, распуская швы старых джинсов и складывая их в кучу, я увидела картину Джексона Поллока «№ 5». А «Демон сидящий» Врубеля вообще будто создана из кусочков ткани.

Как вы смотрите на теорию, что экологичнее всего вообще не производить одежду? Часто упоминание об апсайклинге или «зеленых» материалах кажется маркетингом и спекуляцией.

Звучит довольно абсурдно! Может, где-нибудь в тропиках прокатит «вообще не производить одежду», но в большинстве стран есть морозы и одежда необходима. Другой вопрос, нужна ли она в тех количествах, которые производятся? Но тут вступают законы рынка: объем мирового рынка одежды в 2022 году оценивался в более чем полтора триллионов долларов. Просто так от них никто не откажется, даже если Грета Тунберг будет громко плакать в платье из полиэтиленового пакета. Да и люди хотят самовыражаться, а одежда для такой цели — самый доступный инструмент.