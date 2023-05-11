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Phygital-коллекция от 404 Fest: самарские айтишники врываются в мир современной моды

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Чтобы создать собственный бренд одежды, команда Фестиваля 404 объединила усилия с дизайн-студией Sxema.

Первая коллекция phygital-одежды 404/wear получилась на стыке двух миров: реального мира высокой моды и виртуальной цифровой вселенной. Вместе с креативщиками дизайн-студии Sxema команда Фестиваля 404 переосмыслила образ айтишника и объединила его с одной из главных идей концепции web 3.0 – проникновением цифрового мира в обычную жизнь обычного человека. Дебютную коллекцию самарских разработчиков отличает сложный крой и нестандартный стиль, основанный на смешении стритвира и киберпанка – это передает главные ценности digital-сообщества: свободу, комфорт, современность, технологичность и высокое качество. «Физические» вещи из коллекции 404/wear уже можно заказать на OZON и в собственном онлайн-магазине Фестиваля 404, а выход тотально-цифровой версия коллекции состоится чуть позже на платформе zero 10.
Отдельная новость для подписчиков телеграм-канала Фестиваля: до 24 мая у них есть возможность выиграть жилет Tech Universe из новой коллекции.

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