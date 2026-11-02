Умеем локально и стильно: как прошел юбилейный фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»

В этом году фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области» прошел юбилейно! В «МЕГЕ Самара» вновь встретились десятки коллекций и те, кто формирует локальную фэшн-сцену: К постоянным участникам — JM, Alla Seletskaya, «Волга Мама», Levsha & Endemic, «Артель Воскресение» и Людмила Пруденко — присоединился бренд Ed’Art, а Арина Амбаева представила дебютную коллекцию «Вне дедлайнов». На подиуме также появились SAF, Kosmonavt1983, Yanik Art и магазины МЕГИ — Sela, Familia, MAAG, Mavi, Armani Exchange и Lady & Gentleman Street.

Отдельный взгляд на моду показали студенты Самарского государственного технического университета, Поволжского государственного университета сервиса, Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, и Самарского государственного института культуры. За пять лет фестиваль объединил сотни локальных брендов и помог им выйти за пределы региона — вплоть до Московской недели моды и других федеральных площадок.

Текст: Анжелика Чернышова

Фото: Архивы пресс-служб