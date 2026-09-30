Основа основ! Футбольный клуб «Акрон» выпустил осенний дроп (с любовью к Тольятти!)

Показываем прекрасно-тольяттинское: футбольный клуб «Акрон» уловил главный тренд на локальную идентичность и выкатил к осени капсульный дроп «Акрон. Основа».

Новая коллекция «красно-черных» — это ода Тольятти и живописным просторам Самарской области, переведенная на язык современного стритвира. В линейку вошли худи, свитшот и несколько видов футболок в трех доминирующих цветах: фирменном красном, глубоком черном и акцентном фиолетовом.

Каждая вещь прошита культурными кодами региона. В дизайне встречаются главные символы Тольятти: памятник основателю города Василию Татищеву, монументальная Жигулевская ГЭС, Волга, мозаичное искусство советской эпохи и элементы эстетики автопрома.

Не обошлось и без важных смысловых акцентов. На одежде красуются фирменная символика клуба и главная философия «Акрона»: «За успехом лишь работа» (все с стиле молодых и звонких!).

Фото: Архивы пресс-служб