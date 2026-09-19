Бренд Sela (который находится в диком прайме!) объединился с легендарным тольяттинским «АВТОВАЗом» и создал капсулу, от которой веет ностальгией, поездками на дачу и запахом хорошего (говорим голосом любого дедушки!) моторного масла.
Совместно с Lada были разработаны оверсайз-футболки, плотные куртки, шапки и функциональные обвесы.
Денежный вопрос решили максимально гуманно: ценники на капсулу варьируются от 999 до 9 999 рублей.
В общем, деды одобряют, зумеры покупают!
Фото: официальный сайт Sela
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Заводимся с пол-оборота: Sela и «АВТОВАЗ» выкатят совместную коллекцию
Бренд Sela (который находится в диком прайме!) объединился с легендарным тольяттинским «АВТОВАЗом» и создал капсулу, от которой веет ностальгией, поездками на дачу и запахом хорошего (говорим голосом любого дедушки!) моторного масла.
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