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Показы и коллекции

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Заводимся с пол-оборота: Sela и «АВТОВАЗ» выкатят совместную коллекцию

Бренд Sela (который находится в диком прайме!) объединился с легендарным тольяттинским «АВТОВАЗом» и создал капсулу, от которой веет ностальгией, поездками на дачу и запахом хорошего (говорим голосом любого дедушки!) моторного масла.

Совместно с Lada были разработаны оверсайз-футболки, плотные куртки, шапки и функциональные обвесы.

Денежный вопрос решили максимально гуманно: ценники на капсулу варьируются от 999 до 9 999 рублей.

В общем, деды одобряют, зумеры покупают!

Фото: официальный сайт Sela

Фото:
Sela

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