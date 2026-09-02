Варвара Вишня о бизнесе сына: «История Льва — это пока не про безумные обороты, а про то, как детская мечта становится искренним делом»

Как шестилетний ребенок вообще приходит к мысли: «Мне нужен свой бренд одежды»? Это было спонтанное детское «Мама, я хочу делать футболки» или осознанный продюсерский ход с твоей стороны?

Начнем с того, что у нас с партнером крупное производство в Самаре. Наш бренд Wishlist занимается корпоративными подарками и уникальным мерчем: я в этой теме лет шесть, а мой партнер — уже все 30. Лев с самого детства видит, что мама работает круглые сутки, и находится внутри этого процесса.

Он часто бывал на производстве и в один из дней заявил: «Может, и мне Володя какое-то дело придумает? Я тоже хочу!» Поскольку он видит рабочий процесс изнутри, у него возник естественный интерес попробовать себя в этом деле.

Знаем, что Лев — известный модник с самых ранних лет. Как формировался его стиль?

С самого рождения в комнате сына все идеально выглажено и развешано по вешалкам: строго по росту, цвету и фасону. В отдельных коробочках лежали носки и белье. Одевая его, я всегда учила сочетать оттенки и фактуры: если штаны однотонные, то носки в тон с акцентом, если где-то клетка, то в пару к ней берем другой элемент без принта.

К трем годам мы получили человека, который мог по полчаса выбирать себе образ! Ролик, где я предлагаю ему варианты из шестидесяти висящих на вешалках футболок, а он отказывается — «Я не моряк», «Я не дикий», «Эта вообще медово-кленовая», — случайно залетел в сети и набрал почти три миллиона просмотров. Люди в комментариях восхищались: «Какая вы терпеливая мама!» А мы ведь оба Овны по гороскопу, у меня скорость жизни космическая, и Бог послал мне сына, который ежедневно проверяет мое терпение. Потом у него был период, когда он носил только черные однотонные вещи, но глубинное чувство стиля у него осталось.

Заволга, слоны, Буратино, ракета — принты получились очень самарскими. Как вы создавали эту коллекцию?

Мы объявили конкурс дизайнеров по всей России и СНГ. Художники прислали сотни работ: от космических котов до динозавров-рокеров и самарских символов. Мы со Львом лично отсматривали каждую заявку, и в коллекцию вошли именно те арты, от которых у него загорались глаза: «Вот эту — точно берем!» Наносим их методом DTF-печати на плотную ткань и керамику — получается очень сочно и долговечно. Сейчас в нашей линейке есть футболки, шоперы и кружки.



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