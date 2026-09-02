Варвара Вишня о бизнесе сына: «История Льва — это пока не про безумные обороты, а про то, как детская мечта становится искренним делом»

Шестилетний Лев не просто коллекционирует футболки, а сам их создает. В 2026 году он и его мама — Варвара Вишня — запустили собственную капсульную коллекцию (внутри — одежда, кружки, шоперы!) с самарскими принтами. Как детское «хочу» превратилось в настоящий семейный бизнес, кто отбирает дизайны и почему в каждой посылке лежат (осторожно: спойлер!) конфеты? Доказываем: предпринимательский характер нужно формировать с детства.
Как шестилетний ребенок вообще приходит к мысли: «Мне нужен свой бренд одежды»? Это было спонтанное детское «Мама, я хочу делать футболки» или осознанный продюсерский ход с твоей стороны?
Начнем с того, что у нас с партнером крупное производство в Самаре. Наш бренд Wishlist занимается корпоративными подарками и уникальным мерчем: я в этой теме лет шесть, а мой партнер — уже все 30. Лев с самого детства видит, что мама работает круглые сутки, и находится внутри этого процесса.
Он часто бывал на производстве и в один из дней заявил: «Может, и мне Володя какое-то дело придумает? Я тоже хочу!» Поскольку он видит рабочий процесс изнутри, у него возник естественный интерес попробовать себя в этом деле.
Знаем, что Лев — известный модник с самых ранних лет. Как формировался его стиль?
С самого рождения в комнате сына все идеально выглажено и развешано по вешалкам: строго по росту, цвету и фасону. В отдельных коробочках лежали носки и белье. Одевая его, я всегда учила сочетать оттенки и фактуры: если штаны однотонные, то носки в тон с акцентом, если где-то клетка, то в пару к ней берем другой элемент без принта.
К трем годам мы получили человека, который мог по полчаса выбирать себе образ! Ролик, где я предлагаю ему варианты из шестидесяти висящих на вешалках футболок, а он отказывается — «Я не моряк», «Я не дикий», «Эта вообще медово-кленовая», — случайно залетел в сети и набрал почти три миллиона просмотров. Люди в комментариях восхищались: «Какая вы терпеливая мама!» А мы ведь оба Овны по гороскопу, у меня скорость жизни космическая, и Бог послал мне сына, который ежедневно проверяет мое терпение. Потом у него был период, когда он носил только черные однотонные вещи, но глубинное чувство стиля у него осталось.
Заволга, слоны, Буратино, ракета — принты получились очень самарскими. Как вы создавали эту коллекцию?
Мы объявили конкурс дизайнеров по всей России и СНГ. Художники прислали сотни работ: от космических котов до динозавров-рокеров и самарских символов. Мы со Львом лично отсматривали каждую заявку, и в коллекцию вошли именно те арты, от которых у него загорались глаза: «Вот эту — точно берем!» Наносим их методом DTF-печати на плотную ткань и керамику — получается очень сочно и долговечно. Сейчас в нашей линейке есть футболки, шоперы и кружки.
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Зачем этот проект вам обоим?
Для меня главное, чтобы сын не болтался без дела и не залипал в телефоне за разными видео. Наше поколение воспитывали в труде: мы поливали огороды, убирались дома, помогали взрослым. Сегодня дети живут в иной реальности, которую видят в TikTok: открывают маркетплейс, скидывают все подряд в корзину и верят, что деньги растут на деревьях.
Когда Лев продал первые футболки и узнал, сколько реально заработал, глаза наполнились удивлением и слезами. Он впервые осознал цену деньгам и то, как непросто они порой достаются. Я сама воспитывалась в обычной семье, и когда появились деньги, прошла через период бесконтрольного скупания вещей и подарков — от десятка ненужных ноутбуков и телефонов до огромного количества одежды и обуви. Мне никто не объяснял, что делать с деньгами — их никогда не было. Я не знала ничего про инвестирование и распределение бюджета, всегда все до копейки тратила на свои желания. Сегодня я объясняю сыну, как можно поступить с его первой зарплатой, и он решает сам.
Насколько сам Лев вовлечен в рабочие процессы?
Он лично участвует на всех этапах. Ткань для футболок выбирали вместе: искали плотный, приятный на теле хлопковый трикотаж. Лев щупал образцы ткани: «Она не колется, ее хочется трогать!», — и только после этого давал добро на закупку.
Сначала вещи дарили друзьям, а теперь заказы идут через соцсети. Каждая отправка для него — праздник. Он подписывает карточки заказов, рисует звездочки, сердечки и обязательно вкладывает в каждую коробку конфеты. И невероятно радуется, когда покупатели присылают фотографии в его футболках или с кружками.
Вы готовы к масштабированию?
История Льва — это пока не про безумные обороты, а про то, как детская мечта становится искренним делом. Придумать коллекцию для других городов России, зайти на всю страну — мне, как человеку, которому всегда нравились масштабы, это очень близко. Но я никогда не буду заставлять сына. Важно, чтобы импульс шел от него самого.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Виктория Тихонова
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