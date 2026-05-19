Ультраженственность с нами! Расида Лакоба и Екатерина Заводчикова о бренде Rasario и поп-ап-проекте в торговом доме «Волна»

Екатерина Заводчикова, владелица торгового дома «Волна»

Первый поп-ап бренда Rasario пройдет именно в ТД «Волна». Насколько это ценно и ответственно лично для вас? Сложно ли было договориться с брендом о проведении мероприятия?

Для нас большая честь, когда международный бренд уровня Rasario доверяет свой первый поп-ап именно нам. Это подтверждает, что даже в турбулентное для моды время мы движемся в правильном направлении. Колоссальная ответственность, очень хочется, чтобы и наши любимые клиенты, и команда бренда остались в восторге!

Переговоры были достаточно простыми, я бы даже сказала, дружескими. Платья Rasario уже были представлены в «Волне» и очень полюбились нашей аудитории, поэтому ни у нас, ни у команды бренда нет сомнений в том, что в Самаре смогут по достоинству оценить новую роскошную коллекцию!

Можно ли сказать, что Rasario и «Волна» (извините за повтор!) на одной волне? В чем заключается ваша синергия?

Да, мы точно на одной волне и это не просто игра слов, а реальное совпадение ДНК!

Rasario — это безупречный крой, смелая роскошь и умение сделать женщину звездой вечера. «Волна» — это пространство, ассортимент которого позволяет женщине чувствовать себя уверенно в любой ситуации.

Мы не просто «продаем вещи», мы даем возможность пережить эмоцию через атмосферу, заботу и внимание к деталям. Вместе мы создаем тот самый опыт, за которым люди готовы ехать даже из другого города!

Какие три платья из привезенных в вашем личном топ-листе? Давайте придумаем три сценария, куда в них можно отправиться в Самаре?

Выбрать всего три —- это почти преступление против красоты! Но я постараюсь.

Первое, безусловно, платье бюстье! Я люблю и мини, и миди, и макси, ключевое здесь — бюстье! Пусть будет черное — абсолютная классика, которая всегда работает!

Пойти в таком можно, например, на премьеру в Театр оперы и балета или на ужин в любимый ресторан.

Второе — игривое пышное белое мини в крупный черный горох. Впереди лето и — говорю по секрету! — кофе на веранде становится еще вкуснее, когда пьешь его в красивом платье!

Ну и третье — жемчужное платье с драпировкой, в котором я бы отправилась провожать волжский закат на яхте, с бокалом игристого, в самой любимой компании.

Но если честно, в каждом платье есть своя особая магия. А сценарий может родиться в голове прямо в примерочной — это и есть тот самый индикатор «мое»!