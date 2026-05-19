Ультраженственность с нами! Расида Лакоба и Екатерина Заводчикова о бренде Rasario и поп-ап-проекте в торговом доме «Волна»

Поп-ап весны! В торговый дом «Волна» везут более (!) восьмидесяти платьев от Rasario — международного бренда, известного своими ультраидеальными силуэтами, кроем и посадкой. Два дня подряд — 20 и 21 мая — в мультибрендовом бутике можно будет примерить актуальные модели и приобрести платья на все случаи жизни (проверено!).
Собака.ru поговорила с основательницей и дизайнером бренда Расидой Лакоба, а также владелицей «Волны» Екатериной Заводчиковой о смене вектора с оверсайза на сверхженственность и синергии двух проектов.
Расида Лакоба, основательница и дизайнер бренда Rasario
Как вам кажется, действительно ли сейчас время ультраженственности? Мы оставили оверсайз за бортом? Почему?
Сегодня мода действительно возвращается к подчеркнутой женственности — с вниманием к силуэту, посадке и деталям. После длительного периода доминирования оверсайза женщинам снова хочется ощущать себя хрупкими и одновременно эффектными.
Кто из мировых звезд выходил на мероприятия в платьях от Модного дома Rasario в последнее время? На ком и где мы их могли видеть?
Среди недавних ярких выходов — появление британской певицы Рей, известной по хиту Where Is My Husband, в качестве хедлайнера на джазовом фестивале в Новом Орлеане в кастомном платье Rasario. Мы создали его специально для этого выступления! Такие образы сегодня особенно точно отражают новую женственность — чувственную, уверенную и современную.
Екатерина Заводчикова, владелица торгового дома «Волна»
Первый поп-ап бренда Rasario пройдет именно в ТД «Волна». Насколько это ценно и ответственно лично для вас? Сложно ли было договориться с брендом о проведении мероприятия?
Для нас большая честь, когда международный бренд уровня Rasario доверяет свой первый поп-ап именно нам. Это подтверждает, что даже в турбулентное для моды время мы движемся в правильном направлении. Колоссальная ответственность, очень хочется, чтобы и наши любимые клиенты, и команда бренда остались в восторге!
Переговоры были достаточно простыми, я бы даже сказала, дружескими. Платья Rasario уже были представлены в «Волне» и очень полюбились нашей аудитории, поэтому ни у нас, ни у команды бренда нет сомнений в том, что в Самаре смогут по достоинству оценить новую роскошную коллекцию!
Можно ли сказать, что Rasario и «Волна» (извините за повтор!) на одной волне? В чем заключается ваша синергия?
Да, мы точно на одной волне и это не просто игра слов, а реальное совпадение ДНК!
Rasario — это безупречный крой, смелая роскошь и умение сделать женщину звездой вечера. «Волна» — это пространство, ассортимент которого позволяет женщине чувствовать себя уверенно в любой ситуации.
Мы не просто «продаем вещи», мы даем возможность пережить эмоцию через атмосферу, заботу и внимание к деталям. Вместе мы создаем тот самый опыт, за которым люди готовы ехать даже из другого города!
Какие три платья из привезенных в вашем личном топ-листе? Давайте придумаем три сценария, куда в них можно отправиться в Самаре?
Выбрать всего три —- это почти преступление против красоты! Но я постараюсь.
Первое, безусловно, платье бюстье! Я люблю и мини, и миди, и макси, ключевое здесь — бюстье! Пусть будет черное — абсолютная классика, которая всегда работает!
Пойти в таком можно, например, на премьеру в Театр оперы и балета или на ужин в любимый ресторан.
Второе — игривое пышное белое мини в крупный черный горох. Впереди лето и — говорю по секрету! — кофе на веранде становится еще вкуснее, когда пьешь его в красивом платье!
Ну и третье — жемчужное платье с драпировкой, в котором я бы отправилась провожать волжский закат на яхте, с бокалом игристого, в самой любимой компании.
Но если честно, в каждом платье есть своя особая магия. А сценарий может родиться в голове прямо в примерочной — это и есть тот самый индикатор «мое»!
Фото: Анастасия Пудинова, архивы пресс-служб
