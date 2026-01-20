Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Показы и коллекции

Планируем фэшн-четверг: 22 января пройдет открытая презентация спецвыпуска журнала Собака.ru по итогам IV маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области»

Вечер 22 января оставляем свободным – его занимаем мы! Именно в этот четверг состоится презентация спецвыпуска журнала Собака.ru по итогам IV маркет-фестиваля «Территория моды. Сделано в Самарской области». Встречаемся в половину восьмого, листаем дроп, а ровно в восемь начинаем настоящее шоу: в программе – показы локальных брендов, диджей-сет, а главное – знакомство с модным комьюнити города.

Вход свободный, но нужна предварительная регистрация. Подиум ждет!

Фото: Лилия Файзуллова

