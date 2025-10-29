Алена Чипура: «Участие в Milan Fashion Week – некий маркер успешности бренда и меня как дизайнера»

«Мне еще ни разу не удалось создать и представить все то, что я хотела: в запасе у меня всегда много разных идей – точно не на одну коллекцию!»

Многие могут подумать, что сейчас дорога российским дизайнерам на международные показы в качестве участников закрыта. Это не так?

Мы получали приглашение поучаствовать в мероприятиях в рамках Недель моды в Милане и в Париже еще четыре года назад: эту дорогу в международный фэшн-мир для нас открыли регулярные участия в показах на Moscow Fashion Week. Кстати, Милан стал не первым заграничным городом, где мы презентовали коллекции BÜRO UNIQUE: в 2024 году принимали участие в Tunis Fashion Week. Тогда я не смогла побывать на событии лично, так как находилась на девятом месяце беременности: бренд представлял мой ассистент. По семейным обстоятельствам еще несколько сезонов я пропускала участие в европейских Неделях моды. Милан случился в этом году, а Париж никуда не делся – так и остался целью на ближайшее время.

Как долго создавалась кутюрная коллекция весна-лето – 2026, которую вы презентовали на Неделе моды?

Мы решили принять участие не спонтанно – идея зрела уже несколько лет. Многое зависело от возможности мамы и няни остаться с моим маленьким ребенком. И семья меня отпустила! Да, я могла бы отправить вновь одного ассистента, но, как говорят и все мои клиенты, и моя команда, – я душа бренда. И я тоже это чувствую. Мне хотелось присутствовать лично на важном событии и курировать каждый момент, отвечать за все истории.

Когда решение было принято, а заявки и документы – поданы, в мае мы начали подготовку. Отмечу, что для подобного мероприятия это очень сжатые сроки. И хотя презентуемая мной коллекция является капсульной – всего на десять образов – мы готовили ее два месяца. Коллекция Flower's Shadow демикутюрная, а демикутюр – про большое количество ручного труда и сложные техники.

С момента приглашения на Неделю моды до отправки готового лукбука в Милан прошло полтора месяца? Что было самым сложным в этом периоде?

Да, и самым сложным было как раз уложиться в эти сроки. Половина образов из лукбука была собрана для съемки в черновом варианте, а после – дорабатывалась, дошивалась и готовилась к отправке в Милан.

На какие фэшн-трюки вы делали акценты?

Никаких фэшн-трюков – только большая любовь к бренду – моя и моей команды. И это красной нитью проходит через все наше творчество. BÜRO UNIQUE – это не массовый бренд, а камерная и эксклюзивная история, которая с каждым годом становится все более коллекционной. И даже несмотря на то, что мы создаем не только вечерние платья и костюмы, но еще и универсальные и повседневные образы, они – в плане кроя – не теряют своей особенности и уникальности. Я за то, чтобы создавать не что-то ультрамодное и, как правило, мимолетное, а стильное и, можно сказать, вечное. Моему бренду уже восемь лет, и клиенты до сих пор носят вещи из первых коллекций – они и сегодня не утрачивают своей актуальности.

В основе коллекции – шелк и органза. Почему?

Это те материалы, которые могут воссоздать фактуру и структуру цветов. С ними приятно работать, а еще они дорого смотрятся, если правильно создать форму.

Почему именно цветы?

Природа, цветы, флора, фауна – все это бесконечные источники моего вдохновения. А еще мне очень понравились работы одной фотохудожницы, которая в негативе снимает цветочные бутоны и лепестки. Такое видение необычного в обычном меня восторгает. И коллекцию поэтому мы назвали Flower's Shadow, что переводится как «Тень цветов».

Что хотелось, но не удалось реализовать?

Количество моих идей и эскизов всегда превосходит возможности все это реализовать. Мне еще ни разу не удалось создать и представить все то, что я хотела: в запасе у меня еще много разных идей – точно не на одну коллекцию!