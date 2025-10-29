Алена Чипура: «Участие в Milan Fashion Week – некий маркер успешности бренда и меня как дизайнера»

Ситуация: вы пересматриваете хайлайты с прошедшей Недели моды в Милане и видите там самарский бренд BÜRO UNIQUE с новой коллекцией Flower's Shadow. Ваши действия? Собака.ru отвечает не задумываясь: любить, восхищаться и гордиться! Основатель фэшн-проекта Алена Чипура уже восемь лет доказывает, что локальные бренды могут выходить за пределы не только области, но и страны – и делают это смело, а еще очень (ну, очень!) красиво.
«Мне еще ни разу не удалось создать и представить все то, что я хотела: в запасе у меня всегда много разных идей – точно не на одну коллекцию!»
Многие могут подумать, что сейчас дорога российским дизайнерам на международные показы в качестве участников закрыта. Это не так?
Мы получали приглашение поучаствовать в мероприятиях в рамках Недель моды в Милане и в Париже еще четыре года назад: эту дорогу в международный фэшн-мир для нас открыли регулярные участия в показах на Moscow Fashion Week. Кстати, Милан стал не первым заграничным городом, где мы презентовали коллекции BÜRO UNIQUE: в 2024 году принимали участие в Tunis Fashion Week. Тогда я не смогла побывать на событии лично, так как находилась на девятом месяце беременности: бренд представлял мой ассистент. По семейным обстоятельствам еще несколько сезонов я пропускала участие в европейских Неделях моды. Милан случился в этом году, а Париж никуда не делся – так и остался целью на ближайшее время.
Как долго создавалась кутюрная коллекция весна-лето – 2026, которую вы презентовали на Неделе моды?
Мы решили принять участие не спонтанно – идея зрела уже несколько лет. Многое зависело от возможности мамы и няни остаться с моим маленьким ребенком. И семья меня отпустила! Да, я могла бы отправить вновь одного ассистента, но, как говорят и все мои клиенты, и моя команда, – я душа бренда. И я тоже это чувствую. Мне хотелось присутствовать лично на важном событии и курировать каждый момент, отвечать за все истории.
Когда решение было принято, а заявки и документы – поданы, в мае мы начали подготовку. Отмечу, что для подобного мероприятия это очень сжатые сроки. И хотя презентуемая мной коллекция является капсульной – всего на десять образов – мы готовили ее два месяца. Коллекция Flower's Shadow демикутюрная, а демикутюр – про большое количество ручного труда и сложные техники.
С момента приглашения на Неделю моды до отправки готового лукбука в Милан прошло полтора месяца? Что было самым сложным в этом периоде?
Да, и самым сложным было как раз уложиться в эти сроки. Половина образов из лукбука была собрана для съемки в черновом варианте, а после – дорабатывалась, дошивалась и готовилась к отправке в Милан.
На какие фэшн-трюки вы делали акценты?
Никаких фэшн-трюков – только большая любовь к бренду – моя и моей команды. И это красной нитью проходит через все наше творчество. BÜRO UNIQUE – это не массовый бренд, а камерная и эксклюзивная история, которая с каждым годом становится все более коллекционной. И даже несмотря на то, что мы создаем не только вечерние платья и костюмы, но еще и универсальные и повседневные образы, они – в плане кроя – не теряют своей особенности и уникальности. Я за то, чтобы создавать не что-то ультрамодное и, как правило, мимолетное, а стильное и, можно сказать, вечное. Моему бренду уже восемь лет, и клиенты до сих пор носят вещи из первых коллекций – они и сегодня не утрачивают своей актуальности.
В основе коллекции – шелк и органза. Почему?
Это те материалы, которые могут воссоздать фактуру и структуру цветов. С ними приятно работать, а еще они дорого смотрятся, если правильно создать форму.
Почему именно цветы?
Природа, цветы, флора, фауна – все это бесконечные источники моего вдохновения. А еще мне очень понравились работы одной фотохудожницы, которая в негативе снимает цветочные бутоны и лепестки. Такое видение необычного в обычном меня восторгает. И коллекцию поэтому мы назвали Flower's Shadow, что переводится как «Тень цветов».
Что хотелось, но не удалось реализовать?
Количество моих идей и эскизов всегда превосходит возможности все это реализовать. Мне еще ни разу не удалось создать и представить все то, что я хотела: в запасе у меня еще много разных идей – точно не на одну коллекцию!
«Участие в таком показе, думаю, событие, о котором мечтают многие представители фэшн-индустрии»
Волнение в день показа – было ли оно?
За годы работы в фэшн-сфере я получила еще несколько прикладных навыков – это и стилизация, и постановка, и режиссура, и продюсирование съемок. А еще важно отметить, что это был уже седьмой показ бренда: мы выходили и в Москве, и в Питере, и в Тунисе. Имея определенный опыт за плечами, мне было все понятно. Я точно знала, что нужно делать и как организовать команду. Волнения не было, хотя не скрою, что это был очень интенсивный, напряженный и максимально творческий рабочий день. С классным результатом!
А что было там, за кулисами?
Знаете, подготовка к показу всегда проходит достаточно стандартно: все собираются на примерку и на репетицию, знакомятся с площадкой, прогоняют звук, распределяют образы, подбирают обувь… Рядом с нами были помощники – в этот раз ими были ребята из итальянского института Марангони: отпаривали и отглаживали одежду, а после – готовили луки.
Кто был моделями?
Модели – девушки из совершенно разных стран. Были и из Украины, и из Словении, и из Германии, и из Италии. И все невероятной красоты!
Какие тренды увезли с собой? Что вы будете применять в своих образах?
Честно? Ничего не увезла, потому что я уже давно взяла за правило во время работы вдохновляться архивами, фильмами, картинами, историями, но точно не коллекциями своих коллег и их идеями.
Если подвести итог, что дало участие в Milan Fashion Week – бренду и лично вам?
Любое событие такого уровня – это классный опыт и повышение узнаваемости бренда. Строгий отбор и личное приглашение от организаторов – те самые доказательства, что я как дизайнер на правильном пути. И я, и моя команда делаем действительно что-то заметное, классное, яркое и востребованное. Участие в таком показе, думаю, событие, о котором мечтают многие представители фэшн-индустрии. Огромные залы с лепниной и хрусталем, шикарные лестницы, сусальное золото – все это создавало невероятную атмосферу. Участие в открытии Недели моды в Милане – некий маркер успешности бренда и меня как дизайнера. Это автоматически свидетельствует о качестве изделий, об уровне дизайна, об актуальности и востребованности коллекций. И я очень довольна таким результатом.
Текст: Ксения Возгорькова
Фото: Анастасия Пудинова
Макияж: Валентина Реброва (LU:DI)
Прическа: Наталья Никулина (LU:DI)
