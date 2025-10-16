Знакомство с региональной модой: выбираем самое интересное на «Территории моды»

генеральный продюсер проекта «Территория моды»

Выбирать что-то для рекомендации очень сложно, потому что каждый пункт трехдневной программы важен и интересен для региональной моды – это только кажется, что три дня – это много! Все показы, которые мы внесли в программу, очень яркие и интересные.

В пятницу не стоит пропускать церемонию открытия фестиваля, которая начнется в час дня, и показы участников V сезона Московской Недели моды – они начнутся сразу после того, как закончится награждение брендов, блеснувших в прошлом году.

В субботней программе я бы отметила выступление международного спикера, тренд-аналитика и специалиста по макро-трендам Станислава Зимина: эксперт с восемнадцатилетним опытом работы в индустрии дизайна и моды будет говорить о важном макротренде последних лет – росте интереса к ручному труду.

А в воскресенье жду всех на выступлении автора всероссийского проекта «Календарь модных событий» Романа Ефремова, который расскажет про особенности работы с маркетплейсами в 2026 году, и не советую пропускать торжественную церемонию закрытия, которая пройдет на главной сцене фестиваля.