Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Мода
  • Показы и коллекции
Показы и коллекции

Поделиться:

Знакомство с региональной модой: выбираем самое интересное на «Территории моды»

Сегодня начинает свою работу четвертый маркет-фестиваль «Территория моды. Сделано в Самарской области»! Для всех, кто боится запутаться в насыщенной программе фестиваля, который будет идти три дня, попросили генерального продюсера проекта «Территория моды» Марию Казак выбрать ключевые события в программе каждого дня. 

Мария Казак

генеральный продюсер проекта «Территория моды»

Выбирать что-то для рекомендации очень сложно, потому что каждый пункт трехдневной программы важен и интересен для региональной моды – это только кажется, что три дня – это много! Все показы, которые мы внесли в программу, очень яркие и интересные. 

В пятницу не стоит пропускать церемонию открытия фестиваля, которая начнется в час дня, и показы участников V сезона Московской Недели моды – они начнутся сразу после того, как закончится награждение брендов, блеснувших в прошлом году. 

В субботней программе я бы отметила выступление международного спикера, тренд-аналитика и специалиста по макро-трендам Станислава Зимина: эксперт с восемнадцатилетним опытом работы в индустрии дизайна и моды будет говорить о важном макротренде последних лет – росте интереса к ручному труду. 

А в воскресенье жду всех на выступлении автора всероссийского проекта «Календарь модных событий» Романа Ефремова, который расскажет про особенности работы с маркетплейсами в 2026 году, и не советую пропускать торжественную церемонию закрытия, которая пройдет на главной сцене фестиваля.

Фото: Дарья Мищенко

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Самара?
Выберите проект: